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અમદાવાદ NIA કોર્ટનો મોટો ચુકાદો: 2019ના પાકિસ્તાની બોટ કેસમાં 6 પાકિસ્તાની નાગરિકોને 8 વર્ષની સખત કેદ

કોર્ટના ચુકાદા મુજબ તમામ 6 આરોપીઓને ફોરેનર્સ એક્ટની કલમ 14A(b) હેઠળ 8 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

અમદાવાદ NIA કોર્ટનો મોટો ચુકાદો: 2019ના પાકિસ્તાની બોટ કેસમાં 6 પાકિસ્તાની નાગરિકોને 8 વર્ષની સખત કેદ
અમદાવાદ NIA કોર્ટનો મોટો ચુકાદો: 2019ના પાકિસ્તાની બોટ કેસમાં 6 પાકિસ્તાની નાગરિકોને 8 વર્ષની સખત કેદ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 8:17 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ સ્થિત NIA સ્પેશિયલ કોર્ટે વર્ષ 2019ના ચર્ચિત પાકિસ્તાની બોટ 'અલ-મદીના' કેસમાં મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે પાકિસ્તાનના 6 નાગરિકોને દોષિત ઠેરવી વિવિધ કલમો હેઠળ સજા ફટકારી છે. આરોપીઓ પર પાકિસ્તાની બોટ મારફતે ભારતીય જળસીમામાં ગેરકાયદે પ્રવેશ કરીને ડ્રગ્સ ઘુસાડવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ હતો.

કોર્ટના ચુકાદા મુજબ તમામ 6 આરોપીઓને ફોરેનર્સ એક્ટની કલમ 14A(b) હેઠળ 8 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ઉપરાંત ફોરેનર્સ એક્ટની કલમ 13(2) હેઠળ 5 વર્ષની સખત કેદ અને પાસપોર્ટ નિયમ ના ભંગ બદલ વધુ 5 વર્ષની સખત કેદની સજા પણ સંભળાવવામાં આવી છે. તમામ સજાઓ કાયદાની જોગવાઈ મુજબ અમલમાં રહેશે.

સરકારી વકીલ મુકેશ કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ દેશની સુરક્ષા સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતો ગંભીર મામલો હતો. આરોપીઓ ભારતીય જળસીમામાં ગેરકાયદે પ્રવેશ્યા હતા અને તેમની સામે પાસપોર્ટ નિયમો તેમજ ફોરેનર્સ એક્ટના ભંગના પૂરતા પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે તમામ પુરાવા અને દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને 6 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી સજા ફટકારી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2019માં પાકિસ્તાની બોટ 'અલ-મદીના' મારફતે ભારતમાં ડ્રગ્સ ઘુસાડવાના પ્રયાસનો પર્દાફાશ થયો હતો. તપાસ દરમિયાન પાકિસ્તાનના 6 નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયા બાદ હવે અમદાવાદની NIA સ્પેશિયલ કોર્ટે આ કેસમાં મહત્વનો ચુકાદો આપતાં તમામ આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી સખત સજા ફટકારી છે.

TAGGED:

VERDICT BY NIA COURT
SIX PAKISTANI NATIONALS SENTENCED
EIGHT YEARS RIGOROUS IMPRISONMENT
PAKISTANI NATIONALS SENTENCED
2019 PAKISTANI BOAT CASE

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