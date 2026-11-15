અમરેલીઃ આંબરડી સફારી પાર્કમાં સિંહની પજવણીનો વીડિયો વાયરલ; વન વિભાગે બચાવમાં શું કહ્યું?
વન વિભાગના કર્મચારીઓ જ સિંહની પાછળ બાઈક દોડાવતા જોવા મળતા વન વિભાગની કામગીરી સામે સિંહ પ્રેમીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : November 15, 2026 at 4:35 PM IST
અમરેલી: ગીરમાં સાવજોના સંરક્ષણ અને વન્યજીવ પ્રવાસન માટે જાણીતા ધારી નજીક આવેલા આંબરડી સફારી પાર્કમાં સિંહની પજવણી થતી હોવાનો ચોંકાવનારો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં વન્યજીવપ્રેમીઓમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. જંગલના રાજા ગણાતા સિંહને બાઈક દ્વારા ખદેડવામાં આવતા હોવાના દ્રશ્યો સામે આવતાં વન્યજીવ સંરક્ષણના દાવાઓ વચ્ચે ખુદ વનવિભાગની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
સિંહની પજવણીનો વીડિયો વાયરલ
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં આંબરડી સફારી પાર્કના વિસ્તારમાં એક બાઈકસવાર સિંહની નજીક બાઈક લઈને જતો અને સિંહને દોડાવતો હોવાના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય એ છે કે, બાઈકસવાર પાસે વોકી-ટોકી જેવું સંચાર સાધન પણ જોવા મળી રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, જે સ્થળે આ સમગ્ર ઘટના બની રહી છે, ત્યાંથી વનવિભાગની સરકારી બોલેરો ગાડી પણ પસાર થતી વીડિયોમાં દેખાઈ રહી છે. આ દ્રશ્યોને પગલે બાઈકસવાર કોણ હતો? તે વનવિભાગનો કર્મચારી હતો કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ? વનવિભાગના વાહનમાં સવાર કર્મચારીઓએ આ ઘટના જોઈ હોવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી કરી હતી કે કેમ? તેવા સવાલો ઊઠી રહ્યા છે.
વન વિભાગની લૂલો બચાવઃ પજવણીની વાત ખોટી
આ તરફ તરફ વાયરલ વીડિયો મુદ્દે વનવિભાગ દ્વારા ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. DCF વિકાસ યાદવની સૂચના હેઠળ ઇન્ચાર્જ ACF મિતેષ વાણિયાએ આ સમગ્ર મામલે વીડિયો મારફતે વનવિભાગનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ, દિવાળીના વેકેશનના કારણે આંબરડી સફારી પાર્કમાં પ્રવાસીઓની ભીડ વધારે હતી. સાંજના સમયે સિંહો પાર્કના વિસ્તારથી બહારની તરફ જતા હોવાથી તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રયાસ સિંહોની પજવણી કરવાના ઇરાદે નહીં, પરંતુ સિંહોને પાર્કની બહાર જતા અટકાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનું વનવિભાગે જણાવ્યું છે.
ACF મિતેષ વાણિયાએ વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં સંકળાયેલા કર્મચારીઓને કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવી છે અને તેમની પાસે ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો છે. કર્મચારીઓના જવાબના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીની ઉઠી માગ
સામાન્ય રીતે સફારી પાર્કમાં પ્રવાસીઓ દ્વારા વન્યજીવોને હેરાન કરવામાં આવે, તો વનવિભાગ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં જંગલના સાવજને બાઈકથી દોડાવવાના દ્રશ્યો સામે આવતાં હવે વનતંત્ર પોતાના કર્મચારીઓ સામે કેવા પ્રકારનાં પગલાં લેશે તે અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. વન્યજીવોને તેમના કુદરતી વાતાવરણમાં શાંતિથી રહેવા દેવાની જવાબદારી જે તંત્રની છે, તેની કામગીરી સામે જ સવાલો ઊભા થતાં વન્યજીવપ્રેમીઓએ જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી છે.
વનવિભાગના આ ખુલાસા બાદ પણ અનેક પ્રશ્નો અનુત્તર રહ્યા છે. જો સિંહો સાંજના સમયે પાર્કની બહાર જઈ રહ્યા હતા, તો તેમને રોકવા માટે બાઈકથી દોડાવવાની રીત કેટલી યોગ્ય હતી? શું સિંહોને શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે રોકવા માટે અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નહોતી? વોકી-ટોકી સાથે દેખાતા બાઈકસવારની ઓળખ જાહેર કરવામાં આવશે કે કેમ? સરકારી બોલેરોમાંથી પસાર થતા કર્મચારીઓની ભૂમિકા અંગે તપાસ થશે કે નહીં? તેવા સવાલો ચર્ચાઈ રહ્યા છે.
એક તરફ વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે સરકાર અને વનવિભાગ દ્વારા વિવિધ અભિયાનો ચલાવવામાં આવે છે, તો બીજી તરફ સિંહોને દોડાવવાના દ્રશ્યો સામે આવતાં તંત્રની જવાબદારી સામે પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે. માત્ર કારણદર્શક નોટિસ આપીને વનવિભાગ આ મામલે સંતોષ માનશે કે જવાબદારો સામે ખરેખર કડક પગલાં લેવામાં આવશે તે જોવું રહ્યું.
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