ETV Bharat / state

વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝની જામનગર મુલાકાત; RTO અને 'વનતારા' ખાતે કર્યું વૃક્ષારોપણ

વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ 6 જૂન સુધી ભારતના પ્રવાસે છે

વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ 6 જૂન સુધી ભારતના પ્રવાસે છે
વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ 6 જૂન સુધી ભારતના પ્રવાસે છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના ખાસ અવસરે આજે જામનગર નગરી એક ઐતિહાસિક અને પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય મુલાકાતની સાક્ષી બની છે. બોલિવેરિયન રિપબ્લિક ઓફ વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ આજે જામનગરની સત્તાવાર મુલાકાતે આવ્યા હતા. વૈશ્વિક સ્તરે પર્યાવરણની જાળવણીના સંદેશ સાથે યોજાયેલી આ મુલાકાતથી જામનગર વૈશ્વિક નકશા પર ફરી એકવાર ચમક્યું છે.

​એરપોર્ટ ખાતે પરંપરાગત અને ઉષ્માભેર સ્વાગત

કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝનું જામનગર એરપોર્ટ ખાતે વિશેષ વિમાન મારફતે આગમન થયું હતું. તેમના આગમન સાથે જ એરપોર્ટનું વાતાવરણ ઉત્સાહપૂર્ણ બની ગયું હતું. સ્થાનિક મહાનુભાવો અને ઉચ્ચ વહીવટી અધિકારીઓ દ્વારા તેમનું પરંપરાગત ગુજરાતી શૈલીમાં અને અત્યંત ઉષ્માભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિના સ્વાગત માટે એરપોર્ટ પર જામનગરના મેયર મોનિકા વ્યાસ, જિલ્લા કલેક્ટર પી.બી. પંડ્યા, વેનેઝુએલામાં ભારતના રાજદૂત પી.કે. અશોક બાબુ તેમજ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) ડો. રવિ મોહન સૈની સહિતના ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ પ્રોટોકોલ મુજબ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરીને તેમનું અભિવાદન કર્યું હતું.

વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ જામનગરમાં (ETV Bharat Gujarat)

​RTO કચેરી ખાતે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી અને વૃક્ષારોપણ

​જામનગર એરપોર્ટથી રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝનો કાફલો સીધો જ જામનગરની મુખ્ય પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર વિભાગની કચેરી (RTO) ખાતે પહોંચ્યો હતો. આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિન હોવાથી આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાતે એક વિશેષ ગ્રીન ગવર્નન્સ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે કચેરી પરિસરમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે પ્રકૃતિના જતનનો સંદેશ આપતા છોડને પાણી પાયું હતું. આ પ્રસંગે તેમની સાથે ઉપસ્થિત ભારતીય રાજદૂત અને સ્થાનિક અધિકારીઓએ પણ પર્યાવરણ સુરક્ષાના સંકલ્પને દોહરાવ્યો હતો.

RTO અને વનતારા ખાતે કર્યું વૃક્ષારોપણ
RTO અને વનતારા ખાતે કર્યું વૃક્ષારોપણ (ETV Bharat Gujarat)
RTO અને વનતારા ખાતે કર્યું વૃક્ષારોપણ
RTO અને વનતારા ખાતે કર્યું વૃક્ષારોપણ (ETV Bharat Gujarat)

‘વનતારા’ની મુલાકાત

​આર.ટી.ઓ. કચેરીના કાર્યક્રમને સંપન્ન કર્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વિશ્વવિખ્યાત અને પ્રખ્યાત ‘વનતારા’ (Vantara) પ્રકલ્પની ટૂંકી મુલાકાત લીધી હતી. પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને વન્યજીવોના સંવર્ધન તેમજ હેલ્થકેર માટે વૈશ્વિક સ્તરે જાણીતા બનેલા આ સ્થળની મુલાકાત દરમિયાન તેઓ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા. ​વનતારા ખાતે પણ તેમણે એક છોડ રોપીને વૃક્ષારોપણ કર્યું હતું અને ગ્લોબલ વોર્મિંગના આ યુગમાં પર્યાવરણ પ્રત્યેની પોતાની વૈશ્વિક પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. વનતારાના ગ્રીન બેલ્ટ અને વન્યજીવ સંરક્ષણના આયામોની તેમણે પ્રશંસા કરી હતી.

ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા

​એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના વી.આઈ.પી. (VIP) મહેમાનની મુલાકાતને પગલે જામનગર જિલ્લા પોલીસ તંત્ર અને વહીવટી તંત્ર અગાઉથી જ સજ્જ હતું. સુરક્ષામાં કોઈ ખામી ન રહી જાય તે માટે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ડો. રવિ મોહન સૈનીના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ એરપોર્ટ, આર.ટી.ઓ. કચેરી, વનતારા પ્રોજેક્ટ તેમજ તેમના સમગ્ર પ્રવાસ માર્ગ (રૂટ) પર અત્યંત કડક અને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર મુલાકાત ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ અને સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થઈ હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DELCY RODRíGUEZ VISITS JAMNAGAR
VENEZUELAS EXECUTIVE PRESIDENT
DELCY RODRíGUEZ AT VANTARA
DELCY RODRíGUEZ INDIA
DELCY RODRíGUEZ VISITS JAMNAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.