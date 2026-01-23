ETV Bharat / state

શ્વાન માટે 35 વર્ષથી વિજયાબેનનો અવિરત સેવાયજ્ઞ, 'રોટલા કેન્દ્ર' બનાવી દરરોજ ભરે છે અબોલના પેટ

અમદાવાદમાં રહેતા 65 વર્ષીય વિજયા બેન એક એવા શ્વાન પ્રેમી છે જે છેલ્લા 35 વર્ષથી મફતમાં રોટલી બનાવીને ખવડાવે છે.

દરરોજ 25 કિલો રોટલા બનાવીને શ્વાનને ખવડાવે છે વિજયા બેન
દરરોજ 25 કિલો રોટલા બનાવીને શ્વાનને ખવડાવે છે વિજયા બેન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 6:26 PM IST

અમદાવાદ: ડોગ લવર તો તમે ઘણા જોયા હશે પણ અમદાવાદમાં રહેતા 65 વર્ષીય વિજયા બેન એક એવા શ્વાન પ્રેમી છે જે છેલ્લા 35 વર્ષથી મફતમાં રોટલી બનાવીને ખવડાવે છે. છેલ્લા 35 વર્ષથી અવિરત તેમની સેવા ચાલુ જ છે અને તેમની સાથે અત્યારે છ જેટલી બીજી બહેનો પણ જોડાઇ છે. અમદાવાદના શીલજમાં વિજયાબેને શ્વાન રોટલા કેન્દ્ર બનાવ્યું છે. આ શરૂઆત કેવી રીતે થઇ અને શ્વાનને રોટલા ખવડાવવાની પ્રેરણા કેવી રીતે મળી તેના વિશે ખાસ અહેવાલ...

છેલ્લા 35 વર્ષથી શ્વાન માટે રોટલા બનાવે છે

અમદાવાદ શીલજમાં રહેતા 65 વર્ષીય વિજયા બેન કહે છે, શીલજ ગામમાં ઘણા સમય પહેલા રખડતા શ્વાન જોયા હતા અને તેને ખવડાવવાની ઇચ્છા થઇ. ગામમાં ફળિયામાં અને ઝોળી ફેરવીને લોટ લાવવાની શરૂઆત કરી હતી. આસપાસ રહેતા તમામ શ્વાન અને ગાયોને રોટલી ખવડાવવાની શરૂઆત કરી. 35 વર્ષ પહેલા આ કામની શરૂઆત થઇ હતી જે આજે પણ અવિરત ચાલુ જ છે. દરરોજ 20થી 25 કિલો બાજરાના અને ઘઉંની રોટલી બનાવવામાં આવે છે અને ગાય તેમજ શ્વાનને ખવડાવવામાં આવે છે. આ કામ માટે કોઇ પૈસા લેવામાં આવતા નથી.

દરરોજ 25 કિલો રોટલા બનાવીને શ્વાનને ખવડાવે છે વિજયા બેન (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં શ્વાન રોટલા કેન્દ્રની શરૂઆત

મહિનામાં રોટલીની સાથે સાથે બે વખત લાડુ બનાવવામાં આવે છે. શીલજ બસ સ્ટેન્ડની સામે શ્વાન રોટલા કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી. શ્વાન કેન્દ્રની ખબર લોકોને પડતા દૂર દૂરથી શ્વાન અને પશુઓ માટે રોટલી લેવા માટે લોકો અહીં આવે છે. દરરોજ સવારે આઠ વાગ્યાથી બપોરના એક વાગ્યા સુધી લગભગ 20થી 25 કિલોની રોટલી બનાવવામાં આવે છે. દરરોજ 15 કિલો ઘઉંના અને 10 કિલો બાજરાના રોટલા બનાવવામાં આવે છે.

આઠ વાગ્યાથી બપોરના એક વાગ્યા સુધી લગભગ 20થી 25 કિલોની રોટલી બનાવવામાં આવે છે.
આઠ વાગ્યાથી બપોરના એક વાગ્યા સુધી લગભગ 20થી 25 કિલોની રોટલી બનાવવામાં આવે છે.

શ્વાન રોટલા કેન્દ્રની શરૂઆત કરનારા વિજયાબેન પટેલે જણાવ્યું કે, "મારી ઉંમર 63 વર્ષની છે અને મારા ફળિયામાં રોજ બેથી ત્રણ કિલો લોટના રોટલા બનાવીને શ્વાનને ખવડાવતા હતા. બાદમાં આ સેવાના કામમાં અમારી સાથે અન્ય બહેનો પણ જોડાઇ. અત્યારે પાંચથી સાત જેટલી બહેનો નિશુલ્ક ભાવે શ્વાન અને પશુઓ માટે મફતમાં રોટલા બનાવે છે."

દરરોજ 25 કિલો લોટની રોટલી બનાવે છે મહિલાઓ
દરરોજ 25 કિલો લોટની રોટલી બનાવે છે મહિલાઓ

શ્વાન રોટલા કેન્દ્રમાંથી રોટલા લઇ જનાર બલદેવ ભાઇ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, હું છેલ્લા 15 વર્ષથી અહીંયા શ્વાન માટે રોટલા લઇ જઉં છું. હું શ્વાન,બિલાડી કે અન્ય પશુઓને રોટલા લઇ જઇને ખવડાવું છું. હું રોજ બેથી ત્રણ કિલો રોટલા લઇ જાઉં છું.

અમદાવાદના શીલજમાં રોટલા કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે
અમદાવાદના શીલજમાં રોટલા કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યું છે

