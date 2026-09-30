નિરમા યુનિવર્સિટીમાં વિવાદનો વીડિયો; ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં શ્રમિકની 'ગંદી બાત', કોંગ્રેસ મેદાનમાં ઉતર્યું
નિરમા યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં શ્રમિકની બિભત્સ હરકતનો વીડિયો વાયરલ થતા કોંગ્રેસે વિદ્યાર્થિનીઓની સુરક્ષાને લઈને સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
Published : September 30, 2026 at 5:53 PM IST
અમદાવાદઃ દેશની ખ્યાતનામ યુનિવર્સિટીઓમાં જેની ગણના થાય છે. જ્યાં દેશ-વિદેશથી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવે છે, તેવી અમદાવાદની નિરમા યુનિવર્સિટી વિવાદના વમળમાં સપડાઈ છે. નિરમા યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં એક શ્રમિકની બિભત્સ હરકતનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થિનીઓએ કરેલા ગંભીર આક્ષેપથી કોંગ્રેસ પણ મેદાનમાં ઉતર્યું છે.
ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં શ્રમિકની 'ગંદી બાત'
અમદાવાદના વૈષ્ણવદેવી સર્કલ પાસે આવેલી નિરમા યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં શ્રમિકની 'ગંદી બાત'નો વીડિયો સામે આવ્યો છે. હોસ્ટેલના H4 બ્લોકની સામે નવા બની રહેલા H5 બ્લોક ટાવરમાં કામ કરતા એક શ્રમિકે વિદ્યાર્થિનીઓ સામે જ બિભત્સ વર્તન કર્યું. હોસ્ટેલમાં રહેતી એક વિદ્યાર્થિનીએ તેનો વીડિયો બનાવીને વિદ્યાર્થિનીઓના ગ્રૂપમાં શેર કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ વિદ્યાર્થિનીઓએ યુનિવર્સિટી પ્રશાસન સામે પણ ગંભીર અને ચોંકાવનારા આક્ષેપ કર્યા છે. વિદ્યાર્થિનીઓ સીધી ફરિયાદ કરતા પણ ડરી રહી છે. તેમને ડર છે કે જો તેઓ ફરિયાદ કરશે તો તેમની સામે જ યુનિવર્સિટી દ્વારા પગલાં લેવાઈ શકે છે.
યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં બનેલી આ ઘટના બાદ ચારેકોર આક્રોશ ફેલાયો છે. એક સ્ટૂડન્ટે પણ ઈ-મેઈલ થકી યુનિવર્સિટીમાં હાલમાં જ બનેલી કેટલીક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને ગંભીર આક્ષેપ કરાયા છે. ઈ-મેઈલમાં ત્રણ મુદ્દાને લઈને રજુઆત કરવામાં આવી છે અને તેના પૂરાવા પણ યુનિવર્સિટીને આપવામાં આવ્યા છે.
મહિલા સિક્યોરિટીએ કહ્યું, "હોસ્ટેલમાં શોટ્સ ન પહેરો"
ઈ-મેઈલમાં સૌથી પહેલા યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં શ્રમિકના વીડિયોના ઉલ્લેખ કરીને સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. ઈ-મેઈલમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે, જ્યારે આ ઘટના અંગે મહિલા સિક્યોરિટીને જાણ કરવામાં આવી, ત્યારે તેમણે હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિનીઓને શોર્ટ્સ પહેરવાની મનાઈ ફરમાવી હતી. મહિલાઓને શોર્ટ્સ અને ડ્રેસ પહેરીને હોસ્ટેલની બહાર જવાની મંજૂરી નહીં હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર પર ગંભીર આક્ષેપ
નિરમા યુનિવર્સિટીના અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થિનીનું અપમાન કર્યું હોવાનો પણ ઈ-મેઈલમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આક્ષેપ મુજબ, પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થિનીને એવું કહ્યું હતું કે, તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી અને તેમનું કોઈ ભવિષ્ય પણ નથી. આ પ્રોફેસરે મહિલા અનામત હટાવી દેવાની વાત કરી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો છે.
