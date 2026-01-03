'વાઈબ્રન્ટ કચ્છ', ગાંધીધામમાં 334 MSME એકમો સાથે 8500 કરોડ રૂપિયાના MoU પર હસ્તાક્ષર
ગાંધીધામ ખાતે વાઈબ્રન્ટ કચ્છ જિલ્લાકક્ષાના પ્રોગ્રામનો વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાએ શુભારંભ કરાવ્યો, જેમાં કુલ 334 MSME એકમો સાથે 8500 કરોડના MoU સાઈન થયા
ગાંધીધામ, કચ્છ: ગાંધીધામ ખાતે વન-પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાએ વાઈબ્રન્ટ કચ્છ ડિસ્ટ્રીક્ટ લેવલ પ્રોગ્રામનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. વાઈબ્રન્ટ કચ્છ કાર્યક્રમમાં કુલ 334 MSME એકમો સાથે રૂ.8500ના કરોડના MoU સાઈન થયા હતા.
ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર કન્વેશન સેન્ટર ગાંધીધામ ખાતે વાઇબ્રન્ટ કચ્છ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરાવતા વન-પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, કચ્છની ખમીરવંતી પ્રજાએ અનેક કુદરતી આફતોની પીડા વેઠીને આજે કચ્છને વિકાસનું કેન્દ્ર બનાવ્યું છે. સરકારના વિઝન અને કચ્છીઓની ખુમારી થકી કચ્છ ઔદ્યોગિક હબ બન્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીની દૂરંદેશિતાથી એક પ્રદેશને કઇ રીતે કાયાકલ્પ કરી શકાય તેનું કચ્છ ઉદાહરણ છે. કચ્છીઓ જે રીતે પડકારોને ઝીલનારી પ્રજા છે તે જ રીતે વડાપ્રધાને કચ્છના પડકારોને તકમાં પલાટાવીને કચ્છનો અભૂતપૂર્વ વિકાસ કર્યો છે. પાણી, રોજગાર સહિતના મુદે એક સમયે પીડિત કચ્છ આજે અન્ય રાજ્યોના લોકોને રોજગારી આપી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીના વિઝન હેઠળ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકાર વિકાસના રથને આગળ વધારતા કચ્છ આજે ટુરીઝમ, ખેતી તથા ઔદ્યોગિક વિકાસમાં અગ્રેસર બન્યું છે. કચ્છ રીન્યુએબલ એનર્જીનું હબ સાથે દેશનો 40 ટકા કાર્ગો હેન્ડલ કરી રહ્યું છે. મોઢવાડીયાએ આવનારા સમયમાં કચ્છ ઇલેકટ્રોનિક કમ્પોનન્ટના પીસીબીના નિમાર્ણ માટે, ગ્રીન હાઇડ્રોજન, ડેટા સેન્ટર, બ્લુ ઇકોનોમી જેવા ક્ષેત્રના વિકાસ માટે મુખ્ય કેન્દ્ર બની શકે તેમ હોય રોકાણકારોને તેમાં જોડાવવા હાકલ કરી હતી.
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદો અંતર્ગત આજે ગાંધીધામ ખાતે " વાયબ્રન્ટ કચ્છ કોન્ક્લેવ 2026" નો શુભારંભ કરાવ્યો.
આજે ભારત વેક્સિન હબ બન્યું: મોઢવાડીયા
આ તકે ધોલેરાના વિકાસ વાત કરતા તેઓએ ઉમેર્યું હતું કે, પડકારોને તકમાં પરિવર્તન કરવું વડાપ્રધાનના વિઝનમાં છે. કોરાનાકાળમાં ગણતરીના દિવસોમાં વેક્સિન બનાવવાથી લઇને લોકોને આપવા સુધીની કામગીરી કરી ભારતે અન્ય દેશોને માત આપી હતી. આજે ભારત વેક્સિન હબ બન્યું છે. તે જ રીતે સેમિકન્ડટર, ઇલેકટ્રોનિક કમ્પોન્ટના પડકારને ઝીલીને તેના ઉત્પાદન માટે સજ્જ બનેલું ભારત આવનારા વર્ષોમાં આત્મનિર્ભર બની દુનિયામાં અગ્રેસર બનશે.
દરેક ક્ષેત્રે દેશને આત્મનિર્ભર બનવું પડશે: મોઢવાડીયા
વન અને પર્યાવરણમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિકસિત ભારતના સપનાને સાકાર કરવા માટે દરેક ક્ષેત્રે દેશને આત્મનિર્ભર બનવું પડશે. આ માટે કચ્છમાં ભરપૂર પોટેન્શિયલ હોવાથી ભારતના ભવિષ્યને નિમાર્ણ કરનાર ક્ષેત્રમાં રોકાણ માટે કચ્છમાં આવી સંપત્તિસર્જન કરવા આહવાન કર્યું હતું. આવનારો સમય એઆઇ, ક્વોન્ટમ ટેકનોલોજી તથા બાયો ટેક્નોલોજીનો હોવાથી આ ક્ષેત્રમાં વિકાસ માટે આધુનિક રિસર્ચ સેન્ટર, એક્સલન્સ લેબનું સહિતનું નિર્માણ કરી ગુજરાત સજ્જ બન્યું હોવાનું જણાવતા તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, કચ્છનો ગોલ્ડન પિરિયડ ચાલી રહ્યો છે. તેઓએ “ટકાઉ વિકાસ”ની વિભાવના અને પર્યાવરણની જાળવણીના સંકલ્પ સાથે કચ્છમાં વલ્ર્ડ ક્લાસ નર્સરી બનાવવા જણાવ્યું હતું. કચ્છમાં ગ્રીન કવર વધારવાની આ ઝુંબેશમાં ઉદ્યોગો પણ જોડાય તેવો અનુરોધ તેમણે કર્યો હતો.
