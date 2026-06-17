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ઉમરપાડાના દિવતણ ગામમાં કથિત ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણ અને ચર્ચ નિર્માણ સામે ગ્રામજનોનો આક્રોશ, મામલતદારને આવેદન

ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, ગામમાં સરકારી મંજૂરી વિના ચર્ચનું નિર્માણ કરાઈ રહ્યું છે. દર રવિવારે બહારથી આવતા પાસ્ટર આદિવાસીઓને લાલચ આપી ભ્રામક પ્રચાર કરે છે

ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, ગામમાં સરકારી મંજૂરી વિના ચર્ચનું નિર્માણ કરાઈ રહ્યું છે. દર રવિવારે બહારથી આવતા પાસ્ટર આદિવાસીઓને લાલચ આપી ભ્રામક પ્રચાર કરે છે
ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, ગામમાં સરકારી મંજૂરી વિના ચર્ચનું નિર્માણ કરાઈ રહ્યું છે. દર રવિવારે બહારથી આવતા પાસ્ટર આદિવાસીઓને લાલચ આપી ભ્રામક પ્રચાર કરે છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 9:27 PM IST

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સુરત: ઉમરપાડા તાલુકાના દિવતણ ગામમાં બળજબરીથી કરવામાં આવતા કથિત ધર્માંતરણ અને ચર્ચના ગેરકાયદેસર નિર્માણને લઈને ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને આવેદનપત્ર પાઠવી તાત્કાલિક અસરથી આ પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરાવવા અને જવાબદારો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

શું છે આખો મામલો?

સ્થાનિક આદિવાસી ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, ગામમાં કોઈ પણ પ્રકારની સરકારી મંજૂરી મેળવ્યા વિના ચર્ચનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. દર રવિવારે ગામમાં બહારથી આવતા પાસ્ટર દ્વારા આદિવાસીઓને લાલચ આપી ભ્રામક પ્રચાર કરવામાં આવે છે, જેના દ્વારા ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણ કરાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થયા છે.

ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે, ગામમાં સરકારી મંજૂરી વિના ચર્ચનું નિર્માણ કરાઈ રહ્યું છે. દર રવિવારે બહારથી આવતા પાસ્ટર આદિવાસીઓને લાલચ આપી ભ્રામક પ્રચાર કરે છે (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે ધાર્મિક ગુરુ મોતીરામ બાપુએ તંત્ર સામે આકરા પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "મારા આદિવાસી વિસ્તારના દિવતણ ગામે શાંતિનો દીપ પ્રગટાવેલો છે. ત્યાં દિવ્ય દત્ત હનુમાન મંદિર છે. પરંતુ હવે આતંકવાદના રૂપમાં કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે, જ્યાં ખ્રિસ્તી ધર્મના દેવળ બાંધવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. આ અંગે અમે મામલતદાર ઓફિસમાં આવેદનપત્ર આપ્યું છે. તંત્રએ આ બાબતે કડક પગલાં લેવા જોઈએ, અન્યથા ગામમાં ઉગ્ર વાતાવરણ સર્જાઈ શકે છે."

ગ્રામજનોની મુખ્ય માંગણીઓ:

ગ્રામજનોની મુખ્ય માંગણીઓ છે કે, ગામમાં ચાલતી ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિઓ પર તાત્કાલિક રોક લગાડવામાં આવે. સરકારી ગૌચર જમીન પર થઈ રહેલા ગેરકાયદેસર ચર્ચ નિર્માણની તપાસ કરી તેને દૂર કરવામાં આવે. ગુજરાત ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય અધિનિયમની જોગવાઈઓ મુજબ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારા પાસ્ટર અને જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

ગ્રામજનોએ સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જો તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં ગામમાં અશાંતિ ફેલાઈ શકે છે. હાલ આ સમગ્ર મામલો ઉમરપાડા તાલુકામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

ઉમરપાડા તાલુકા મામલતદાર એ જણાવ્યું હતું કે, તેઓને ગ્રામજનો દ્વારા રજૂઆતો મળી છે. આ બાબત ઉપરી અધિકારીઓને ધ્યાને મૂકવામાં આવશે અને સત્વરે તેના પર માહિતગાર કરવામાં આવશે.

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ILLEGAL CONVERSION UMARPADA
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