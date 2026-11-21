દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટમાં ફેન્સનો વાઈબ્રન્ટ અંદાજ, કોઈ પાઘડી પહેરીને આવ્યું તો કોઈ ખાસ કચ્છી શાલ લઈને પહોંચ્યું!
એન્ટ્રી ગેટ ખુલતા જ ફેન્સની દોડધામ; 'ઑરા' થીમ દુપટ્ટા અને લિટલ દિલજીત બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર
Published : November 21, 2026 at 5:46 PM IST
અમદાવાદ: પંજાબી મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીના સુપરસ્ટાર દિલજીત દોસાંઝનો 'Aura India Tour' કોન્સર્ટ આજે અમદાવાદમાં યોજાવા જઈ રહ્યો છે. પોતાના ફેવરિટ સિંગરની એક ઝલક મેળવવા અને લાઈવ પરફોર્મન્સ માણવા માટે અમદાવાદ સહિત દૂર-દૂરથી ચાહકો ઉમટી પડ્યા છે. કોન્સર્ટ માટેની એન્ટ્રી શરૂ થતાની સાથે જ ટિકિટ ધરાવતા ફેન્સમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને વહેલા તે પહેલાના ધોરણે આગળ જગ્યા મેળવવા માટે લોકો સિક્યોરિટી ચેકિંગ તરફ દોટ લગાવતા નજરે પડ્યા હતા.
આ કોન્સર્ટ માત્ર સંગીત પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ દિલજીત પ્રત્યેનો ચાહકોનો અનોખો પ્રેમ અને ક્રિએટિવિટી પણ અહીં જોવા મળી રહી છે. દિલજીતની નજરમાં આવવા માટે ફેન્સ અવનવા પહેરવેશ અને ખાસ પ્રતિકૃતિઓ સાથે વેન્યુ પર પહોંચી રહ્યા છે.
દિલજીત જેવા પહેરવેશમાં 'લિટલ દિલજીત' અને પાઘડીધારી યુવતીઓ
કોન્સર્ટના માહોલમાં સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચનારું દ્રશ્ય ચાહકોનો અનોખો ડ્રેસકોડ રહ્યો છે. દિલજીત દોસાંઝની સ્ટાઈલને ફોલો કરતા ચાહકો અલગ-અલગ અંદાજમાં જોવા મળ્યા હતા અને ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી
બે છોકરીઓ ખાસ દિલજીતની સ્ટાઈલમાં પાઘડી પહેરીને કોન્સર્ટ જોવા માટે આવી પહોંચી હતી, જે લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. એક નાનો છોકરો બિલકુલ દિલજીત દોસાંઝની જેમ જ તૈયાર થઈને આવ્યો હતો. માથે પાઘડી અને ધોતી-કુર્તાના પહેરવેશમાં આ નાનકડો ફેન આબેહૂબ દિલજીત જેવો જ લાગતો હતો.
એક મહિલા ચાહકે દિલજીતની આ ટૂરના કોન્સેપ્ટ 'ઓરા' (Aura) પરથી પ્રેરણા લઈને એક સ્પેશિયલ દુપટ્ટો તૈયાર કરાવ્યો હતો અને તે પહેરીને કોન્સર્ટમાં હાજરી આપી હતી.
દિલજીત દોસાંઝ જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં સ્થાનિક સંસ્કૃતિને માન આપવા માટે જાણીતા છે, ત્યારે અમદાવાદના ચાહકો પણ તેમના માટે ખાસ ગિફ્ટ લઈને આવ્યા છે. અમદાવાદનું એક ફેન્સ ગ્રુપ દિલજીત માટે કચ્છની પ્રખ્યાત અને સ્પેશિયલ શાલ લઈને વેન્યુ પર પહોંચ્યું છે. આ ગ્રુપની એવી પ્રબળ ઈચ્છા અને અપેક્ષા છે કે દિલજીત તેમને સ્ટેજ પર બોલાવે અને પ્રેમથી લાવેલી આ કચ્છી શાલની ભેટ સ્વીકારે.
જેવી કોન્સર્ટ માટેની એન્ટ્રી શરૂ કરવામાં આવી, કે તરત જ બહાર રાહ જોઈને ઉભેલા ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ટિકિટ લઈને આવેલા ફેન્સ વહેલા તે પહેલાના ધોરણે અંદર પ્રવેશ મેળવવા અને સ્ટેજની નજીક પહોંચવા માટે દોડતા-દોડતા સિક્યુરિટી ચેકિંગ પોઈન્ટ પાસે પહોંચ્યા હતા. દરેક ચાહકનો એક જ પ્રયાસ છે કે કોઈપણ રીતે દિલજીત દોસાંઝની નજર તેમના પર પડે.
એકંદરે, અમદાવાદમાં દિલજીત દોસાંઝના 'Aura India Tour' કોન્સર્ટ પહેલા જ ચાહકોનો જોશ આસમાને પહોંચ્યો છે. કચ્છી શાલની ભેટ, 'ઓરા' થીમ દુપટ્ટો અને પાઘડીધારી ફેન્સની હાજરીએ સાબિત કરી દીધું છે કે અમદાવાદમાં આજની સાંજ સંગીત અને ઉત્સાહથી ભરપૂર રહેવાની છે.
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