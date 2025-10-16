વેરાવળની શ્રેયાએ ગુજરાતનું માન વધાર્યું, અમેરિકાની કોન્ફરન્સમાં ગૂગલનું પ્રતિનિધિ કરશે
શ્રેયા કારીયાની શૈક્ષણિક સફર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રેરણા સમાન, કારણ કે તેણે કોઈપણ પ્રાઇવેટ કોચીંગ ક્લાસ વિના સમગ્ર અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો છે.
Published : October 16, 2025 at 2:57 PM IST
ગીર સોમનાથ : વેરાવળની દિકરી અમેરિકામાં ગુજરાત સહિત ભારતનું નામ રોશન કરવા જઈ રહી છે. શ્રેયા કારીયા AI કોમ્પ્યુટર વિઝનની કોન્ફરન્સમાં ગુગલનું પ્રતિનિધિ કરશે. રઘુવંશી સમાજની આ દિકરીએ શાળાથી યુનિવર્સિટી સુધીના અભ્યાસની સફર કોચીગ કલાસ વગર પૂર્ણ કરી છે. જે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચતા રઘુવંશી લોહાણા સમાજના આગેવાનોએ દિકરીની સિદ્ધિને આવકારી છે.
વેરાવળની શ્રેયાએ કર્યું ગુજરાતનું નામ રોશન
વેરાવળના અગ્રણી વેપારીની પુત્રી શ્રેયા કારીયા હાલ બેંગ્લોરમાં ગુગલ કંપનીના AI ડિવિઝનમાં કાર્યરત છે. શ્રેયા આગામી દિવસોમાં અમેરિકામાં યોજાનાર AI કોમ્પ્યુટર વિઝનની પાંચ દિવસીય કોન્ફરન્સમાં ગૂગલ કંપનીના પ્રતિનિધિ તરીકે ભાગ લેવા જઈ રહી છે. આ સિદ્ધિને રઘુવંશી લોહાણા સમાજના અગ્રણીઓએ આવકારી છે.
શ્રેયા કારીયાની પ્રેરણાદાયી શૈક્ષણિક સફર
વેરાવળના વેપારી ચિરાગભાઈ કારીયા અને BSNLના અધિકારી પલ્લવીબેનની પુત્રી શ્રેયા કારીયાએ પોતાનું કેરિયર બનાવવાની શરૂઆત વેરાવળથી કરી હતી. શ્રેયા 2020 માં સ્વામિનારાયણ વિદ્યાપીઠમાંથી 12 સાયન્સ સ્કૂલ ટોપર સાથે ઉત્તીર્ણ થઈ હતી. ત્યારબાદ વર્ષ 2024 માં અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાંથી B. Tech કોમ્પ્યુટર સાયન્સના અભ્યાસમાં ફરી પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાની સાથે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો હતો.
માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે ગૂગલ કંપનીમાં કાર્યરત
પોતાની ક્ષમતા અને કૌશલ્યના આધારે માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે શ્રેયા કારીયા વિશ્વ વિખ્યાત ગૂગલ કંપનીમાં ઉચ્ચ પોસ્ટ પર કામ કરી રહી છે. આવું શાનદાર એકેડેમિક કેરિયર બનાવી શ્રેયાએ પોતાના દ્રઢ સંકલ્પ, પ્રતિભા અને પરિશ્રમ થકી વૈશ્વિક કક્ષાએ પોતાનું સ્થાન બનાવી સફળતા મેળવી છે. હાલમાં શ્રેયા બેંગ્લોરમાં ગુગલ કંપનીના ડીપમાઈન્ડના AI ડિવિઝનમાં એન્જીનીયર તરીકે કાર્યરત છે.
AI કોમ્પ્યુટર વિઝન કોન્ફરન્સમાં ગૂગલનું પ્રતિનિધિ કરશે
શ્રેયાની કામગીરીની નોંધ લઈ આગામી 19 થી 23 ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન અમેરીકાના હવાઈમાં યોજાઈ રહેલ આંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સ ઓફ કોમ્પ્યુટર વિઝનના કાર્યક્રમમાં ગુગલ કંપનીની પ્રતિનિધિ તરીકે ભાગ લેવા જઈ રહી છે. આ કોન્ફરન્સને વિશ્વની શ્રેષ્ઠ અને સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ઈવેન્ટ ગણવામાં આવે છે.
પ્રાઇવેટ કોચીંગ ક્લાસ વિના સમગ્ર અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો
ઉલ્લેખનીય બાબત છે કે, વર્તમાન સમયમાં જ્યારે અભ્યાસ માટે પ્રાઈવેટ કોચિંગ જરૂરી માનવામાં આવે છે. ત્યારે શ્રેયા કારીયાએ પોતાની સમગ્ર શૈક્ષણિક યાત્રા માત્ર શાળા અને યુનિવર્સિટીની ભૂમિકા પર નિર્ભર રહી અને કોઈપણ પ્રાઇવેટ કોચીંગ ક્લાસ વિના પૂર્ણ કરી છે. જે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે પ્રેરણાદાયી બાબત છે. શ્રેયાની આ સિદ્ધિ માત્ર તેના પરિવાર માટે નહીં, પરંતુ સમગ્ર લોહાણા સમાજ તેમજ ગુજરાત માટે પણ ગર્વ વાતની અને પ્રેરણા સમાન છે.
