પાલનપુરના પેંડાગડા ગામના પીડિતો કલેકટર કચેરીએ ન્યાય માટે પહોંચ્યા, કહ્યું 'સાહેબ અમે બેઘર થઇ ગયા, હવે ક્યાં રહીશું'

પાલનપુર તાલુકાના પેડાગડા ગામે ગૌચરની આશરે ચાર હેક્ટર જમીન પર વર્ષોથી વસવાટ કરતા પરિવારોના મકાનો પર જેસીબી ફરી વળ્યાં હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના પેડાગડા ગામે ગૌચરની જમીન પર દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી બાદ હાઇકોર્ટના આદેશના આધારે તંત્રએ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મકાનો દૂર કર્યા હતા. હવે પીડિત પરિવારો કલેક્ટર કચેરીએ ન્યાય માટે પહોંચી રજૂઆત કરી છે.

પાલનપુર તાલુકાના પેડાગડા ગામે ગૌચરની આશરે ચાર હેક્ટર જમીન પર વર્ષોથી વસવાટ કરતા પરિવારોના મકાનો પર જેસીબી ફરી વળ્યાં હતા. સાત જેટલા પાકા મકાનો તેમજ ઝૂંપડાઓ તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. કાર્યવાહી બાદ આશરે 25 જેટલા પરિવારો નિરાધાર બન્યા હોવાનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. પીડિતોનું કહેવું છે તેઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અહીં વસવાટ કરતા હતા પરંતુ આજે અમારા મકાનો તોડી પડાયા છે. પાલનપુર કલેક્ટર કચેરીના બગીચામાં પીડિત પરિવારની મહિલાઓએ પોતાનુ દુઃખ વ્યક્ત કરી છાજિયા કરી કલ્પાત કરી પોતાની જમીન પરત આપવા માંગ કરી હતી.

પીડિત પરિવારે કહ્યું કે, આજે માથા ઉપર છત ન રહી હોવાને કારણે તેઓ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા અને ન્યાયની માંગ કરી અચાનક બુલડોઝર લઈને આવ્યા અને મકાન તોડી પાડ્યા, હવે રહેવાનું ક્યાં? સરકાર અમારી વસવાટની કોઈ વ્યવસ્થા કરે અને અમને ન્યાય આપે. નાના બાળકો સાથે રસ્તા પર આવી ગયેલા લોકોએ કહ્યું, કોઈ યોગ્ય નોટિસ કે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવી નહોતી. કલેક્ટર સાહેબ અમને સાંભળે અને મદદ કરે તેવી માંગ છે. ખેતર ખેડી નાખ્યું, ઘર તોડી નાખ્યું. હવે રોજગાર અને રહેઠાણ બંને પ્રશ્ન ઉભા થયા છે. તંત્ર વસવાટની વ્યવસ્થા કરે અને ન્યાય આપે તેવી માંગ કરી હતી.

પીડિત પરિવારોની માંગ છે કે, તેઓ વર્ષોથી અહીંયા રહે છે. બાપદાદાની પેઢીથી અહીંયા જ ખેતી કરે છે. પરંતુ ખોટી રીતે અમને હેરાન કરી જામીન વિહોણા કરાયા હોવાના આક્ષેપો પીડિત પરિવારે કર્યા છે. પીડિત પરિવાર આજે નાના બાળકો સાથે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી ન્યાયની માંગ સાથે કરી છે.

પીડીત પરિવારોએ કહ્યું કે, અમારા ગામોમાં પણ ઘણા દબાણો છે પરંતુ અમને ખોટી રીતે હેરાન કરાયા છે. અમને ન્યાય મળે અને યોગ્ય વ્યવસ્થા થાય તેવી પીડિત પરિવારે માંગ કરી છે.

આ અંગે પાલનપુર તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ કહ્યું કે, પેંડાગડા ગામે હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ તંત્ર દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. જે નિયમો અનુસાર ગૌચરના દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી તંત્ર દ્વારા કરાઈ છે.

જોકે પીડિત પરિવારોના આક્ષેપ છે કે નોટિસ વિના કે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા વિના જ મકાનો જેસીબીની મદદથી તોડી પાડી અમને બેઘર કરી દીધા છે. મહત્વનું છે કે આજે નાના બાળકો સાથે વિવિધ પરિવારો કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને જેમને હાલમાં ઉપર છત અને નીચે ધરતી જેવી દયનીય સ્થિતિ આવવી પડી છે ત્યારે આ બાબતે તેમને વહી તકે ન્યાય મળે તેવી આશા તેવો રાખી રહ્યા છે.

