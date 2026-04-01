કેશોદ અને વિસાવદર કોર્ટના દુષ્કર્મના બે અલગ કેસમાં નોંધપાત્ર ચુકાદા, એકને આજીવન કેદ તો અન્ય એકના જામીન નામંજૂર
Published : April 1, 2026 at 10:25 PM IST
જૂનાગઢ: કેશોદ અને વિસાવદર કોર્ટે દુષ્કર્મના બે અલગ અલગ કેસમાં આકરા ચુકાદા આપ્યા છે. વિસાવદર કોર્ટે કિશોરી પર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીને અલગ અલગ ગુનાઓ માટે મૃત્યુ સુધીની આજીવન કારાવાસની સજા અને કુલ ૭૦ હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે, જ્યારે કેશોદ કોર્ટે લગ્ન પછી પણ દુષ્કર્મની ફરિયાદ દાખલ થયા પછી આરોપીની નિયમિત જામીન અરજી નકારી કાઢી છે.
દુષ્કર્મીઓ સામે કેશોદ-વિસાવદર કોર્ટનું આકરું વલણ
કેશોદ અને વિસાવદર કોર્ટે દુષ્કર્મના બે અલગ કેસમાં નોંધપાત્ર ચુકાદા આપીને આકરું વલણ અપનાવ્યું છે.
વિસાવદર કોર્ટનો ચુકાદો:
વિસાવદરના ચોથા અધિક અધિવેશન ન્યાયાધીશ હેતલકુમાર જોશીએ ૧૬ વર્ષની કિશોરી પર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીને અલગ અલગ કલમો હેઠળ સજા ફટકારી છે. આરોપીને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૩૬૩ હેઠળ ૭ વર્ષની સખત કેદ અને ૧૦,૦૦૦ રૂપિયાનો દંડ, કલમ ૩૬૬ હેઠળ ૧૦ વર્ષની સજા અને ૧૫,૦૦૦ રૂપિયાનો દંડ તથા કલમ ૩૭૬(૩) હેઠળ આજીવન કારાવાસની સજા આપવામાં આવી છે. પોક્સો એક્ટની કલમ ૪ હેઠળ આજીવન કારાવાસ અને ૨૦,૦૦૦ રૂપિયાનો દંડ, તેમજ કલમ ૫(k) અને ૬ હેઠળ મૃત્યુ સુધીની આજીવન કારાવાસની સજા અને ૨૫,૦૦૦ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આમ, કુલ ૭૦,૦૦૦ રૂપિયાનો દંડ ફરિયાદીને એકસાથે આપવાનો હુકમ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
કેશોદ કોર્ટનો ચર્ચાસ્પદ કેસ:
કેશોદ કોર્ટમાં ચાલી રહેલા એક દુષ્કર્મ કેસમાં અધિક અધિવેશન ન્યાયાધીશ હર્ષ બાલકૃષ્ણ ત્રિવેદીએ આરોપીની નિયમિત જામીન અરજી નકારી કાઢી છે. આ કેસમાં એક જ ધર્મના યુવકે તેની જ ધર્મની કિશોરીને ખેતર વિસ્તારમાં લઈ જઈને દુષ્કર્મ આચર્યો હતો. ત્યારબાદ ગર્ભ રહી જતાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં ગર્ભપાત કરાવ્યો હતો.
પછી કિશોરીની ઉંમર ૧૮ વર્ષ પૂરી થતાં બંનેએ ૧૨ ડિસેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ જૂનાગઢ કોર્ટમાં વિધિવત લગ્ન કર્યા અને મુંબઈ ગયા હતા. લગ્ન પછી યુવતીએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવીને લગ્ન પહેલાં અને પછી પણ દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ ફરિયાદને ધ્યાનમાં લઈને કોર્ટે આરોપીની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
કોર્ટે મહત્વના પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લીધાકેશોદ કોર્ટે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૩૬૩, ૩૬૬, ૩૭૬(૨), ૩૧૨, ૧૧૪ તેમજ પોક્સો એક્ટની કલમ ૪(૨), ૫(૩), ૨, ૫(એલ), ૬, ૮, ૧૨ અને ૧૭ હેઠળ આરોપીની જામીન અરજી નકારી કાઢી છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે આરોપી અને ફરિયાદી વચ્ચે પહેલાં પ્રેમ સંબંધ હતો, ત્યારબાદ લગ્ન થયા અને નિકાહની નોંધણી ૧૫ નવેમ્બર ૨૦૨૫ના રોજ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કરાવવામાં આવી હતી.