"40 મિનિટ ક્લાકમાં પંખ બંધ રાખ્યા"
યુનિવર્સિટીને ફરિયાદના ભાગરૂપે કરાયેલા ઈ-મેઈલમાં પ્રોફેસરની વધુ એક હરકતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ઈ-મેઈલમાં કરાયેલા આક્ષેપ મુજબ, ડેટા સ્ટ્રક્ચરના ક્લાસમાં પ્રોફેસર જ્યારે વધારાનો લેક્ચર લઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ થોડો અવાજ કરી રહ્યા હતા. તેનાથી ગુસ્સે થયેલા પ્રોફેસરે ક્લાસના તમામ પંખા 40 મિનિટ માટે બંધ કરી દીધા હતા અને લેક્ચર હોલમાં ACની પણ કોઈ સુવિધા નહોતી.
NSUIએ સુરક્ષા પર ઉઠાવ્યા સવાલ
નિરમા યુનિવર્સિટીમાં બનેલી ઘટના બાદ NSUIએ પણ સવાલો ઉઠાવ્યા છે. ગુજરાત NSUIના સ્ટેટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વેદાંતસિંહ તોમરે સમગ્ર ઘટનાની તાત્કાલિક અને નિષ્પક્ષ તપાસની માગ કરી છે. NSUIની માગ છે કે, વાયરલ વીડિયોની તાત્કાલિક તપાસ કરવામાં આવે, વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિની ઓળખ કરીને નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. ઉપરાંત H4 અને H5 ગર્લ્સ હોસ્ટેલની સુરક્ષા વ્યવસ્થા, CCTV કેમેરા, સિક્યુરિટી સ્ટાફ તેમજ હોસ્ટેલના ઍક્સેસ કંટ્રોલની પણ તપાસ કરવાની માગ કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થિનીઓ કોઈપણ ભય વિના પોતાની ફરિયાદ કરી શકે તે માટે સુરક્ષિત અને ગોપનીય ફરિયાદ વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની પણ NSUIએ માગ કરી છે. NSUIના વેદાંતસિંહ તોમરનું કહેવું છે કે, યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓ અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીનીઓની સુરક્ષા અને ગૌરવ સાથે કોઈ સમાધાન ન થવું જોઈએ. સમગ્ર મામલે માત્ર નિવેદન નહીં પરંતુ પારદર્શક અને અસરકારક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
ઉગ્ર આંદોલનની કોંગ્રેસની ચીમકી
નિરમા યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થિનીઓને સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવીને કોંગ્રેસ પણ મેદાનમાં ઉતર્યું છે. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાનું કહ્યું કે, અમદાવાદની એક પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણ જગતને શરમાવે તેવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, આ એકમાત્ર કિસ્સો નથી, અગાઉ પણ અનેક મુદ્દે યુનિવર્સિટી વિવાદમાં આવી ચૂકી છે. કઠવાડિયાએ આક્ષેપ કર્યો કે, નિરમા યુનિવર્સિટીમાં આપણી બેન-દીકરીઓ હવે સુરક્ષિત નથી રહી. તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારતા કહ્યું કે, આ મામલે નિષ્પક્ષ તપાસ કરીને યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ અને NSUI સાથે મળીને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.
વીડિયો સામે આવતા એક્શનમાં પોલીસ
નિરમા યુનિવર્સિટીની ગર્લ્સ હોસ્ટેલનો વીડિયો સામે આવતા પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી છે. સોલા પોલીસ સ્ટેશનના PI કે.એન. ભૂકણના જણાવ્યા અનુસાર, વાયરલ વીડિયોના આધારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, ગર્લ્સ હોસ્ટેલની બાજુમાં બની રહેલા H5 બ્લોકમાં તે સમયે કેટલા શ્રમિકો કામ કરતા હતા તેની માહિતી મેળવવામાં આવી રહી છે. વધુમાં PIએ કહ્યું કે, વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિની ઓળખ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા વાયરલ વીડિયોના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને બિલ્ડિંગમાં કામ કરતા શ્રમિકોની ઓળખ સહિતની વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તપાસ બાદ જ વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિ અને તેના વર્તન અંગેના આક્ષેપોની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ શકશે.
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