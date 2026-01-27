ETV Bharat / state

વનમાં સિંહણોનો વિસામો, ઠંડા છાયડે બેસીને વિરામ કરતી પાંચ સિંહણનો વીડિયો વાયરલ

એક સાથે પાંચ સિંહણ જાણે કે જંગલની રખેવાળી કરતી હોય તેવો અદભૂત વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જે લોકોને ખુબ પસંદ આવી રહ્યો છે.

વનમાં સિંહણોનો વિસામો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 3:31 PM IST

1 Min Read
જુનાગઢ: સોશિયલ મીડિયામાં એક સાથે પાંચ સિંહણનો વીડિયો વાઈરલ થયો છે. આ વીડિયો અદભુત એટલા માટે છે કે, એક સાથે પાંચે પાંચ સિંહણ જંગલના માર્ગની છેવાડે જાણે કે જંગલ અને તેના પરિવારની રક્ષા કરતી હોય તે પ્રમાણે એકદમ કતાર બંધ બેસેલી જોવા મળે છે.

આ પ્રકારની વન્યજીવોની ગતિવિધિ એકદમ અકલ્પનીય માનવામાં આવે છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા આ વીડિયોને લોકો ખુબ જ પસંદ પણ કરી રહ્યા છે.

એક સાથે પાંચ સિંહણ અને તે પણ કતાર બંધ

વન્યજીવોની કેટલીક ગતિવિધિ એકદમ અસામાન્ય માનવામાં આવે છે, પરંતુ હાલમાં વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં એક,બે કે ત્રણ નહીં પરંતુ પાંચ સિંહણ એક સાથે જોવા મળી રહી છે. જંગલના માર્ગના છેવાડે એકદમ કતાર બંધ અવસ્થામાં બેઠેલી સિંહણો જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય રીતે કતાર બંધ બેસવા માટે આજના જમાનામાં માણસોને પણ શીખવવું પડે છે, અનેક વખત ટોકવા પણ પડે છે. પરંતુ જંગલનું આ પ્રાણી એકદમ શિષ્ટબદ્ધ રીતે કતારમાં બેસેની જાણે માનવીને શિસ્તના પાઠનો સંદેશ આપતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. પાંચેય સિંહણોને બેસવાની જગ્યા એક સમાન જોવા મળે છે.

ગીરના જંગલમાં અદભૂત ક્ષણ

ગીર જંગલમાં આવતા પ્રત્યેક પ્રવાસી જંગલ સફારી દરમિયાન સિંહની આવી અવનવી વર્તણૂક અને તેના વીડિયોને પોતાના કેમેરામાં કેદ કરવાનું ચુકતા નથી, તેથી જ આવા સિંહોના દુર્લભ કહી શકાય તેવા વીડિયો સોશિયલ મીડિયમાં અચુક જોવા મળી જાય છે. જંગલ સફારી દરમિયાન દરેક પ્રવાસીને કોઈના કોઈ પ્રકારે સિંહ,સિંહણ કે બાળ સિંહો જોવા મળતા હોય છે, પરંતુ વન્યજીવોની એકદમ દુર્લભ કહી શકાય તેવી ગતિવિધિ ખૂબ ઓછા પ્રવાસીઓને જોવાની અને તેને મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરવાની તક પ્રાપ્ત થતી હોય છે.

