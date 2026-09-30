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પિતાની સ્વકમાણીનું મકાન પુત્ર-પુત્રવધૂ 90 દિવસમાં ખાલી કરો: અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટનો ચુકાદો

અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા મહત્ત્વનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે અરજદાર પિતાનો દાવો આંશિક રીતે મંજૂર કરીને પુત્ર અને પુત્રવધૂને...

અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સકોર્ટ
અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સકોર્ટ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 4:48 PM IST

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અમદાવાદ: પિતા, પુત્ર અને પુત્રવધૂ વચ્ચેના મકાનના માલિકી હક અને કબજાને લઈને ચાલેલા વિવાદમાં અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા મહત્ત્વનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે અરજદાર પિતાનો દાવો આંશિક રીતે મંજૂર કરીને પુત્ર અને પુત્રવધૂને મકાનના પહેલા માળે તેમના કબજામાં રહેલા રૂમ ખાલી કરવા માટે 90 દિવસનો સમય આપ્યો છે.

આ કેસની વિગતો મુજબ, વાસણા વિસ્તારમાં આવેલા મલય ટેનામેન્ટ સોસાયટીના ટેનામેન્ટ નંબર-95ને લઈને પિતાએ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો હતો. પિતાનો દાવો હતો કે, આ મકાન તેમણે પોતાની સ્વકમાણીમાંથી ખરીદ્યું હતું અને તેઓ જ તેના એકમાત્ર માલિક છે. આ દાવાને સમર્થન આપવા માટે કોર્ટ સમક્ષ વર્ષ 1981થી 1985 દરમિયાન સોસાયટીમાં ભરવામાં આવેલા હપ્તાની રસીદો તેમજ વર્ષ 1986નું એલોટમેન્ટ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

કોર્ટે રજૂ થયેલા દસ્તાવેજી પુરાવાઓનું અવલોકન કર્યા બાદ મકાન પિતાની સ્વતંત્ર માલિકીની મિલકત હોવાનું માન્યું હતું. કોર્ટ સમક્ષ એ પણ આવ્યું હતું કે મકાનના પહેલા માળે પુત્રવધૂ તેની પુત્રી સાથે એક રૂમમાં રહેતી હતી. મહત્વની બાબત એ છે કે પુત્રવધૂએ આ મકાનને ‘શેરડ હાઉસહોલ્ડ’ તરીકે ગણાવી તેમાં રહેવાના અધિકારનો દાવો કર્યો હતો. જોકે, કોર્ટે ઠરાવ્યું કે પિતાની સ્વતંત્ર માલિકીની આ મિલકતને પુત્રવધૂના ‘શેરડ હાઉસહોલ્ડ’ તરીકે ગણી શકાય નહીં અને તેથી તેને આ મિલકતમાં રહેવાનો સ્વતંત્ર અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી.

જોકે, આ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની પાસું પણ સામે આવ્યું હતું. પુત્રવધૂની પુત્રી પણ સંબંધિત રૂમમાં રહેતી હતી, પરંતુ તેને આ કેસમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવી નહોતી. તેથી કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે કેસમાં પક્ષકાર ન બનાવાયેલી પૌત્રી આશ્ના સામે કોઈ પ્રતિકૂળ હુકમ કરી શકાય નહીં.

આથી કોર્ટે અંતિમ હુકમમાં પુત્ર અને પુત્રવધૂને પહેલા માળે તેમના કબજામાં રહેલા રૂમ 90 દિવસમાં ખાલી કરીને પિતાને કબજો સોંપવાનો આદેશ કર્યો છે. સાથે જ પિતાના મકાનના ઉપયોગ અને ભોગવટામાં કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ કે દખલ ન કરવા માટે કાયમી મનાઈ હુકમ પણ ફરમાવ્યો છે. જોકે, આ મનાઈ અને કબજો ખાલી કરવાનો હુકમ પૌત્રી આશ્ના સામે લાગુ નહીં પડે.

આ કેસમાં અરજદાર પિતા તરફથી એડવોકેટ બી.કે. દામાણીએ કોર્ટ સમક્ષ દલીલો રજૂ કરી હતી. માલિકી અંગેના દસ્તાવેજો, સોસાયટીની હપ્તાની રસીદો અને એલોટમેન્ટ સર્ટિફિકેટ સહિતના પુરાવાઓના આધારે પિતાની મિલકત પરનો સ્વતંત્ર માલિકી હક સાબિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ચુકાદામાં કોર્ટે એક તરફ સ્વકમાણીથી પ્રાપ્ત થયેલી સ્વતંત્ર મિલકત અંગે માલિકના હકોને માન્યતા આપી છે, તો બીજી તરફ કેસમાં પક્ષકાર ન હોય તેવી વ્યક્તિ સામે પ્રતિકૂળ હુકમ ન કરી શકાય તેવા સિદ્ધાંતને પણ જાળવી રાખ્યો છે.

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