ઘરેથી ભાગેલી યુવતીની વ્હારે આવી વેરાવળ 181 અભયમ ટીમ, પરિવારજનો સાથે કરાવ્યું મિલન
એક યુવતી આત્મહત્યા કરવાના વિચાર સાથે ઘરેથી ભાગી ગઈ હતી, જેનું વેરાવળ 181 અભયમ ટીમે કાઉન્સેલિંગ કર્યું.
Published : December 18, 2025 at 8:20 AM IST
ગીર સોમનાથ : વેરાવળ રેલવે સ્ટેશન પરના પાટા પર આત્મહત્યા કરવા પહોંચેલી યુવતીની મદદે 181 અભયમ ટીમ આવી હતી. અભયમ્ યુવતીનું કાઉન્સેલિંગ કરી અને પરિવારજનોને સોંપવામાં આવી હતી. જે બાદ યુવતીના પરિવારે પમ 181 ટીમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
વેરાવળ અભયમની ઉત્તમ કામગીરી
આ અંગે વિગતો આપતા વેરાવળ 181 મહિલા હેલ્પલાઇન ટીમના કાઉન્સિલર મનીષાબેન વઢવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, રેલવે સ્ટેશન નજીક રેલવે ટ્રેક ખાતેથી જાગૃત નાગરિકનો ફોન આવ્યો હતો કે, એક યુવતી નિઃસહાય છે અને મદદની જરૂર છે. આથી 181 ટીમ સાથે હું અને કોન્સ્ટેબલ વર્ષાબેન નંદાણિયા, પાયલોટ રમેશભાઈ બામણીયા તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા.
અમારી ટીમે યુવતીનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું હતું. કાઉન્સેલિંગ કરતા યુવતીએ જણાવ્યું હતું કે, પરિવારજનોએ મને મેળામાં જવાની ના પાડી હતી, જેથી મારી પરિવાર સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. પરિવારજનોએ મારો સાથ ન આપ્યો અને માસીની દીકરીનો સાથ આપ્યો હતો. જેથી મને માઠું લાગી ગયું હતું. આથી હું ઘરેથી નીકળી આત્મહત્યા કરવાનું વિચારતી હતી.
પરિવારજનોને પણ સમજાવ્યા : ત્યારબાદ, 181 અભયમ ટીમ દ્વારા પીડિત યુવતીનું કાઉન્સેલિંગ કરી તેમને આત્મહત્યાના વિચાર ન કરવા સમજાવી ઘરે લઇ ગયા હતા. યુવતીને તેમની માતાને સોંપી પરિવારજનોને પણ સમજાવ્યા હતા. આમ 181 મહિલા અભયમ્ ટીમ દ્વારા યુવતીને હેમખેમ રીતે ઘરે પાછા લાવતા માતા તેમજ મામા-મામી અને પરિવાર દ્વારા 181 ટીમનો આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
