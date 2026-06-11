ETV Bharat / state

'સરકારી તપાસ એજન્સીઓ પર પૂરો વિશ્વાસ', વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિએ પુત્ર ઋષભની પ્રતિક્રિયા

વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિએ તેમના પુત્ર ઋષભ રૂપાણીએ પિતા સહિત અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા તમામ દિવંગતોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિએ પુત્ર ઋષભની પ્રતિક્રિયા
વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિએ પુત્ર ઋષભની પ્રતિક્રિયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 9:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: અમદાવાદમાં 12 જૂન 2025ના રોજ એર ઇન્ડિયાનું પ્લેન ક્રેશ થયું હતું. આ વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું પણ નિધન થયું હતું. વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિએ તેમના પુત્ર ઋષભ રૂપાણીએ પિતા સહિત અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા તમામ દિવંગતોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે પ્લેન ક્રેશની તમામ તેમજ એર ઇન્ડિયાની વળતર પોલિસી સહિતના મહત્ત્વના મુદ્દાઓ પર વાત કરી હતી.

વિજય રૂપાણી ટ્રસ્ટ દ્વારા સેવાલક્ષી પ્રવૃતિઓ હાથ ધરાશે

ઋષભ રૂપાણીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના પિતાના વિચારો થકી લોકોનું સકારાત્મક ઘડતર થાય તેવા પરિવારના અવિરત પ્રયાસો રહેશે. તેમણે ઉમેર્યું કે, "વિજયભાઈના વિચારો એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને RSSના વિચારો." આ સંસ્કારોનું સમાજમાં સિંચન કરવા માટે ‘વિજય રૂપાણી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ’ અને ‘વિજય રૂપાણી ફાઉન્ડેશન’ દ્વારા યુવાનો, મહિલાઓ, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને સેવાલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવશે.

13 જૂન (શનિવાર): પ્રમુખસ્વામી ઓડિટોરિયમ ખાતે સાંજે 4:30થી 7 વાગ્યા દરમિયાન 'કિડની અવેરનેસ સેમિનાર' યોજાશે જેમાં બ્રિજેશકુમાર બાબા જે. જે. અને કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે.

14 જૂન (રવિવાર): ન્યૂ એરા સ્કૂલ ખાતે સવારે 9થી 12વાગ્યા દરમિયાન 'સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ' યોજાશે, જેમાં કેબિનેટ મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજા હાજરી આપશે.

PM મોદી અને અમિત શાહના નેતૃત્ત્વ પર વિશ્વાસ

ઋષભ રૂપાણીએ વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ હજુ સુધી આખરી તપાસ રિપોર્ટ ન આવવા અંગે પીડિત પરિવારોને ધીરજ રાખવા અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, દેશ કે વિદેશમાં જ્યારે પણ આવી મોટી દુર્ઘટનાઓ બને છે ત્યારે તેની વિવિધ થિયરીઓ ચકાસીને અત્યંત ઝીણવટભરી તપાસ કરવાની હોવાથી સમય લાગે તે સ્વાભાવિક છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જેવા ગુજરાતના સપુતો જ્યારે દેશની સરકારનું નેતૃત્ત્વ કરી રહ્યા છે, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારની તપાસ એજન્સીો પર પુરેપુરો વિશ્વાસ રાખવો જોઇએ અને તપાસનો યોગ્ય નિષ્કર્ષ ચોક્કસ આવશે.

એર ઇન્ડિયા દ્વારા વળતર ચૂકવવાના બદલામાં પીડિત પરિવારો પાસે ભવિષ્યમાં કોઈ કાયદાકીય કેસ કે કાર્યવાહી ન કરવાની શરત લખાવી લેવામાં આવી રહી હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. આ લીગલ ક્લેમ વેવિયર બાબતે સ્વ.વિજયભાઈના પુત્રી રાધિકાબેને એર ઇન્ડિયાને ઇ-મેઇલ કર્યો હોવાની વાત સ્વીકારતા ઋષભે જણાવ્યું કે, એર ઇન્ડિયા અને ટાટા ટ્રસ્ટ છેલ્લા એક વર્ષથી તમામ પીડિત પરિવારો સાથે ઇ-મેઇલ કોમ્યુનિકેશન કરી રહ્યું છે. રાધિકા બેનના ઇ-મેઇલનો કંપની દ્વારા જવાબ પણ મળી ગયો છે. જોકે, આ મામલો પીડિત પરિવાર અને એરલાઇન્સ વચ્ચેનો ખાનગી વિષય હોવાથી તેની ચર્ચા પબ્લિક ડોમેન પર ન થવી જોઈએ તેવી તેમણે વિનંતી કરી હતી.

અંતમાં, આગામી સમયમાં ભાજપમાંથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડવા અંગે પૂછવામાં આવતા ઋષભ રૂપાણીએ કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે, "આ પ્રકારનો પ્રશ્ન ભાજપમાં સાવ અસ્થાને છે. આ કોઈ પરિવારવાદી પક્ષ નથી."ભાજપ કેડર બેઝ પાર્ટી છે. ઋષભે ગર્વપૂર્વક જણાવ્યું કે, મારી ત્રણ પેઢીઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે જોડાયેલી છે અને અમે ભાજપના સાચા કાર્યકર્તાઓ છીએ. આ પક્ષ અમારી આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. ભાજપ એક કેડર બેઝ પાર્ટી હોવાથી અહીં કોઈ હોદ્દો, જવાબદારી કે પ્રિવિલેજ મળી જાય એવી અપેક્ષા કોઈ કાર્યકર્તાના મનમાં હોતી જ નથી અને હું પણ એવી કોઈ અપેક્ષા રાખતો નથી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AIR INDIA PLANE CRASH
VIJAY RUPANI
VIJAY RUPANI DEATH ANNIVERSARY
VIJAY RUPANI DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.