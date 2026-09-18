VIDEO: આ ગણપતિ પંડાલમાં બાળકો તો ઠીક મોટા પણ ધ્રુજી જાય! મસાણી મેલડીના ગોદમાં બિરાજ્યા ગણપતિ
શહેરમાં ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણી માત્ર મૂર્તિ સ્થાપના પૂરતી સીમિત નથી. પરંતુ અલગ-અલગ મંડળો દ્વારા અનોખી થીમથી સામાજિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક સંદેશ પણ આપ્યા છે.
Published : September 18, 2026 at 4:29 PM IST
અમદાવાદ: ગણેશ ચતુર્થી એટલે માત્ર ગણપતિ બાપ્પાની સ્થાપના અને આરતીનો ઉત્સવ નહીં, પરંતુ અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં સર્જાતી કલ્પના, કળા, સંસ્કૃતિ અને સંદેશનો પણ મહોત્સવ છે. મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં જેમ ગણેશોત્સવ દરમિયાન અલગ-અલગ મંડળો પોતાની આગવી થીમ અને વિશાળ આયોજન માટે ઓળખાય છે, તેવી જ રીતે હવે અમદાવાદમાં પણ ગણેશ મહોત્સવના મંડપો પોતાની અનોખી ઓળખ ઊભી કરી રહ્યા છે. શહેરમાં ક્યાંક જંગલ થીમ દ્વારા પર્યાવરણ બચાવવાનો સંદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે, તો ક્યાંક કાશી ઘાટની ઝલક જોવા મળી રહી છે. ક્યાંક વનતારા અને જીવદયાની વાત છે, તો ક્યાંક પોળના બાળકોએ જાતે તૈયાર કરેલી થીમ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.
આ વખતે અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગણેશજીના નાના, સુંદર અને મનોમોહક સ્વરૂપથી લઈને વિશાળ સેટઅપ સુધી જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે અનેક મંડળોએ મૂર્તિ કરતાં પણ તેની આસપાસની થીમને મહત્ત્વ આપીને લોકો માટે એક અલગ અનુભવ ઊભો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
શ્યામલમાં જંગલની વચ્ચે ‘ગજાનન’
શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે મોરિયન સેલેન્ઝાની બહાર ગજાનન યુવક મંડળ દ્વારા છેલ્લા આશરે 15 વર્ષથી ગણેશ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વખતે મંડળે જંગલ થીમ તૈયાર કરી છે. પર્યાવરણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ અંગે લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ આ થીમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.
સ્વયંસેવક અંકિત મકવાણા જણાવે છે, “જય ગણેશ. ગજાનન યુવક મંડળ દ્વારા આયોજિત શ્યામલ કા રાજામાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું અંકિત મકવાણા અહિયાં સ્વયંસેવક તરીકે ફરજ બજાવું છું. તથા પાર્થિવભાઈ પટેલ, ભૌમિકભાઈ વળગામા, આશિષભાઈ, અમે બધા અહિયાં ભેગા થઈને ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરીએ છીએ. અમે આ વખતે અહિયાં જંગલ થીમ પર ભાર આપેલો છે. અમારું આ વખતનું એવું વિઝન છે કે જે પ્રમાણે આખા વિશ્વભરમાં અત્યારે ગ્લોબલ વોર્મિંગની તકલીફ ચાલી રહી છે, તો આપણે બધાને થોડા માહિતગાર કરીએ અને પર્યાવરણનું કેવી રીતે જતન કરાય એના વિશે માહિતી આપીએ એના ઉપર અમે ફોકસ રાખેલો છે. લગભગ 15 વર્ષોથી અમે આ ગણેશ મહોત્સવનું અહિયાં આયોજન કરીએ છીએ. શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે મોરિયન સેલેન્ઝાની બહાર અહિયાં ગણેશ મહોત્સવનું આયોજન થાય છે. તો આપ સર્વે અહિયાં આવો અને દાદાના દર્શન કરવા પધારો એવી અમારી વિનંતી.”
41મા વર્ષે કાશી ઘાટની ઝલક
સરદાર પટેલ સેવા દળ દ્વારા આયોજિત સાર્વજનિક ગણેશ મહોત્સવનું આ વર્ષે 41મું વર્ષ છે. અહીં દર વર્ષે ભગવાન ગણેશની પ્રતિમાને બેઠેલા સ્વરૂપમાં રાજા અથવા સન્માનનીય વડીલ તરીકે બિરાજમાન કરવામાં આવે છે. સંસ્થા દ્વારા ઊભી મૂર્તિ નથી લવાતી. મંડપ અને ડેકોરેશનની થીમ દર વર્ષે બદલવામાં આવે છે.
મંડળના પ્રમુખ ધર્મસિંહ દેસાઈએ જણાવ્યું કે, અગાઉના વર્ષે વૃક્ષારોપણને પ્રોત્સાહન આપતી થીમ રાખવામાં આવી હતી, જ્યારે આ વખતે કાશી ઘાટની થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે. કાશી નગરીને ધાર્મિક અને સનાતન નગરી તરીકેની ઓળખ લોકો સુધી પહોંચે તે હેતુથી આ થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર થીમની વિવિધ ઝલક અને ઓડિયો સાથેની નાની રીલ પણ મૂકવામાં આવે છે.
