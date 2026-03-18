ગીર સોમનાથ: રેલવેતંત્રની 'હિટલરશાહી'ના વિરોધમાં હરમડિયા રેલવે સ્ટેશને ગ્રામજનો પ્રતીક ઉપવાસ પર બેઠા
તંત્ર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ રૂટ બંધ કરાતા અને સમયપત્રકમાં ફેરફાર કરાતા મુસાફરોને હાલાકી
Published : March 18, 2026 at 5:20 PM IST
Updated : March 18, 2026 at 5:45 PM IST
ગીર-સોમનાથ: જિલ્લાના હરમડિયા, ગીર ગઢડા અને દેલવાડા રેલવે સ્ટેશને રેલવે તંત્રના નિર્ણય સામે ગ્રામજનોએ પ્રતીક ઉપવાસ શરૂ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ટ્રેનો બંધ કરવી અને સમયપત્રકમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારોને કારણે મુસાફરોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે, જેના કારણે વિસ્તારમાં લોકોમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે.
જુનાગઢ-દેલવાડા અને વેરાવળ-દેલવાડા જેવા મહત્વપૂર્ણ રૂટ બંધ થતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પરિવહન વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ છે. હજારો લોકો માટે ટ્રેન સેવા જીવનરેખા સમાન હોવા છતાં આ સેવા બંધ થતાં વિદ્યાર્થીઓ, નોકરીયાત લોકો, વેપારીઓ તેમજ દર્દીઓ સુધીને મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હરમડિયા,ગીર ગઢડા અને દેલવાડા સ્ટેશને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોએ એકત્ર થઈ સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કેટલાક સ્થળોએ ટ્રેન રોકી રેલવે તંત્રને ચેતવણી પણ આપવામાં આવી હતી. સ્થાનિક આગેવાનો, સરપંચો અને સામાજિક કાર્યકરો આંદોલનમાં જોડાતા સમગ્ર મામલો વધુ ઉગ્ર બન્યો છે.
પ્રદર્શનકારીઓનો આક્ષેપ છે કે, તેઓએ અનેક વખત રેલવે તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો કરી હોવા છતાં કોઈ યોગ્ય પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. જેના કારણે લોકો હવે રસ્તા પર ઉતરી વિરોધ નોંધાવવા મજબૂર બન્યા છે.
હાલ પ્રતીક ઉપવાસથી આંદોલનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, પરંતુ માંગણીઓ તાત્કાલિક સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો આંદોલનને વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે તેવી લોકમાગ ઉઠી રહી છે
