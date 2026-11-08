વ્હાલી દીકરી યોજના 2026: દીકરીના જન્મથી લગ્ન સુધી ₹1,10,000ની સહાય, જાણો પાત્રતા અને ડોક્યુમેન્ટ
ગુજરાત સરકારની વ્હાલી દીકરી યોજના, દીકરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ અને લગ્ન માટે આર્થિક સહાય, દીકરીના જન્મ પછી એક વર્ષમાં અરજી કરવી ફરજિયાત, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.
Published : November 8, 2026 at 8:30 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાત સરકાર મહિલાઓ, દીકરીઓ તેમજ ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકે છે. આ કડીમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે. આ યોજનામાં પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય ત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.
યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દીકરીઓના જન્મદરને વધારવો, તેમને ભણાવવી અને પગભર કરવી એ છે. જે પરિવારો પોતાની દીકરીના ભવિષ્ય માટે ચિંતા કરે છે, તેમના માટે આ યોજના એક મોટો આધાર બની શકે છે. આજે આપણે વ્હાલી દીકરી યોજના 2026 વિશે વિગતે જાણીશું.
યોજના પર એક નજર
વ્હાલી દીકરી યોજનાનો હેતુ અને લાભ
ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય ત્યારે તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે. ઘણા પરિવારો આર્થિક તંગીના કારણે દીકરીના ભણતર કે લગ્ન અંગે મુંજવણમાં રહે છે. આ યોજના એવા પરિવારો માટે હિંમતનો આધાર છે. આ સહાય ₹1,10,000 સુધીની હોય છે, જે ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે. આ રકમ દીકરીના શિક્ષણ તેમજ ભવિષ્યની જરૂરિયાત માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
વ્હાલી દીકરી યોજનામાં શું લાભ મળશે?
એટલે કે, દીકરીના જન્મથી લઈને લગ્ન સુધીના તબક્કામાં સરકાર હાથ પકડે છે. આ રકમ સીધી લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં જમા થાય છે, જેથી વચ્ચે કોઈ ગેરવ્યવહારની શક્યતા ઓછી રહે છે. દીકરીને ઉચ્ચ શિક્ષણ મળે, તે સ્વતંત્ર બને અને તેના લગ્ન પ્રસંગે પરિવાર પર ભારે આર્થિક બોજ ન પડે તે માટે આ યોજના ખૂબ ઉપયોગી છે.
યોજનાનો લાભ લેવા માટે પાત્રતા
આ યોજનાનો લાભ દરેક પરિવારને મળતો નથી. તેના માટે અમુક નિયમો અને શરતો નક્કી કરવામાં આવી છે. નીચે મુજબની પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીઓ અરજી કરી શકે છે.
અહીં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે કે અરજી કરવાની સમયમર્યાદા ખૂબ મહત્વની છે. દીકરીના જન્મ પછી એક વર્ષની અંદર અરજી ન કરી તો લાભ મળવાની શક્યતા ઘટી જાય છે. તેથી દીકરીના જન્મના દાખલા સહિતની તૈયારી તરત જ કરી લેવી જોઈએ. તેમજ પરિવારની આવક મર્યાદા ₹2,00,000થી ઓછી હોવી જોઈએ, જે સંયુક્ત આવકના દાખલા દ્વારા સાબિત કરવાની રહેશે.
યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
અરજી કરતી વખતે નીચે જણાવેલા પુરાવા સાથે રાખવા જરૂરી છે. પુરાવા અધૂરા હોય તો અરજી ફગાવી શકાય છે, તેથી બધા દસ્તાવેજ કાળજીપૂર્વક તૈયાર કરવા.
અરજી પ્રક્રિયા
આ યોજના દીકરીના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે ખરેખર ઉપયોગી છે. પરંતુ તેનો લાભ ત્યારે જ મળે જ્યારે સમયસર અરજી કરવામાં આવે. ઘણા પરિવારો માહિતીના અભાવે અરજી કરવાનું ભૂલી જાય છે અથવા મોડું કરી બેસે છે. તેથી દીકરીના જન્મના તરત બાદ આ યોજના અંગેની તપાસ કરવી અને તમામ દસ્તાવેજ તૈયાર કરીને નિર્ધારિત સમયમાં અરજી કરવી. આ સહાય દીકરીના ભણતર અને લગ્નના સપનાને પૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ બનશે.
મહત્વપૂર્ણ લિંક:
|વિગત
|લિંક
|વ્હાલી દીકરી યોજના અરજી ફોર્મ
|ડાઉનલોડ કરો
|સુધારા પરિપત્ર
|ડાઉનલોડ કરો
|પરિપત્ર
|ડાઉનલોડ કરો
|ઓફિશિયલ વેબસાઈટ
|અહીં ક્લિક કરો
ડિસક્લેમર - વધુ માહિતી માટે નજીકની આંગણવાડી કેન્દ્ર, તાલુકા પંચાયત અથવા સંચાલક શાખની અધિકૃત વેબસાઈટનો સંપર્ક કરવો.
આ પણ વાંચો...