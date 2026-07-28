મહેસાણા: ચિત્રોડીપુરા સરકારી શાળામાં ફી લઈને રાત્રે ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસ ચલાવવાની ઘટના, DEOએ આપ્યા તપાસના આદેશ
વાયરલ વીડિયોમાં રાત્રે વર્ગખંડમાં લાઈટ ચાલુ કરી ₹400 ફી લઈ 6 દિવસ ટ્યુશન આપવાનું શિક્ષકે સ્વીકાર્યું હોવાનું દેખાય છે અને સરકારી સુવિધાનો દુરુપયોગ થયો.
Published : July 28, 2026 at 4:12 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના ચિત્રોડીપુરા ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળા હાલ વિવાદોમાં ઘેરાઈ છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં બે ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યા છે. એક તરફ નાના બાળકો પાસે શૌચાલયની સફાઈ કરાવવામાં આવી રહી હોવાનું દેખાય છે, તો બીજી તરફ રાત્રિના સમયે સરકારી શાળાના વર્ગખંડોમાં જ ₹400 ફી વસૂલીને ગેરકાયદેસર ખાનગી ટ્યુશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. આ વિડીયો સામે આવ્યા બાદ શિક્ષણ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શરદ ત્રિવેદીએ સમગ્ર મામલે તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
વાયરલ થયેલા વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે કે રાત્રિના ઘનઘોર અંધારામાં ચિત્રોડીપુરા પ્રાથમિક શાળાના વર્ગખંડમાં લાઈટો ચાલુ છે અને નાના-નાના બાળકો અભ્યાસ અર્થે બેઠેલા દેખાય છે. જ્યારે સ્થાનિક જાગૃત નાગરિકો કે વિડીયો શૂટ કરનાર વ્યક્તિ દ્વારા સ્થળ પર પહોંચીને પૂછપરછ કરવામાં આવી, ત્યારે ચોંકાવનારી વિગતો પ્રકાશમાં આવી હતી.
"સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ચિત્રોડીપુરા પ્રાથમિક શાળાના વિડીયો અમારા ધ્યાનમાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ વિડીયો ચિત્રોડીપુરા શાળાના હોવાનું માલૂમ પડે છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને અમે સમગ્ર મામલે ત્વરિત તપાસના આદેશ આપી દીધા છે. તપાસ અહેવાલ આવ્યા બાદ જે પણ દોષિત જણાશે, તેમની સામે કડકમાં કડક કાયદેસરની અને શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - શરદ ત્રિવેદી, DPEO, મહેસાણા
શાળામાં ખાનગી ટ્યુશન આપતા શિક્ષકે કેમેરા સામે સ્વીકાર્યું હતું કે, તેઓ આસપાસના ગરીબ અને મજૂરી કામ કરતા પરિવારોના બાળકો પાસેથી દર મહિને વિદ્યાર્થી દીઠ ₹400 ફી વસૂલે છે. અઠવાડિયામાં 6 દિવસ સાંજે/રાત્રે 4 વિષયો ભણાવવાના નામે સરકારી શાળાના મકાન, લાઈટ અને અન્ય સાધન-સુવિધાઓનો ઉપયોગ પોતાના અંગત આર્થિક ફાયદા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો.
બાળકો પાસે શૌચાલય સાફ કરાવવાનો ગંભીર આક્ષેપ
સામે આવેલી વિગતો મુજબ, આ ગામની શાળામાં અભ્યાસ કરતા નાના માસૂમ બાળકો પાસે શાળાના શૌચાલય સાફ કરાવવામાં આવતા હોવાના વિડીયો પણ સામે આવ્યા છે. સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્વચ્છતા જાળવવા માટે સરકાર દ્વારા અલગથી ગ્રાન્ટ અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હોય છે. તેમ છતાં પણ વિદ્યાર્થીઓ પાસે આવા કામ કરાવીને તેમના માનસિક અને શારીરિક શોષણનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હોવાના આક્ષેપથી વાલીઓમાં ભારે રોષ વ્યાપી ગયો છે.
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