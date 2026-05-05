અમરેલીના ધારીમાં કેસર કેરીના બગીચાને ઘર બનાવી 'રખોપું' કરી રહ્યો છે સિંહ પરિવાર, જુઓ અદભૂત નજારાનો વીડિયો
Published : May 5, 2026 at 4:37 PM IST
અમરેલી: આંબાના બગીચામાં રખેવાળી માટે માણસો રાખવામાં આવતા હોય છે, અથવા તો મોંઘી વાડ કરવામાં આવે છે. પણ શું તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે સાક્ષાત વનરાજ કોઈના બગીચાની ચોકી કરતા હોય? જી હા, અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના ઝર ગામમાં કંઈક આવો જ અદભૂત નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં સ્વાદિષ્ટ કેસર કેરીના બગીચાની સુરક્ષા કોઈ સિક્યોરિટી ગાર્ડ નહીં, પણ સિંહ પરિવાર કરી રહ્યો છે.
અમરેલીના ધારી પંથકની સીમ અત્યારે કેસર કેરીની સુગંધથી મહેકી રહી છે. પણ આ સુગંધ વચ્ચે ગીરના રાજાની ગર્જના પણ સંભળાઈ રહી છે. ઝર ગામની સીમમાં આવેલી આંબાની વાડીઓમાં અત્યારે સિંહ પરિવારે ધામા નાખ્યા છે. એક સિંહણ અને તેના ત્રણ પાઠડા આ આંબાવાડીને પોતાનું ઘર બનાવી ચૂક્યા છે. દિવસે આંબાની ઠંડી છાયામાં આરામ અને રાત્રે બગીચામાં પહેરો! આ નજારો જોઈને ભલભલાના પરસેવા છૂટી જાય, પણ અહીં તો કુદરતનો અલગ જ ખેલ જોવા મળી રહ્યો છે.
સિંહની હાજરીને કારણે અહીં ઇજારદારો અને મજૂરો પણ એક અનોખા તાલમેલ સાથે કામ કરે છે. જંગલના રાજા સાથેનો આ સહ-અસ્તિત્વનો નજારો એ સાબિત કરે છે કે જો વન્યજીવોને છંછેડવામાં ન આવે, તો તે મનુષ્ય માટે રક્ષક પણ બની શકે છે. સિંહની હાજરીના કારણે જંગલી જનાવરોનો ત્રાસ નાબૂદ થઈ ગયો છે, જેની સીધી પોઝિટિવ અસર કેરીના પાક પર જોવા મળી રહી છે.
ધારી અને ગીર કાંઠાના વિસ્તારમાં સિંહોની સંખ્યા મોટી છે, પરંતુ ઝર ગામની આ આંબાવાડી સોશિયલ મીડિયા અને પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. પ્રકૃતિ અને પ્રાણી વચ્ચેનો આવો મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહાર માત્ર ગીરમાં જ જોવા મળી શકે. અહીં કેરી પાકે છે આંબા પર, પણ તેની ચોકી કરે છે ડાલામથ્થો સાવજ! જે વાડી માલિકો માટે આશીર્વાદ સમાન સાબિત થઈ રહ્યો છે.
આંબાની વાડીના ઇજારદાર પિયુષ વાજાએ જણાવ્યું કે, અમે હાલ જે આંબાના બગીચામાં રહીએ છીએ તે બગીચામાં સિંહો પણ રહે છે. પણ તે અમને હેરાન નથી કરતા. સિંહો અમને આંબાના બગીચાને નુકસાન કરે છે તેવા ભૂંડ, રોઝને તે અટકાવે છે, અમને હેરાન નથી કરતા. તે લોકો જે કુંડમાંથી પાણી પીવે છે તે જ પાણી અમે આંબાને પાવીએ છીએ. કેરીઓ પણ સિંહનું પીધેલું પાણી પીવે છે. તે જ આંબાની કેરી અમે ખાઈએ છીએ.
