અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોકસો કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: સગીર સાથે સૃષ્ટિવિરુદ્ધ કૃત્ય કરનારને 10 વર્ષની સખત કેદ
સાગર ઉર્ફે પ્રિયકાંત ધીરુભાઈ પરમારને દોષિત ઠેરવી 10 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
Published : June 4, 2026 at 8:31 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્યની સ્પેશિયલ પોકસો કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ અને કાનૂની દૃષ્ટિએ ઐતિહાસિક ગણાય એવો ચુકાદો આપ્યો છે. વર્ષ 2019માં દસક્રોઈ વિસ્તારમાં નોંધાયેલા પોકસો કેસમાં આરોપી સાગર ઉર્ફે પ્રિયકાંત ધીરુભાઈ પરમારને દોષિત ઠેરવી 10 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
કોર્ટ સમક્ષ થયેલી સુનાવણી દરમિયાન સાબિત થયું હતું કે આરોપીએ એક સગીર બાળક સાથે જાતીય શોષણ કર્યું હતું તેમજ સૃષ્ટિવિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું હતું. પુરાવા અને સાક્ષીઓના આધારે કોર્ટે આરોપીને દોષિત જાહેર કર્યો હતો.
આ ચુકાદાની ખાસ વાત એ છે કે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અમલમાં આવ્યા બાદ પૂર્વની IPC કલમ 377 સાથે સંબંધિત મુદ્દાઓ પર આપવામાં આવેલા મહત્વના ચુકાદાઓમાં આ એક ગણાય છે.
સરકારી વકીલ તારાબા ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રોસિક્યુશન દ્વારા રજૂ કરાયેલા મજબૂત પુરાવા, પીડિતના નિવેદન તેમજ અન્ય સાક્ષીઓના આધારે કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો છે. પોકસો કાયદા હેઠળ સગીરો સામે થતા જાતીય ગુનાઓમાં કડક કાર્યવાહી થવી જરૂરી છે અને આ ચુકાદો એ દિશામાં મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપે છે.
કોર્ટના આ નિર્ણયને બાળ સુરક્ષા અને સગીરો સામે થતા જાતીય ગુનાઓ સામેની કડક કાર્યવાહી તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે જ પીડિતોને ન્યાય અપાવવા માટે તપાસ એજન્સી અને પ્રોસિક્યુશનની કામગીરીને પણ આ ચુકાદામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
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