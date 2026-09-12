વડોદરા MS યુનિવર્સિટીમાં કપલનો કિસ કરતો વીડિયો વાયરલ, તપાસ કમિટીની રચના બાદ માફી માગી
વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં વિદ્યાર્થીઓના ક્લાસરૂમમાં કિસ કરતો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ યુનિવર્સિટી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે.
Published : September 12, 2026 at 2:44 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં વિદ્યાર્થીઓના ક્લાસરૂમમાં કિસ કરતો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ યુનિવર્સિટી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. બે કપલનો વીડિયો વાયરલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. ક્લાસરૂમમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓની હાજરી વચ્ચે આ ઘટના બની હોવાનું વીડિયોમાં જોવા મળે છે. મામલો સામે આવ્યા બાદ ડીન કલ્પના ગવલીના નેજા હેઠળ તપાસ કમિટી રચવામાં આવી છે. દરમિયાન, તપાસ કમિટીના કહેવા પર સંબંધિત કપલે કમિટી સમક્ષ માફી પણ માંગી છે.
અભદ્ર હરકતોનો વીડિયો વાયરલ
વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં વિદ્યાર્થીઓના ક્લાસરૂમમાં કિસ કરતા બે અલગ-અલગ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ મામલો ચર્ચામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં બે કપલ ક્લાસરૂમમાં અન્ય વિદ્યાર્થીઓની હાજરી વચ્ચે એકબીજા સાથે રોમાન્સ કરતા જોવા મળ્યા હતા. આ દરમિયાન ક્લાસરૂમમાં હાજર અન્ય કોઈ વ્યક્તિએ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ઉતાર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ડીન કલ્પના ગવલીના નેજા હેઠળ આ મામલે તપાસ કમિટી રચવામાં આવી છે. ડીન કલ્પના ગવલીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વીડિયો યુનિવર્સિટી તંત્રના ધ્યાને પણ આવ્યા છે અને સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ સામે કાર્યવાહી અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
યુનિવર્સિટી તરફથી મળતી માહિતી મુજબ, પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન આ વીડિયો જન્માષ્ટમીના તહેવારની આસપાસના સમયગાળાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે, વીડિયો ચોક્કસ ક્યારનો છે અને સમગ્ર ઘટનાની હકીકત શું છે તે અંગે હજુ તપાસ ચાલી રહી છે. તપાસ કમિટી દ્વારા આ મામલે સંકળાયેલા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી માહિતી મેળવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
યુનિવર્સિટીએ તપાસ હાથ ધરી
આજે આ મામલે એક વિદ્યાર્થિની તપાસ કમિટી સમક્ષ હાજર થઈ હતી અને તેનું નિવેદન પણ નોંધવામાં આવ્યું છે. તપાસ કમિટી દ્વારા ઘટનાને લઈને જરૂરી વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત યુનિવર્સિટી દ્વારા નવી સ્કોડ કમિટીની પણ રચના કરવામાં આવી છે. સ્કોડ કમિટીનો મુખ્ય હેતુ આવી ઘટનાઓને રોકવા અને વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્ત તથા જાગૃતિ અંગે પ્રયાસ કરવાનો રહેશે.
આ સમગ્ર મામલામાં એક મહત્વની બાબત એ પણ સામે આવી છે કે સંબંધિત કપલે યુનિવર્સિટી તપાસ કમિટીના કહેવા પર કમિટી સમક્ષ માફી માંગી છે. એટલે આ માફી સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની રીતે માગવામાં આવી હોવાનું નથી, પરંતુ યુનિવર્સિટી કમિટી સમક્ષ માફી માગવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.
સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં પહેલા ક્લાસરૂમના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. ત્યારબાદ વીડિયો યુનિવર્સિટી તંત્રના ધ્યાને આવતા આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ડીન કલ્પના ગવલીના નેજા હેઠળ તપાસ કમિટી બનાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સંબંધિત વિદ્યાર્થિની કમિટી સમક્ષ હાજર થઈ અને તેનું નિવેદન નોંધાયું હતું. તપાસ દરમિયાન કમિટીના કહેવા પર સંબંધિત કપલે કમિટી સમક્ષ માફી પણ માંગી હતી.
MS યુનિવર્સિટીની આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ક્લાસરૂમના વીડિયો વાયરલ થયા બાદ મામલો યુનિવર્સિટી કમિટી સુધી પહોંચ્યો છે. ડીન કલ્પના ગવલીના જણાવ્યા મુજબ તપાસ ચાલી રહી છે અને સંબંધિત વિદ્યાર્થિનીનું નિવેદન પણ નોંધાયું છે. બીજી તરફ, કમિટીના કહેવા પર સંબંધિત કપલે કમિટી સમક્ષ માફી માંગી છે. હવે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે તેના પર નજર રહેશે.
હાલ યુનિવર્સિટી દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલુ છે. વીડિયો ક્યારના છે, તેમાં સામેલ વિદ્યાર્થીઓ કોણ છે અને ઘટનાની સમગ્ર હકીકત શું છે તે અંગે તપાસ બાદ વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકે છે. યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ નિયમો અનુસાર આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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