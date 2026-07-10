રામ મંદિર ચઢાવા ચોરી કેસમાં આલોક કુમારનું કડક વલણ, દોષીને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવી સજાની કરી માંગ
દક્ષિણ ગુજરાતની ‘સંત દર્શન યાત્રા’ દરમિયાન આલોક કુમારે કહ્યું કે ચોરી કરનાર નાનો હોય કે મોટો, તેનું નામ જાહેર કરી નિષ્પક્ષ કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
Published : July 10, 2026 at 9:11 PM IST
નવસારી : અયોધ્યા રામ મંદિરના ચઢાવાની ચોરીના મામલે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP)ના આંતરરાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આલોક કુમારે આજે નવસારીમાં એક મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. દક્ષિણ ગુજરાતના પાંચ દિવસીય પ્રવાસ દરમિયાન ‘સંત દર્શન યાત્રા’ના બીજા દિવસે તેમણે આ મુલાકાત લીધી હતી.
જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ સંજય નાયકના નિવાસસ્થાને કાર્યકરો સાથે મુલાકાત બાદ મીડિયા સાથે વાતચીત દરમિયાન તેમણે અયોધ્યા રામ મંદિરના ચઢાવામાં થયેલી કથિત ચોરીના મામલે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે દોષી કોઈપણ હોય, તેને કાયદા મુજબ કડક સજા મળવી જ જોઈએ.
આલોક કુમારે જણાવ્યું કે ચોરી કરનાર વ્યક્તિ નાનો હોય કે મોટો, તેનું નામ જાહેર થવું જોઈએ અને તેની સામે નિષ્પક્ષ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. તેમણે માંગ કરી કે આ સમગ્ર કેસની સુનાવણી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કરવામાં આવે અને વર્ષના અંત સુધીમાં દોષિતોને સજા ફટકારી જેલ મોકલવામાં આવે. તેમના મત મુજબ કેટલાક લોકો આ મુદ્દે રાજકીય લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આસ્થા સાથે જોડાયેલા આવા મામલાઓમાં રાજકારણને સ્થાન ન હોવું જોઈએ.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, રામ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા સોનું, ચાંદી અને અન્ય કિંમતી ચઢાવાનો સંપૂર્ણ હિસાબ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં જો ચઢાવામાં ચોરી થઈ હોવાનું સાબિત થાય તો જવાબદારોને કાયદેસરની સજા મળવી જોઈએ. સાથે જ તેમણે કહ્યું કે દોષિતોએ ભગવાન શ્રીરામ સમક્ષ પોતાના કૃત્ય માટે પ્રાયશ્ચિત પણ કરવું જોઈએ.
ચંપત રાય પર લાગેલા આરોપોને લઈને પણ આલોક કુમારે કહ્યું કે પોલીસ નિષ્પક્ષ તપાસ કરે. જો તપાસમાં તેમની સામેના આરોપો સાચા સાબિત થાય તો તેમના વિરુદ્ધ પણ કાયદા મુજબ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. આ નિવેદન બાદ અયોધ્યા રામ મંદિરના ચઢાવા મામલે ચાલી રહેલી ચર્ચાને વધુ વેગ મળ્યો છે.
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