ધર્મસિંહ દેસાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, થીમનું કામ મંડપ ઊભો થાય તે પહેલાંથી જ અલગ જગ્યાએ શરૂ કરી દેવામાં આવે છે અને સમગ્ર થીમ તૈયાર કરવામાં ઓછામાં ઓછો દોઢ મહિનાનો સમય લાગે છે. સરદાર પટેલ સેવા દળમાં 120થી વધુ ઓફિશિયલ સભ્યો છે, જ્યારે સેવા કાર્ય માટે જોડાતા અન્ય લોકોની સંખ્યા અલગ છે. તમામ સભ્યો સાથે મળીને થીમ તથા સમગ્ર સેટઅપની કામગીરી કરે છે. અહીં દરરોજ રાત્રે 9:30 વાગ્યે આરતી યોજાય છે, જેમાં અંદાજે 2થી 3 હજાર લોકો આશીર્વાદ લેવા અને આરતીમાં ભાગ લેવા માટે એકત્રિત થતા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
લાંબેશ્વરની પોળમાં વનતારા થીમ
ખાડિયા વોર્ડના કાલુપુર વિસ્તારમાં લાંબેશ્વરની પોળમાં મહાદેવ મંડળ દ્વારા વનતારા થીમ પર ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ખાડિયા વોર્ડના કાઉન્સિલર ધ્રુવભાઈ ગુલાબીએ જણાવ્યું કે, “આ થીમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જીવદયા અને મૂંગા જીવોની રક્ષા અંગેનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે. હું ખાડિયા વોર્ડનો કાઉન્સિલર છું, ધ્રુવભાઈ ગુલાબી. આજે અમે ખાડિયા વોર્ડમાં આવેલા કાલુપુર ખાતે લાંબેશ્વરની પોળની અંદર અમે જ્યાં ગણપતિ બેસાડ્યા છે જે મહાદેવ મંડળ તરફથી, આ વનતારાની થીમ છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય મેઈન જીવદયાનો છે, અનંત અંબાણીએ જે વનતારા બનાવ્યું છે અને નિરંતર પક્ષીઓ માટે, પ્રાણીઓ માટે જે હોસ્પિટલ બનાવી છે અને હોસ્પિટલ બનાવ્યા પછી એમણે જે મન્નત કહેવાય, બાધા કહેવાય, બાધા રાખી હતી ને એ દ્વારકા મંદિરે ચાલતા ગયા હતા, એની અમે થીમ બનાવી છે. અમારો મેઈન ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે આજના જમાનામાં જે મૂંગા પ્રાણીઓ છે એમને બચાવવા માટે, એમની રક્ષા માટે જે કરવું પડે એ આપણે કરવું જોઈએ. ખરેખર જીવદયા વિશે આપણે કંઈ ને કંઈ વિચારવું જોઈએ. આ અમારી થીમ એના પર જ અમે બનાવેલી છે.”
મોબાઈલ છોડાવીને પોળના બાળકોએ ઊભી કરી આખી થીમ
મંડળના પ્રમુખ ભાવિન ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ગણેશોત્સવમાં માત્ર થીમ જ નહીં, પરંતુ તેને બનાવનારા હાથ પણ ખાસ છે. પોળના 8 વર્ષના બાળકોથી લઈને 30 વર્ષ સુધીના લોકોએ મળીને થર્મોકોલનું કટિંગ, કલર, મિસ્ત્રીકામ અને લાકડાનું કામ જાતે કર્યું છે. પહાડ, ઝાડ અને ઝરણું સહિતની રચનાઓ પણ બાળકોએ તૈયાર કરી છે. અત્યારે જ્યારે મોબાઈલ યુગ છે, ત્યારે જે છોકરાઓ મોબાઈલ લઈને કોન્સ્ટન્ટ પડ્યા રહેતા હતા એ લોકોને છેલ્લા બે મહિનાથી મોબાઈલ બંધ કરાવીને, અમે બધા આગેવાનો અને વડીલોએ ભેગા થઈને આવી સેવા અર્થે અને એક આ સારા અર્થે વાળ્યા.”
ત્રણ બત્તીના ચોકમાં દ્વારકાથી ડાકોર સુધીની સફર
લુણસાવડ કર્ણાવતી યુવક મંડળ દ્વારા સતત 28 વર્ષથી ગણપતિજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આ વખતે અહીંની થીમ દ્વારકાથી ડાકોર અને ડાકોરથી ત્રણ બત્તીના ચોક સુધીની ધાર્મિક સફર પર આધારિત છે.
