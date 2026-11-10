આજથી વિક્રમ સંવત 2083 શરૂ, જૂનાગઢ વાસીઓએ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરી નૂતન વર્ષના કર્યા વધામણા
આજથી વિક્રમ સંવત 2083 શરૂ, જૂનાગઢમાં ભવનાથ મહાદેવના દર્શને ભાવિકો ઉમટ્યા.
Published : November 10, 2026 at 12:48 PM IST
જૂનાગઢ: આજથી વિક્રમ સંવત 2083મું વર્ષ શરૂ થઈ રહ્યું છે ત્યારે સનાતન પરંપરા અનુસાર વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષની શરૂઆત દેવ દર્શનની સાથે જૂનાગઢના સ્થાનિક લોકો પાછલા અનેક વર્ષોથી કરી રહ્યા છે. તે પરંપરા અનુસાર આજે સ્વયંભૂ અને પ્રાચીન ભવનાથ મહાદેવ મંદિરે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ દર્શન કરીને નૂતન વર્ષના વધામણા કર્યા હતા. ખાસ ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવેલા ભાવિકે સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાય, પ્રત્યેક જીવને પાણી અને ખોરાક મળે તેવી પ્રાર્થના પણ કરી હતી.
વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષનો પ્રારંભ દેવ દર્શન સાથે
આજથી વિક્રમ સંવત 2083નું નવું વર્ષ શરૂ થયું છે ત્યારે સનાતન પરંપરા અનુસાર વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષે તમામ લોકો દેવ સ્થાનકોમાં દર્શન કરીને નવું વર્ષ સમગ્ર વિશ્વ માટે કલ્યાણકારી અને શુભકારી સાથે આરોગ્યપ્રદ નીકળે તેવી પ્રાર્થના સાથે સ્વયંભૂ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત અને વધામણા કર્યા હતા.
આજે મોટી સંખ્યામાં દિવસ દરમિયાન ભાવિકો તેમના ઇષ્ટદેવ અને દેવ સ્થાનકોમાં દર્શન કરીને નવા વર્ષની પરંપરાગત રીતે ઉજવણી કરતા પણ જોવા મળશે.
ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવેલા શ્રદ્ધાળુએ આપ્યું પ્રતિભાવ
નવું વર્ષ અને દિવાળીના તહેવારને લઈને ઓસ્ટ્રેલિયાથી ખાસ આવેલા રાજેશ તિવારીએ ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ થાય, વિશ્વમાં હાલ યુદ્ધની જે પ્રવર્તમાન સ્થિતિ ચાલી રહી છે તેનો સુખદ નિવેડો આવે, પૃથ્વી પર વરસાદ થાય, તમામ જીવોને ખોરાક અને પાણી મળી રહે, તેમજ વિશ્વના દેશોના લોકો હાલ જે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે તેમાંથી તેઓ સફળતાપૂર્વક બહાર આવે અને સમગ્ર વિશ્વ શાંતિ, ભાઈચારા અને એકતા સાથે નવા વર્ષમાં આગળ વધે તેવી તેમણે આજે નવા વર્ષના પહેલા દિવસે ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને મહાદેવ સમક્ષ પ્રાર્થના કરી હતી.
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