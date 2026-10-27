મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મંત્રી વિજયાલક્ષ્મી સાધૌનો જૂનાગઢમાં મોટો દાવો, 2023ની ચૂંટણીમાં વોટ ચોરી થઈ
જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ કોંગ્રેસનું દેશવ્યાપી આંદોલન, 1લી નવેમ્બરે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં વિશાળ રેલી પહેલા જૂનાગઢમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ.
Published : October 27, 2026 at 4:15 PM IST
અમદાવાદ: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા દેશભરમાં આંદોલન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે 1લી નવેમ્બરે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં મોટી રેલી યોજાવાની છે. આ રેલી પહેલા વોટ ચોરીના મુદ્દે લોકોને જાગૃત કરવા મધ્યપ્રદેશના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ડૉ. વિજયાલક્ષ્મી સાધૌ જૂનાગઢ આવ્યા હતા અને 2023ની મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વોટ ચોરી થયાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે.
આ જ ક્રમમાં મધ્યપ્રદેશના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી ડૉ. વિજયાલક્ષ્મી સાધૌ જૂનાગઢ આવ્યા હતા. તેમણે જૂનાગઢમાં પત્રકાર પરિષદ યોજીને 2023ની મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વોટ ચોરી થયાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. તેઓ મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાના નવ વખતના ધારાસભ્ય, ત્રણ વખતના કેબિનેટ મંત્રી અને એક વખત રાજ્યસભાના સભ્ય રહી ચૂક્યા છે.
ડૉ. સાધૌએ જણાવ્યું હતું કે 2023ની મધ્યપ્રદેશની ચૂંટણીમાં તેમના પોતાના મત વિસ્તારમાં જ ગોલમાલ થઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે તેમના વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં બે બુથ પર કુલ મતદારોની સંખ્યા કરતા વધારે મતો ગણતરીમાં નીકળ્યા હતા. આ વાત તેમણે જૂનાગઢમાં મીડિયા સમક્ષ ખુલ્લી પાડી હતી.
બે બુથ પર મતદારો કરતા વધુ મત નીકળ્યા
ડૉ. વિજયાલક્ષ્મી સાધૌએ આક્ષેપ કરતા કહ્યું હતું કે તેમના વિસ્તારના મોદ મતદાન મથકમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા કરતા મતગણતરીમાં 57 મત વધારે નીકળ્યા હતા. એ જ રીતે તેમના જ વિધાનસભા ક્ષેત્રના મોહના મતદાન મથકમાં પણ 4 મત વધારે નીકળ્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે આ બંને બુથના EVM આજે પણ ચૂંટણી પંચના કબજામાં છે. પરંતુ આટલા મત વધારે કેવી રીતે નીકળ્યા તેનો જવાબ આજ દિન સુધી મધ્યપ્રદેશના ચૂંટણી પંચે કે ભારતના ચૂંટણી પંચે આપ્યો નથી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે ભાજપ ચૂંટણી પંચને કાબૂમાં કરીને ચૂંટણી જીતવાનું ષડયંત્ર કરી રહી છે. કોંગ્રેસ હવે આ વાતને ખુલ્લી પાડવા માટે મેદાને પડી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના બે લોકોને કેન્દ્રમાં રાખીને ચૂંટણી પંચ દ્વારા વોટ ચોરી કરાવવામાં આવી રહી છે. આને કારણે જ 2023માં મધ્યપ્રદેશમાં ભાજપની જીત થઈ હોવાનો સનસનીખેજ દાવો તેમણે કર્યો હતો. તેમણે ભાજપ પર જૂનાગઢમાં આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
મોડાસામાં પણ કોંગ્રેસની પત્રકાર પરિષદ
બીજી તરફ અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસામાં પણ કોંગ્રેસ દ્વારા 'વોટ બચાવો, દેશ બચાવો' અભિયાન હેઠળ પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. આ પત્રકાર પરિષદ ઉત્તર ગુજરાતના પ્રભારી અને મહારાષ્ટ્રના રામટેક લોકસભાના સાંસદ શ્યામકુમાર બર્વેની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી.
આ બેઠકમાં AICC સેક્રેટરી સુભાષિની યાદવ અને વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી સહિત જિલ્લા કોંગ્રેસના ઘણા આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. સાંસદ શ્યામકુમાર બર્વેએ ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ સરકાર સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા હોવી જરૂરી છે. મતદારોના અધિકારોનું રક્ષણ થવું જોઈએ અને ચૂંટણી પંચ સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવું જોઈએ. કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વોટ ચોરી થઈ રહી છે. તેમણે જાહેરાત કરી કે આ મુદ્દે આગામી 1લી તારીખે દિલ્હીમાં ધરણા યોજવામાં આવશે.
કોંગ્રેસે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે મતદારોના અધિકારોની રક્ષા માટે અને લોકશાહીના મૂલ્યોને બચાવવા માટે આ લડત અંત સુધી ચાલુ રાખવામાં આવશે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સામે દેશભરમાં આ આંદોલન વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે.
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