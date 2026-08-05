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મહેસાણાના વિજાપુરમાં ડ્રોન કેમેરાની મદદથી દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર પોલીસનો સપાટો: નદીના કોતરમાંથી 2600 લિટર વોશ ઝડપાયો

પોલીસે ડ્રોન કેમેરા હવામાં ઉડાડીને સમગ્ર નદીના કોતર વિસ્તારનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

મહેસાણાના વિજાપુરમાં ડ્રોન કેમેરાની મદદથી દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર પોલીસનો સપાટો: નદીના કોતરમાંથી 2600 લિટર વોશ ઝડપાયો
મહેસાણાના વિજાપુરમાં ડ્રોન કેમેરાની મદદથી દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર પોલીસનો સપાટો: નદીના કોતરમાંથી 2600 લિટર વોશ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 5:46 PM IST

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મહેસાણા: ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં કેટલાક અસામાજિક તત્ત્વો ગેરકાયદેસર રીતે દેશી દારૂ ગાળવાની પ્રવૃત્તિઓ ચલાવતા હોય છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં નદીના પટ અને જંગલ જેવા અવાવરા વિસ્તારોનો બુટલેગરો સુરક્ષિત અડ્ડા તરીકે ઉપયોગ કરે છે. જોકે, હવે મહેસાણા જિલ્લા પોલીસે આવા ગુનેગારોને પાઠ ભણાવવા માટે ટેક્નોલોજીનો સચોટ ઉપયોગ શરૂ કર્યો છે. વિજાપુર તાલુકાના ભાથીપુર ગામની સીમમાં ધમધમતા દેશી દારૂના કાળા કારોબારનો પોલીસે સરકારી ડ્રોન કેમેરાની મદદથી પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ચાર જેટલી જગ્યાઓ પર દરોડા પાડીને ચાર શખ્સોને લાખો રૂપિયાના વોશ સાથે ઝડપી લીધા છે.

ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ કેમ કરવો પડ્યો?

આ સફળ ઑપરેશન અંગે માહિતી આપતા ડીવાયએસપી (DySP) જે. જી. શેખે જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણા જિલ્લા પોલીસ વડાની કડક સૂચના મુજબ પ્રોહિબિશનની બદી નેસ્તનાબૂદ કરવા પોલીસ સતત પ્રયત્નશીલ છે. વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવતા ભાથીપુર ગામની સીમમાં સાબરમતી નદીના પટ અને કોતર વિસ્તારમાં દેશી દારૂની ભઠ્ઠીઓ ચાલતી હોવાની શંકા હતી. આ વિસ્તારમાં એલસીબી પીઆઈ (LCB PI) શ્રી કામળિયા સાહેબ, તેમની ટીમ અને વિજાપુરની સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત ઑપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

મહેસાણાના વિજાપુરમાં ડ્રોન કેમેરાની મદદથી દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર પોલીસનો સપાટો: નદીના કોતરમાંથી 2600 લિટર વોશ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

નદીનો કોતર વિસ્તાર અત્યંત દુર્ગમ હોવાની સાથે ત્યાં ખૂબ જ જાડાં ઝાંખરાં આવેલાં છે. આ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને કારણે ત્યાં પોલીસના વાહનો જઈ શકે તેવી કોઈ જ વ્યવસ્થા ન હતી. વધુમાં, જો પોલીસ પગપાળા ચાલીને જાય તો પણ બુટલેગરોને દૂરથી તેની જાણ થઈ જાય અને તેઓ ભાગી છૂટે તેવી શક્યતા હતી. આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલરૂપે પોલીસે સરકારી ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ કરવાનો વ્યૂહાત્મક નિર્ણય લીધો હતો.

મહેસાણાના વિજાપુરમાં ડ્રોન કેમેરાની મદદથી દેશી દારૂના અડ્ડાઓ પર પોલીસનો સપાટો: નદીના કોતરમાંથી 2600 લિટર વોશ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

આકાશમાંથી નજર અને સચોટ દરોડા

પોલીસે ડ્રોન કેમેરા હવામાં ઉડાડીને સમગ્ર નદીના કોતર વિસ્તારનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આકાશમાંથી કરવામાં આવેલા આ સર્વેલન્સમાં ચાર અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર દેશી દારૂની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને ભઠ્ઠીઓ ચાલતી હોવાનું સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું હતું. લોકેશન ચોક્કસ રીતે ટ્રેસ કર્યા બાદ પોલીસની ટીમોએ તે સ્થળો પર અચાનક ત્રાટકીને દરોડા પાડ્યા હતા.

આ દરોડા દરમિયાન પોલીસે દેશી દારૂ બનાવવા માટે તૈયાર રાખવામાં આવેલો અંદાજે 2600 લિટર વોશ જપ્ત કર્યો હતો. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી ચાર શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા હતા. વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ચારેય આરોપીઓ સામે પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 65(એ)(એ) હેઠળ ચાર અલગ-અલગ ગુના (પાર્ટ સી મુજબ) દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઝડપાયેલા આરોપીઓ અને મુદ્દામાલની વિગત:

પોલીસના ચોપડે નોંધાયેલા ગુના મુજબ ઝડપાયેલા આરોપીઓ અને તેમની પાસેથી મળેલા મુદ્દામાલની વિગત નીચે મુજબ છે:

  • આરોપી 1: અંદરસિંહ તખતસિંહ રાઠોડ (રહે. ભાથીપુર, તા. વિજાપુર) પાસેથી 800 લિટર વોશ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની કિંમત અંદાજે 20000 રૂપિયા છે.
  • આરોપી 2: સંજયસિંહ કનુસિંહ રાઠોડ (રહે. ભાથીપુર, તા. વિજાપુર) પાસેથી 1200 લિટર વોશ મળી આવ્યો હતો, જેની કિંમત 30000 રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
  • આરોપી 3: પોપટસિંહ તખતસિંહ રાઠોડ (રહે. ભાથીપુર, તા. વિજાપુર) પાસેથી 300 લિટર વોશ કબજે કરાયો છે, જેની કિંમત 7500 રૂપિયા થાય છે.
  • આરોપી 4: લક્ષમણસિંહ દલપતસિંહ રાઠોડ (રહે. ભાથીપુર, તા. વિજાપુર) પાસેથી 300 લિટર વોશ ઝડપાયો છે, જેની કિંમત 7500 રૂપિયા છે.

આમ, પોલીસે ડ્રોન કેમેરાના સફળ ઉપયોગથી કુલ 2600 લિટર વોશ જપ્ત કરીને કુલ 65000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે લીધો છે. ડીવાયએસપી જે. જી. શેખે ઉમેર્યું હતું કે ભવિષ્યમાં પણ આવા દુર્ગમ અને જંગલ વિસ્તારોમાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર બાજ નજર રાખવા માટે આ જ પ્રકારે ડ્રોન કેમેરા અને આધુનિક ટેક્નોલોજીનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

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DRONE CAMERAS
VIJAPUR
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