નવસારીમાં PM મોદીના આગમનની જોરદાર તૈયારીઓ, ડમરુ વગાડીને અભિવાદન કરાશે
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નવસારીના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. PMના આગમનને લઈને વહીવટી તંત્ર અને ભાજપ સંગઠન દ્વારા તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે
Published : September 8, 2026 at 1:57 PM IST
નવસારી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નવસારીના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ભાજપ સંગઠન દ્વારા તમામ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નવસારી પહોંચશે. આ દરમિયાન દિવ્યાંગો અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને જરૂરિયાત મુજબ સહાયક સાધનોનું વિતરણ કરવામાં આવશે. સાથે જ નવનિર્મિત અને અત્યાધુનિક ‘નમો કમલમ’ ભાજપ કાર્યાલયનું લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નવસારી પ્રવાસને લઈને સમગ્ર જિલ્લામાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યક્રમને લઈને વહીવટી તંત્ર અને ભાજપ સંગઠન દ્વારા વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.
વડાપ્રધાનના હસ્તે આશરે 917 વયોશ્રી લાભાર્થીઓને રૂ. 69 લાખના સહાયક સાધનોનું વિતરણ કરવામાં આવશે. જ્યારે 274 દિવ્યાંગ લાભાર્થીઓને આશરે રૂ. 28.29 લાખના સાધનો આપવામાં આવશે. આમ કુલ 1,191 દિવ્યાંગજનો અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને રૂ. 93.39 લાખના જરૂરિયાત મુજબના સહાયક ઉપકરણો આપવામાં આવશે.
વડાપ્રધાનના આગમન સમયે નવસારીમાં ભવ્ય પરંપરાગત સ્વાગતની પણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આશરે 1,100 મહિલાઓ પરંપરાગત વેશભૂષામાં કળશ સાથે વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરશે. જ્યારે આશરે 500 પુરુષો ડમરુ વગાડીને તેમનું અભિવાદન કરશે. નમો કમલમ પરિસરમાં આશરે 30 મહિલાઓ ઢોલ-તાશા સાથે પરંપરાગત રીતે વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરશે.
પ્રવાસ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નવનિર્મિત અને અત્યાધુનિક ‘નમો કમલમ’ કાર્યાલયનું લોકાર્પણ કરશે. ત્યારબાદ તેઓ કાર્યાલયના વિવિધ વિભાગોની મુલાકાત લેશે. જેમાં મુખ્ય કાર્યાલય, મીડિયા વિભાગ, કોલ સેન્ટર, લાઇબ્રેરી ઉપરાંત સાંસદ અને ધારાસભ્ય માટેના કક્ષનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી પંડિત દીનદયાળ મીટિંગ હોલ, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી હોલ અને અટલ સભાખંડની પણ મુલાકાત લેશે.પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમને લઈને સુરક્ષાના પણ કડક બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ, હોમગાર્ડ, ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો અને પોલીસ અધિકારીઓ સહિત આશરે 2,000 સુરક્ષાકર્મીઓની તૈનાતી કરવામાં આવી છે.
વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમનું સમગ્ર જિલ્લામાં લાઇવ પ્રસારણ પણ કરવામાં આવશે. નવસારી જિલ્લાના આશરે 358 ગામોમાં 1 લાખ 20 હજારથી વધુ લોકો વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમનું સીધું પ્રસારણ નિહાળશે. બીજી તરફ, નમો કમલમ પરિસરમાં યોજાનારી વિશાળ જનસભામાં આશરે 6 હજાર લોકો હાજર રહેશે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સંબોધન સાંભળશે.
ગામડાથી લઈને શહેર સુધી ભાજપના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને સમગ્ર નવસારી જિલ્લો જાણે ‘નમો કમલમ’ના રંગે રંગાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે.
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