ઉનાકાંડમાં 10 વર્ષ બાદ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો: 5 આરોપી દોષિત, 38 નિર્દોષ, આવતીકાલે સજાનું એલાન
Published : March 16, 2026 at 7:45 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉનામાં વર્ષ 2016માં બનેલા દેશવ્યાપી ચર્ચા પામેલા દલિતકાંડ કેસમાં આજે, 16 માર્ચ 2026ના રોજ સેશન્સ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. લગભગ એક દાયકાથી ચાલી રહેલી લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયા બાદ અદાલતે આ કેસમાં 5 આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા છે, જ્યારે પુરાવાના અભાવે અન્ય 38 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરી મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આવતીકાલે 17 માર્ચે દોષિત આરોપીઓને કેટલી સજા કરવામાં આવશે તે અંગે કોર્ટ અંતિમ નિર્ણય સંભળાવશે.
જિલ્લા સરકારી વકીલ કેતનસિંહ વાળાએ ચુકાદા અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે કેસની શરૂઆતમાં નોંધાયેલી FIRમાં મોટી સંખ્યામાં આરોપીઓના નામ સામેલ હતા. જોકે, કોર્ટમાં લાંબા સમય સુધી ચાલેલી સુનાવણી, સાક્ષીઓની જુબાની અને રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓના આધારે અદાલતે પાંચ આરોપીઓની સંડોવણી સાબિત ગણાવી તેમને દોષિત ઠેરવ્યા છે.
કોર્ટે જે પાંચ આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા છે તેમાં રમેશ જાદવ, રાકેશ જોશી, પ્રમોદ ગૌસ્વામી, નાગજી ડાયા અને બળવંત ગૌસ્વામીના નામનો સમાવેશ થાય છે. કોર્ટ દ્વારા દોષિત જાહેર કરાયા બાદ હવે સજાની અવધિ અંગે બચાવ પક્ષ અને સરકારી પક્ષના વકીલો આવતીકાલે અંતિમ દલીલો રજૂ કરશે. ત્યારબાદ કોર્ટ અંતિમ સજા સંભળાવશે.
આ કેસની મૂળ ઘટના 11 જુલાઈ 2016ના રોજ ઉનાના મોટા સમઢીયાળા ગામે બની હતી. કથિત ગૌરક્ષકોના જૂથે આવીને ગૌહત્યાનો આરોપ લગાવી પરિવારના યુવાનો પર હુમલો કર્યો હતો. ચાર યુવાનોને લાકડીઓ અને લોખંડના પાઈપથી બેરહેમીપૂર્વક માર મારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને અર્ધનગ્ન હાલતમાં ગાડી પાછળ બાંધી ઉના શહેરમાં જાહેરમાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા દેશભરમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો.
ઘટનાના વિરોધમાં ગુજરાત સહિત દેશના અનેક વિસ્તારોમાં પ્રદર્શન થયા હતા. દલિત સમાજમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. દલિત નેતા જીજ્ઞેશ મેવાણીના નેતૃત્વમાં અમદાવાદથી ઉના સુધી ‘દલિત અસ્મિતા યાત્રા’ યોજાઈ હતી, જેમાં હજારો લોકો જોડાયા હતા.
15 ઓગસ્ટ 2016ના રોજ ઉનામાં વિશાળ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં દલિત સમાજે પરંપરાગત રીતે કરવામાં આવતા સફાઈ અને મૃત પશુઓના નિકાલના કામનો ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી.
આ કેસની તપાસ સીઆઈડી ક્રાઈમને સોંપવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કુલ 43 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓ પણ સામેલ હતા. ડિસેમ્બર 2016માં હત્યાના પ્રયાસ, અપહરણ, લૂંટ તેમજ એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ઓગસ્ટ 2018થી આ કેસની ટ્રાયલ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હતી અને ઘણા વર્ષોથી સુનાવણી ચાલી રહી હતી.
આ ઘટના બાદ દેશભરના અનેક રાજકીય નેતાઓ અને સામાજિક કાર્યકરો પીડિત પરિવારોને મળવા પહોંચ્યા હતા. આ કેસ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો હતો અને ગૌરક્ષકોના નામે થતી હિંસા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. હવે લગભગ દસ વર્ષ બાદ આવેલા આ ચુકાદા સાથે આ સંવેદનશીલ કેસમાં ન્યાયની પ્રક્રિયા અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહી છે. હવે આવતીકાલે થનારી સજાની જાહેરાત પર સૌની નજર ટકેલી છે.
