ETV Bharat / state

વેરાવળ SMC હુમલા કેસમાં કડક કાર્યવાહી: 4 પોલીસ કર્મચારી સસ્પેન્ડ, 21 આરોપીના રિમાન્ડ મંજૂર

જુગાર ક્લબ દરોડા બાદ હુમલો, હવે પોલીસકર્મીઓ પર ગાજી પડી SPની કાર્યવાહી

4 પોલીસ કર્મચારી ફરજ પરથ મોકૂફ, 21 આરોપીના રિમાન્ડ મંજૂર
4 પોલીસ કર્મચારી ફરજ પરથ મોકૂફ, 21 આરોપીના રિમાન્ડ મંજૂર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : ગત 8 જુલાઈ, 2026ના રોજ વેરાવળ શહેરમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા એક જુગાર ક્લબ પર પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન પોલીસ ટીમ પર થયેલા ટોળાના હુમલાના મામલામાં એક પછી એક મોટી કાર્યવાહી સામે આવી રહી છે. આ કેસમાં જ્યાં એક તરફ 21 આરોપીઓને કોર્ટે 7 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલ્યા છે, ત્યાં બીજી તરફ ફરજમાં બેદરકારી દાખવવાના આરોપમાં વેરાવળ સીટી પોલીસના 4 કર્મચારીઓને ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાએ ફરજ મોકૂફ કર્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમે પોલીસ બેડામાં ભારે ખળભળાટ મચાવ્યો છે.

ઘટના 8 જુલાઈની સાંજે વેરાવળના કોળીવાડા વિસ્તારમાં બની હતી. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ ગુપ્ત માહિતીના આધારે એક ગેરકાયદે જુગાર ક્લબ પર દરોડો પાડવા ગઈ હતી. દરોડા દરમિયાન અચાનક મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ ગયા અને પોલીસ ટીમનો ઘેરાવ કરી લીધો હતો. ટોળાએ પોલીસની સરકારી કામગીરીમાં અવરોધ ઊભો કર્યો અને આક્રમક બનીને પોલીસ કર્મીઓ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સ્થિતિ એટલી વણસી ગઈ કે ફરજ પર રહેલા એક PSIને પોતાના તથા ટીમના સભ્યોના જીવની રક્ષા માટે હવામાં બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવાની ફરજ પડી હતી. ફાયરિંગનો અવાજ સાંભળતા જ ટોળું થોડું વિખેરાયું અને થોડી જ વારમાં વધારાનો પોલીસ કાફલો સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો, જેના કારણે સ્થિતિ કાબૂમાં લઈ શકાઈ. આ મામલે વેરાવળ સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 40 નામજોગ સહિત આશરે 200 લોકોના ટોળા સામે રાયોટિંગ, સરકારી ફરજમાં રૂકાવટ, હત્યાનો પ્રયાસ જેવી ગંભીર કલમો હેઠળ બે અલગ-અલગ ગુના નોંધવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે મહિલાઓ અને પુરુષો સહિત 34 થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે બાકીના ફરાર આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટે અલગ-અલગ ટીમો સતત દબાણપૂર્વકની કાર્યવાહી કરી રહી છે.

21 આરોપીના રિમાન્ડ મંજૂર (Etv Bharat Gujarat)

21 આરોપીના 7 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ

તપાસને વેગ આપવા માટે વેરાવળ પોલીસે ઘટનામાં સંડોવાયેલા 21 મુખ્ય આરોપીઓને શોધી કાઢી તેમની ધરપકડ કરી હતી અને તેમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા. પોલીસે કોર્ટને ખાતરી આપી કે આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવે તો હુમલાનું કાવતરું, આર્થિક લેવડદેવડ, અન્ય ફરાર આરોપીઓના નામ અને સમગ્ર ઘટના પાછળનું કારણ બહાર આવી શકે છે. કોર્ટે દલીલો સ્વીકારતા તમામ 21 આરોપીઓને સાત દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલવાનો આદેશ કર્યો છે. આ રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસ ઘટનાના તમામ પાસાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરશે, જેમાં હુમલો કરનાર ટોળાનું નેટવર્ક, જુગાર ક્લબના સંચાલકો અને તેમાં સામેલ શહેરના અસામાજિક તત્વોની ભૂમિકાને ખાસ ઉજાગર કરવામાં આવશે. પોલીસ અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ રિમાન્ડ દરમિયાન મોટા ખુલાસા થવાની પૂરી શક્યતા છે.

