DJ વિવાદમાં 'ગબ્બર'ને ગામનું સમર્થન, વિક્રમ ઠાકોરની એન્ટ્રીથી નવો વળાંક
બનાસકાંઠામાં ઠાકોર સમાજના બંધારણના નિયમને તોડવામાં આવતા વિવાદ ગરમાયો છે.
Published : February 6, 2026 at 9:52 PM IST
પાલનપુર: લગ્ન પ્રસંગમાં DJ વગાડવા મુદ્દે ઠાકોર સમાજનું બંધારણ તૂટતા વિવાદ ગરમાયો છે. અર્જુન ઠાકોર અને ગબ્બર ઠાકોરને એક વર્ષ માટે સમાજમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા બાદ હવે આખુ ગામ તેમના સમર્થનમાં આવ્યું છે. આ વિવાદમાં કલાકાર વિક્રમ ઠાકોરની એન્ટ્રી થઇ છે.
ગબ્બર ઠાકોરના સમર્થનમાં આખુ ગામ આવ્યું
જાન્યુઆરી 2026માં ઓગડથળી ખાતે ઠાકોર સમાજના ત્રણ જિલ્લાના 27 તાલુકાના લોકો એકત્ર થયા હતા અને સમાજ સુધારક બંધારણ બનાવ્યું હતું. આ બંધારણનો અમલ કરવા માટે સંકલ્પ સાથે સોગંદ લેવામાં આવ્યા હતા પરંતુ હવે સમાજના લોકો જ આ નિયમ તોડી રહ્યા છે. ડીસાના ઝાબડિયા ગામમાં સમાજે બનાવેલા બંધારણના નિયમ તૂટ્યા હતા અને લગ્નમાં DJ સાથે વરઘોડો કાઢવામાં આવતા ગામમાં સમાજના આગેવાનોએ મીટિંગ કરી બંધારણ તોડનારા અર્જુન ઠાકોર અને ગબ્બર ઠાકોર અને તેમના પરિવારને એક વર્ષ માટે સમાજમાંથી બહાર કાઢી દેવામાં આવ્યા હતા.
ગબ્બર ઠાકોર અને તેમનો પરિવાર આ નિર્ણય સામે ખુલ્લેઆમ મેદાને ઉતર્યો હતો અને જાંબડીયામાં બેઠક યોજી ન્યાયની માંગ કરી હતી. ગબ્બર ઠાકોર અને તેમના પરિવારનો આરોપ છે કે તેમની સામે એક આયોજનબદ્ધ ષડયંત્ર રચાયું છે. બંધારણના કોઇપણ નિયમનો ભંગ કરવામાં આવ્યો નથી છતાં તેમને સાંભળ્યા વગર એકતરફી નિર્ણય લઇ સમાજની બહાર કરવામાં આવ્યા છે. ગબ્બર ઠાકોરે સ્પષ્ટ કહ્યું કે આ નિર્ણય અમને મંજૂર નથી અને અમે તેનો કડક વિરોધ કરીએ છીએ. જાંબડીયા ગામમાં યોજાયેલી બેઠકમાં અને DJ કાર્યક્રમમાં જે લોકો સામેલ હતા, એ જ લોકો આજે વિરોધ કરી રહ્યા છે.
બંધારણના નિયમનો કોઇ ભંગ થયો નથી-ગબ્બર ઠાકોર
ગબ્બરના કાકા લહેરાજી ઠાકોરના ઘરે લગ્ન પ્રસંગ હતો, તે સમયે ડીજે વગાડવા માટે આખા ગામની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. બેઠકમાં ગ્રામજનોએ સંમતિ આપી હતી અને નિયમ મુજબ ડીજે ગામની બહાર લઇ જવાયું નથી, તેમ છતાં કેટલાક તત્ત્વોએ પાછળથી વિરોધ ઊભો કરી સમાજના નામે કડક નિર્ણય લેવડાવ્યો હોવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. ગામના લોકોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે, કોઇ ગુનો કર્યો નથી, કોઇ નિયમ ભંગ થયો નથી તો પછી સમાજ બહાર કાઢવાનો નિર્ણય કેમ? ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે સમાજ બહાર કાઢવાનો અધિકાર પહેલા ગામનો હોય, ત્યારબાદ સમાજને પરંતુ અહીં કોઇ ગ્રામસભાને પૂછવામાં આવ્યું નથી.
બંધારણ વિવાદમાં વિક્રમ ઠાકોરની એન્ટ્રી
ઠાકોર સમાજના બંધારણ વિવાદમાં કલાકાર વિક્રમ ઠાકોરની પણ એન્ટ્રી થઇ છે. વિક્રમ ઠાકોરે કહ્યું કે, DJ સંચાલકોની રોજગારી છીનવાઇ છે. આ બાબતે મેં અગાઉ ગાંધીનગરમાં મળેલી બેઠકમાં સૂચન કર્યું હતું પરંતુ કોઇ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. DJ સંચાલકો DJ બંધ કરે તો તેમને રોજગારી આપવાની વાત પણ વિક્રમ ઠાકોરે કરી છે. વિક્રમ ઠાકોર સમાજ સામે ખુલીને સામે આવ્યા છે અને ગબ્બર ઠાકોરને સમર્થન આપ્યું છે.
