11 હજાર વિદ્યાસહાયકની ભરતીમાં પેન્ડિંગ 774 જગ્યાઓ રિલીઝ કરવાની માંગ, મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારો ગાંધીનગર પહોંચ્યા
વર્તમાન ભરતીમાં મેરિટમાં સ્થાન મેળવનારા અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી ચૂકેલા ઉમેદવારોએ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરીને જિલ્લા ફાળવણીની પ્રક્રિયા આગળ વધારવા માંગ કરી છે.
Published : October 27, 2026 at 4:11 PM IST
ગાંધીનગર: ધોરણ 1થી 5માં 11 હજાર વિદ્યાસહાયકોની ભરતી પ્રક્રિયામાં પેન્ડિંગ રાખવામાં આવેલી 774 જગ્યાઓ રિલીઝ કરવાની માંગ સાથે ઉમેદવારો ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા. વર્તમાન ભરતીમાં મેરિટમાં સ્થાન મેળવનારા અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી ચૂકેલા ઉમેદવારોએ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરીને જિલ્લા ફાળવણીની પ્રક્રિયા આગળ વધારવા માંગ કરી છે.
સરકારે 774 જગ્યાઓ અનામત રાખી
ઉમેદવારોના જણાવ્યા મુજબ, વર્તમાન ભરતી પ્રક્રિયામાં નિષ્ફળ ગયેલા કેટલાક ઉમેદવારોએ હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરતાં સરકારે 774 જગ્યાઓ અનામત રાખી છે. આ જગ્યાઓ માટે પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોનું ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન પણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ ઉપરાંત, બાકીની જગ્યાઓ માટે જિલ્લા ફાળવણી સુધીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ હોવાનો ઉમેદવારોએ દાવો કર્યો છે.
ઉમેદવારોની રજૂઆત
ઉમેદવારોએ રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ TET-1 પાસ કરીને મેરિટમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે અને ભરતી માટેની જરૂરી લાયકાત પણ ધરાવે છે. તેમ છતાં 774 જગ્યાઓ પેન્ડિંગ રાખવામાં આવતાં તેઓ જિલ્લા પસંદગીની પ્રક્રિયાથી વંચિત રહી રહ્યા છે. જો હાઈકોર્ટમાં ચાલતો કેસ લાંબો સમય ખેંચાશે તો તેમની નિમણૂકમાં વિલંબ થશે, જેના કારણે નોકરીના વર્ષો, સિનિયોરિટી અને પગારને લઈને નુકસાન થવાની ભીતિ છે.
ઉમેદવારોએ ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને ઉઠાવ્યા સવાલ
ઉમેદવારોએ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, ભરતી પ્રક્રિયામાં તમામ લાયકાત પૂર્ણ કરીને મેરિટમાં સ્થાન મેળવ્યા બાદ પણ તેમની નિમણૂક અટકી રહે તેમાં તેમનો શું વાંક છે? જગ્યાઓ ખાલી હોવા છતાં કોર્ટ કેસના કારણે લાયક ઉમેદવારોને રોકી રાખવાથી તેમના હિતને નુકસાન થઈ રહ્યું હોવાની લાગણી પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.
સરકારના નિર્ણય પર ઉમેદવારોની નજર
આથી ઉમેદવારોએ સરકારને હાઈકોર્ટમાં 774 જગ્યાઓ અંગે યોગ્ય જવાબ રજૂ કરી, જિલ્લા ફાળવણીની પ્રક્રિયા આગળ વધારવા માંગ કરી છે. સાથે જ મેરિટમાં સ્થાન મેળવનારા ઉમેદવારોને અન્ય ઉમેદવારોની સાથે જિલ્લા પસંદગી અને નિમણૂક માટે હાજર થવાની તક આપવા રજૂઆત કરી છે. હવે સરકાર આ મુદ્દે શું નિર્ણય લે છે તેના પર ઉમેદવારોની નજર ટકેલી છે.