4 પોલીસ કર્મચારી ફરજ પરથ મોકૂફ
4 પોલીસ કર્મચારી ફરજ પરથ મોકૂફ (Etv Bharat Gujarat)

DIGPની કડકાઈ અને ફરજમાં બેદરકારી બદલ સસ્પેન્શન

આ ઘટનાની ગંભીરતાને સમજી જૂનાગઢ રેન્જના DIGP રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ તાત્કાલિક અસરથી કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. તેમણે શરૂઆતમાં જ ઘટનાની તપાસ માટે DYSPની અધ્યક્ષતામાં સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની રચના કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન જ્યારે સામે આવ્યું કે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટાફ ઘટના સ્થળે સમયસર યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં અને પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો, ત્યારે DIGPએ વેરાવળ સીટી પોલીસ સ્ટેશનના PI જે. એન. ગઢવી અને LCBના PSI એચ. એલ. જેબલિયાને લીવ રિઝર્વમાં મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ ઉપરાંત, આજે ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાએ વધુ એક કડક પગલું ભરતા વેરાવળ સીટી પોલીસ સ્ટેશનના ડી-સ્ટાફમાં ફરજ બજાવતા ચાર કર્મચારીઓને તાત્કાલિક ફરજ મોકૂફ કર્યા છે. આ કર્મચારીઓમાં બે ASI અને બે હેડ કોન્સ્ટેબલનો સમાવેશ થાય છે.

જાહેર કરાયેલા નામો મુજબ ASI નરવણસિંહ કાળુભા ગોહીલ, ASI અજીતસિંહ ગાંડાભાઈ પરમાર, હેડ કોન્સ્ટેબલ નટુભા ભાલભુભા બસીયા અને હેડ કોન્સ્ટેબલ પ્રદિપસિંહ વાલાભાઈ ખેરને ફરજ દરમિયાન ગંભીર બેદરકારી દાખવવા બદલ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. SPના આ કડક નિર્ણયથી વેરાવળ સહિત સમગ્ર જિલ્લા પોલીસ બેડામાં ભારે ચર્ચાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે સરકારી ફરજમાં કોઈપણ જાતની બેદરકારી કે ઢીલને સહન કરવામાં આવશે નહીં. ઉચ્ચ અધિકારીઓના આ પ્રકારના સખત વલણથી પોલીસ દળમાં શિસ્ત જળવાઈ રહે તેવા સંકેત મળ્યા છે. હાલમાં કેસની તપાસ ચાલુ છે અને જેમ જેમ નવા પુરાવા હાથ લાગી રહ્યા છે, તેમ તેમ વધુ આરોપીઓની ધરપકડો થવાની સંભાવના છે. પોલીસ ઘટના પાછળના ષડયંત્ર, આર્થિક લાભ અને સંબંધિત વ્યક્તિઓની ભૂમિકાને લઈને પણ ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગીર પૂર્વ વન વિભાગની મોટી કાર્યવાહી, સિંહને પજવનારા વેરાવળ પ્રભાસ પાટણના 8 આરોપીઓની અટકાયત
  2. ગીર સોમનાથ: હનુમાન મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં ગાંજાની ખેતી, CID ક્રાઈમ ANTFની ટીમે પાડ્યા દરોડા

TAGGED:

VERAVAL POLICE SUSPENSION
SMC RAID MOB
GAMBLING CRACKDOWN
POLICE NEGLIGENCE ACTION
ACTION IN VERAVAL SMC ATTACK CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.