મંડળના નિકુલ પંચાલએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે લુણસાવડ કર્ણાવતી યુવક મંડળ સતત ૨૮ વર્ષથી અહિયાં અવિરતપણે ગણપતિજીની સ્થાપના કરી રહ્યું છે. એની આ વર્ષની થીમ અમારી દ્વારકાથી ડાકોર અને ડાકોરથી ત્રણ બત્તીના ચોકની તરફ છે. અહિયાં આપ જોઈ શકો છો કે, ભગવાન પોતે બોડાણાના ગાડામાં બેસીને ડાકોર તરફ જાય છે અને ત્યારે ભગવાન ગંગાબાઈની વાડીએ તોલાય છે. અહિયાં એક નાકની વાળી અને તુલસીના પત્ર ભગવાનની વાડીએ તોલાય છે. અને અમારા બધા ૩૦થી ૩૫ સભ્યો અવિરતપણે સતત ત્રણ-ચાર મહિનાથી અહિયાં કાર્યરત રહીને સેવા આપી રહ્યા છે.”
લાલ બંગલા પાસે મસાણી મેલડીના ગોદમાં ગણપતિ
આંબેડકરનગરમાં મહાકાલ યુવક મિત્ર મંડળ દ્વારા બસ ડેપોની સામે મા મસાણી મેલડીના ગોદમાં ગણપતિજીને બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા છે. અહીંની સમગ્ર થીમ માતાજીના સ્વરૂપના કોન્સેપ્ટ પર તૈયાર કરવામાં આવી છે.
મહાકાલ યુવક મિત્ર મંડળના પ્રતીક ભાવસાર જણાવે છે કે, “આપણે આંબેડકરનગર, મહાકાલ યુવક મિત્ર મંડળ, બસ ડેપોની સામે, મા મસાણી મેલડીના ગોદમાં ગણપતિ વિરાજમાન કર્યા છે. અને આ થીમ આખા મહાકાલ યુવક મિત્ર મંડળ દ્વારા ભેગા મળીને ડિસાઇડ કરેલી હતી. અને આ થીમ માતાજીના કોન્સેપ્ટ પર છે, જે મસાણી મેલડીનું રૂપ છે. એની પર આપણે આખી થીમ સેટ કરેલી છે. અને આ કોન્સેપ્ટ અમને રેડી કરતાં ત્રણ મહિના થયા છે. મહાકાલ યુવક મિત્ર મંડળમા બધાએ ભેગા થઈને આખી થીમ સેટ કરેલી છે. અમારા મંડળમાં 50થી 70 લોકાનું આખું ગ્રૂપ છે. મા મસાણી મેલડીને બહુ બધા દિલથી ચાહે છે. અને એમની બધાની ખ્વાહિશ હતી કે, ભઈ આવું કોઈક સ્વરૂપ તમે અહિયાં લાવો, જેથી માતાજીના સ્વરૂપમાં બધા દર્શન કરી શકે. એના કારણે બધાએ ભેગા મળીને આ થીમ ડિસાઇડ કરી અને આ મૂર્તિ આપણે બનાવડાવી. અહીંયા આરતીના સમયે લગભગ બે થી ત્રણ હજાર પબ્લિક ભેગી થાય છે. માતાજીના આશીર્વાદ લેવા માટે, માતાજીની આરતી જોવા માટે. આરતીનો સમય રાતના 9:30 વાગ્યાનો હોય છે.”
ખાડિયાના હેરિટેજમાં ગણેશજી
અમદાવાદના હેરિટેજ કોટ વિસ્તારની ઓળખને ધ્યાનમાં રાખીને ખાડિયા સાર્વજનિક ગણેશ મહોત્સવમાં આ વખતે હેરિટેજ થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે. શૈલેષ છાપાનેરી છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષથી આ મહોત્સવ સાથે જોડાયેલા છે. તેઓ જણાવે છે કે, “હું ખાડિયા સાર્વજનિક ગણેશ મહોત્સવથી સંકળાયેલો છું. અમે લગભગ છેલ્લા ૨૦ એક વર્ષથી આ કાર્ય કરીએ છીએ. અને કોવિડ દરમિયાન જે એવા સંજોગો ઊભા થયા એના લીધે અમે પાંચ-સાત વર્ષ સુધી કરી શક્યા નથી, પણ પછી રેગ્યુલર અમે આ મહોત્સવ ચાલુ કર્યો છે. અને આ વર્ષની થીમ અમે હેરિટેજ ઉપર લીધેલી છે.”
ક્યાંક ભવ્યતા, તો ક્યાંક જાહેરનામાના ભંગનો સવાલ
અમદાવાદમાં ગણેશોત્સવની આ વિવિધતા વચ્ચે મૂર્તિની ઊંચાઈનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં છે. પોલીસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિયમો અનુસાર કેટલીક જગ્યાએ 9 ફૂટ સુધીની મર્યાદા રાખવામાં આવી છે, તેમ છતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં આ મર્યાદા કરતાં વધુ ઊંચી મૂર્તિઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી હોવાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે. શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારમાં ગણેશજીને અલગ સ્વરૂપે બિરાજમાન કરીને કોઈ પર્યાવરણની વાત કરી રહ્યું છે, કોઈ જીવદયાનો સંદેશ આપી રહ્યું છે, કોઈ હેરિટેજ સાચવવાની વાત કરી રહ્યું છે, તો કોઈ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને થીમના રૂપમાં રજૂ કરી રહ્યું છે.
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