VIDEO: અમદાવાદ પહોંચતા જ દિલજીત દોસાંઝનો ક્રેઝ છવાયો! ITC નર્મદામાં રોકાણ, એક ઝલક માટે ચાહકો આતુર
લાઇવ કોન્સર્ટ પહેલાં પંજાબી સુપરસ્ટારનું શહેરમાં આગમન; હોટલ બહાર ચાહકોમાં ઉત્સાહ, કોન્સર્ટને લઈને અમદાવાદમાં સંગીતનો માહોલ જોરશોરથી જામ્યો
Published : November 20, 2026 at 9:45 AM IST
અમદાવાદ: પંજાબી ગીતોનો જાદુ અને પોતાના આગવા અંદાજથી દેશ-વિદેશમાં ચાહકોના દિલ જીતનારા દિલજીત દોસાંઝ અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા છે. તેમના લાઇવ કોન્સર્ટ પહેલાં જ શહેરમાં તેમના આગમનને લઈને ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દિલજીત દોસાંજ શહેરની જાણીતી હોટલ ITC નર્મદા ખાતે રોકાયા છે. તેમના આગમનની જાણ થતાં જ ચાહકોમાં સુપરસ્ટારની એક ઝલક મેળવવાની ઉત્સુકતા વધી છે.
દિલજીતના આગમનથી અમદાવાદમાં કોન્સર્ટનો માહોલ
દિલજીત દોસાંઝના ગીતો અને સ્ટેજ પરફોર્મન્સની લોકપ્રિયતાને કારણે તેમના કોન્સર્ટને લઈને યુવાનોમાં ખાસ ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં તેમના આગમન સાથે જ કોન્સર્ટનો માહોલ વધુ ગરમાયો છે. ગુજરાતના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી પણ સંગીતપ્રેમીઓ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આવે તેવી શક્યતા છે.
ITC નર્મદામાં રોકાણ, ચાહકોને એક ઝલકની આશા
અમદાવાદ પહોંચ્યા બાદ દિલજીત દોસાંઝ ITC નર્મદા હોટલમાં રોકાયા છે. તેમના આગમનને લઈને ચાહકોમાં ઉત્સુકતા છે અને તેઓ પોતાના મનપસંદ કલાકારની એક ઝલક જોવા આતુર છે. બીજી તરફ, કોન્સર્ટ સ્થળે પણ કાર્યક્રમની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. હવે ચાહકોને દિલજીતના લાઇવ પરફોર્મન્સની આતુરતાથી રાહ છે.
મહત્ત્વનું છે કે, અમદાવાદમાં પોતાના કોન્સર્ટ પહેલા જાણીતા પંજાબી સિંગર દિલજીત દોસાંઝે કાઠિયાવાડની મહેમાનગતિ અને આગતા સ્વાગતા માણી હતી. જુનાગઢ અને ખાસ કરીને ગિરનાર તથા સાસણગીરની મુલાકાતના ઘણા બધા ફોટો-વીડિયો તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર મૂક્યા છે. જેમાં તેઓ ક્યારેક જંગલ સફારી તો ક્યારેક ગિરનાર પર દેખાય છે.
આ બધા વચ્ચે દિલજીત દોસાંઝે પોતાના સૌરાષ્ટ્રની મુલાકાતના કેટલાક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યા છે. એક વીડિયોમાં સિંગર કાઠિયાવાડી થાળીની મોજ માણતા દેખાય છે. થાળીમાં પરોસાયેલા કાઠિયવાડી વ્યંજનોનો સ્વાદ માણતા સિંગરે તેના વખાણ પણ કર્યા છે. તો સૌરાષ્ટ્રના સંગીતની પણ મજા માણી હતી.
તો અન્ય એક વીડિયોમાં સિંગર રોપ-વે દ્વારા ગિરનાર પર જતા દેખાય છે. તેમણે ગિરનાર પર જઈને મા અંબાના ચરણોમાં શિશ ઝુકાવીને 'જય માતાજી, જય ગિરનારી' કહ્યું હતું. ગિરનાર પરથી દેખાતો તળેટીનો નજારો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો. અને સીડી ચડીને ગિરનાર પર ચડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા દેખાય છે પરંતુ આમ ન કરી શકવા બદલ અફસોસ પણ વ્યક્ત કરે છે.
દિલજીત દોસાંઝે માણી ગીર સફારીની મજા
આ પહેલા અભિનેતા ઇંસ્ટાગ્રામ પર પોતાના જંગલના અનુભવને શેર કર્યો છે. તસવીરો અને વીડિયોમાં, દિલજીત સફારીના કપડામાં જોવા મળી રહ્યો છે- તેણે ફોઝી પ્રિન્ટવાળા કપડા અને ભૂરા રંગની યૂટિલિટી વેસ્ટ પહેરેલી છે અને આસપાસના જંગલને જોવા માટે તેના હાથમાં દૂરબીન છે. જંગલની પ્રાકૃતિક સુંદરતાને જોતા તેનો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. દિલજીત દોસાંઝની જંગલ સફારી દરમિયાન એક સિંહણ જંગલના રસ્તા પરથી પસાર થતી જોવા મળી હતી. આ ક્ષણને દિલજીતે પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી હતી.
આ પણ વાંચોઃ
દિલજીત દોસાંઝે માણી કાઠિયાવાડી ભોજનની મજા, ગિરનાર પર માતાજીના દર્શન કરીને કહ્યું- જય માતાજી, જય ગિરનારી
દિલજીત દોસાંઝ ગીર સફારીની મુલાકાતે, જંગલમાં ફરતી સિંહણને કેમેરામાં કેદ કરી