રાજ્યમંત્રી ત્રિકમભાઈ છાંગાનું સંબોધન
ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તાંત્રિક શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી ત્રિકમભાઈ છાંગાએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન મોદીએ મુખ્યમંત્રી તરીકે ધુરા સંભાળી ત્યારથી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની શરૂઆત થઈ હતી. આજે જિલ્લાકક્ષાએ તેનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે બદલ તેમણે કચ્છ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને કચ્છના ઉદ્યોગ સાહસિકોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતાં. વડાપ્રધાન મોદીએ વિકાસને આંદોલન બનાવીને ભૂકંપની પીડા સાથે પાણી, બેરોજગારીની સ્થિતિમાં કચ્છને બેઠું કર્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનથી કચ્છ અવિરત વિકાસ સાધી રહ્યું છે. માળખાગત સુવિધાઓ વધી, ઔદ્યોગિક વિકાસ, ટેકનોલોજી સાથે બંદરોનો વિકાસ થતાં કચ્છમાં રિવર્સ માઇગ્રેશન થઈ રહ્યું છે તેવું રાજ્યમંત્રીએ ઉમેર્યું હતું.
વાઇબ્રન્ટ થકી કચ્છમાં કરોડોના રોકાણો
હસ્તકલાના કચ્છી કારીગર પાબીબેનને યાદ કરતાં રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, એક સમયે હસ્તકલા અને ગૃહ ઉદ્યોગ આધારિત રોજગારી ધરાવતું કચ્છ હાલ ગુજરાતમાં ઉદ્યોગોનું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. વાઇબ્રન્ટ થકી કચ્છમાં કરોડોના રોકાણો થઈ રહ્યાં અને રોજગારીની તકો ઉભી થઈ છે તેમ રાજ્યમંત્રીએ ઉમેર્યું હતું. આર્થિક વિકાસ સાથે જ નૈતિક મૂલ્યો જાળવી રાખીને સાથોસાથ સામાજિક વિકાસને ધ્યાને રાખીને દેશના વિકાસમાં સહભાગી બનવા નાગરિકો અને ઉદ્યોગોપતિઓને રાજ્યમંત્રીએ અનુરોધ કર્યો હતો.
કંડલા પોર્ટ ગ્રીન હાઇડ્રોજન તથા શીપ બિલ્ડીંગ ક્ષેત્રે અગ્રેસર
દીનદયાળ પોર્ટના ચેરમેન એસ.કે.સીંગે જણાવ્યું હતું કે, વિકસિત ભારતના વિઝનમાં ગુજરાત રાજ્ય તથા તેમાં કચ્છ જિલ્લો ખાસ પ્રદાન કરશે. કચ્છના ભૌગોલિક સ્થાન થકી તમામ પ્રકારની કનેક્ટિવિટી ઉપલબ્ધ હોવાથી રોકાણકારો કચ્છના વિકાસના ભાગ બનવા ઉત્સુક છે. વિકસિત ભારતના વિઝનમાં કચ્છમાં પોર્ટ- મેરીટાઇમ સેક્ટરનું પ્રદાન નોંધનીય બનશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, કંડલા પોર્ટ ગ્રીન હાઇડ્રોજન તથા શીપ બિલ્ડીંગ ક્ષેત્રે લીડ કરી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં આ બંને ક્ષેત્રોનો વિકાસ થશે ત્યારે તેમણે રોકાણકારોને કચ્છમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન પાર્કમાં જોડાવવા આહવાન કર્યું હતું.
આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ જનકસિંહ જાડેજા, ધારાસભ્ય કેશુભાઇ પટેલ, માલતીબેન મહેશ્વરી, પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજા, અનિરુદ્ધભાઈ દવે, પૂર્વ વિધાનસભા અધ્યક્ષ ડો.નીમાબેન આચાર્ય, અગ્રણી દેવજીભાઈ વરચંદ, ધવલભાઈ આચાર્ય, પૂર્વ કચ્છ એસ.પી સાગર બાગમાર, ગાંધીધામ કમિશનર મનીષ ગુરવાની, જીઆરઆઇટીના જોઇન્ટ સીઇઓ સ્તુતિ ચારણ, એઆરએમ આશીષ ધાનીયા, ઈન્ડસ્ટ્રીઝના જોઈન્ટ કમિશનર કનક ડેર સહિત મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગકારો અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.