વેરાવળ કન્યા છાત્રાલમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ, નબળી ગુણવત્તાનું ભોજન પીરસાતું હોવાનો દાવો

વેરાવળ શહેરના હરસિદ્ધ સોસાયટી વિસ્તારમાં આવેલા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર સરકારી કન્યા છાત્રાલય ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી.

Published : April 7, 2026 at 1:47 PM IST

વેરાવળ: વેરાવળ શહેરના હરસિદ્ધ સોસાયટી વિસ્તારમાં આવેલા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર સરકારી કન્યા છાત્રાલય ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. હોસ્ટેલમાં રહેતી વિદ્યાર્થિનીઓએ ગંભીર ગેરરીતિઓના આક્ષેપો સાથે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP)ના નેજા હેઠળ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે.

હોસ્ટેલમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ

વિદ્યાર્થિનીઓના જણાવ્યા મુજબ, હોસ્ટેલમાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ છે. રહેવાની વ્યવસ્થા તેમજ ભોજનની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર બેદરકારી દાખવાઈ રહી હોવાનું તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો. ખાસ કરીને ભોજન બાબતે વિદ્યાર્થીઓએ ભારે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. વારંવાર નબળી ગુણવત્તાનું ભોજન પીરસવામાં આવતું હોવાની સાથે હોસ્ટેલમાં સડેલા ડુંગળી અને બટેટાનો જથ્થો જોવા મળ્યો હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આવા ખોરાકથી આરોગ્ય પર ખતરો ઊભો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે પણ વિદ્યાર્થિનીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. હોસ્ટેલ આસપાસ અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ હોવાની ફરિયાદ સાથે તેમણે જણાવ્યું કે હાલની સુરક્ષા પૂરતી નથી, જેના કારણે વિદ્યાર્થિનીઓમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. રાત્રિના સમયે ખાસ કરીને અસુરક્ષાની લાગણી વધુ રહેતી હોવાનું પણ રજૂઆતમાં જણાવાયું છે.

ABVPના જિલ્લા સંયોજક પ્રિયા બારડની આગેવાનીમાં વિદ્યાર્થિનીઓ મોટી સંખ્યામાં કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી સૂત્રોચ્ચાર સાથે ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. આ દરમિયાન તંત્ર સામે કડક રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને તાત્કાલિક સુધારાત્મક પગલાં લેવા દબાણ બનાવાયું હતું.

આ બાબતે ગીર સોમનાથ જિલ્લા નાયબ નિયામક વિજય જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, વિધાર્થિનીઓ દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લા કલેકટરને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, તે મને મળ્યું છે અને આમાં જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે તે ખોટા છે અને આ બાબતે અમે હાલ તપાસ કરીએ છીએ.

