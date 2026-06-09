રાજકોટમાં દિવ્ય દરબારમાં ધૂણવાનો મામલો: આયોજકો-ધિરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સામે ગુનો નોંધાવવા વિજ્ઞાન જાથા મેદાને
રાજકોટ વિજ્ઞાન જાથાએ પોલીસ કમિશનર અને પ્રનગર પોલીસ સ્ટેશનને ગુનો દાખલ કરવા અંગે ગઈ કાલે અરજી આપી દીધી છે.
Published : June 9, 2026 at 10:02 PM IST
રાજકોટ: રેસકોર્સ મેદાનમાં દિવ્ય દરબાર દરમિયાન અચાનક જ વાતાવરણ તંગ બન્યું હતું. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી (બાબા બાગેશ્વર)ના હુંકાર બાદ કેટલાક લોકો ધૂણવા લાગ્યા હતા. આ દરમિયાન એક મહિલા ઉગ્રતાથી ધૂણતા ત્યાં હાજર પત્રકારો પર ધસી ગઈ હતી. હુમલામાં ઘણા પત્રકારોને ઈજા થઈ હતી. આ સાથે એક નાના બાળકને પણ ધૂણાવવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં જ વિવાદ વકર્યો છે. આ મામલે રાજકોટ વિજ્ઞાન જાથાએ પોલીસ કમિશનર અને પ્રનગર પોલીસ સ્ટેશનને ગુનો દાખલ કરવા અંગે ગઈ કાલે અરજી આપી દીધી છે. આયોજકો અને બાબા બાગેશ્વર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સામે ગુનો દાખલ કરવા માટેની કાર્યવાહી આરંભી દીધી છે.
વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ જણાવ્યું કે, રાજકોટમાં રેસકોર્સ મેદાનમાં 5થી 7 જૂન સુધી હનુમંત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા દિવસે બાબા બાગેશ્વર અને આયોજકોની મિલી ભગતના કારણે દિવ્ય દરબારમાં ધૂણતા હતા, કોઈને પ્રેતઆત્મા બોલાવ્યા, એકસાથે 20 લોકો ધૂણવા લાગ્યા, અફરા તફરી મચી ગઈ, વાતાવરણ ડહોળાઈ ગયું, ભયનો માહોલ થઈ ગયો, ડરનો માહોલ થઈ ગયો અને પ્રેતાત્માને શાંત કરવા મારા-મારી પર ઉતરી ગયા, પત્રકાર પર હુમલો કર્યો. આ બધી ઘટનાને વિજ્ઞાન જાથા વખોડે છે અને નિંદા કરે છે. વિજ્ઞાન જાથાએ 8મીના રોજ પોલીસ કમિશર અને ઈન્સ્પેક્ટરને ગુનો દાખલ કરવા સંબંધિત અરજી દાખલ કરી દીધી છે. આજ રોજ હાઇકોર્ટમાં સુઓમોટો દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા હાથમાં લીધી છે. આયોજક મંગેશ દેસાઈ બેજવાબદાર પૂર્વક નિવેદન આપે છે કે, અમે શું લોકોને ઈન્જેક્શન આપ્યા છે? આવું કહીને પોતાના બચાવની વાત કરે છે.
તેમણે કહ્યું, વિજ્ઞાન જાથાએ આ વખતે બાબા ધિરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પર વગર લાઈસન્સે માનસિક બિમાર લોકોનો ઉપચાર કરવો અને તે સંબંધિત અલગ ગુનો દાખલ કરવો. આયોજકો રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી 50 મોટા સ્પીકર વગાડે છે, ઘોંઘાટ કરે છે, મંજૂરીનું પાલન નથી કરતા, જાહેરનામાનો ભંગ કરે છે તે સંબંધિત આયોજકો પર ગુનો દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે. એકાદ બે દિવસમાં નિવેદનના આધારે FIR દાખલ કરવામાં આવશે.
ખાસ છે કે, સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી સહકારી અને પાટીદાર આગેવાન પુરુષોત્તમભાઈ પીપળીયાએ આ સમગ્ર ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે. તેમણે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને સીધો પડકાર ફેંકતા કહ્યું છે કે, "આ કોઈ દિવ્ય દરબાર નથી, પરંતુ 'પ્રેત દરબાર' છે. બાબા બાગેશ્વરે ડાકીની, સાકીની, પિચાશીની અને પ્રેત આત્માને બોલાવીને લોકોને ધૂણાવ્યા છે."
પીપળીયાએ એક બાળકને ધૂણાવવાની ઘટનાને 'હીન કૃત્ય' ગણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "બાળકને આપણે વૈજ્ઞાનિક કે એન્જિનિયર બનાવવા છે કે પછી અંધશ્રદ્ધામાં લઈ જવા છે? બાબાએ આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવું ન જોઈએ. આજે આપણે બાળકોને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો પાઠ ભણાવીએ છીએ, પરંતુ બાબા બાગેશ્વર જેવા લોકો તેમને અંધશ્રદ્ધાના ખાડામાં ધકેલી રહ્યા છે."
સુઓમોટો ગુનો દાખલ કરવાની માંગ
પરસોત્તમ પીપળીયાએ સ્પષ્ટ માંગ કરી છે કે, પોલીસે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વિરુદ્ધ તાત્કાલિક 'સુઓમોટો' ગુનો દાખલ કરવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું, "અગાઉ નિર્મલ બાબા, આસારામ બાપુ અને રામ રહીમ જેવા અનેક બાબાઓ થઈ ગયા. આ પ્રકારના બાબાઓને રાજકીય હસ્તીઓ અને સેલિબ્રિટીઓ પ્રોત્સાહન આપે છે. હું આ પ્રવૃત્તિઓ માટે આ પ્રકારના લોકોને જ જવાબદાર ગણું છું, નહીં કે સામાન્ય જનતાને."
આ પણ વાંચો: