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વેળાવદર પોલીસે નેશનલ હાઈવે પરથી 528 દારૂની બોટલો સાથે કાર ઝડપી

વેળાવદર પોલીસે આ કેસમાં ચાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

વેળાવદર પોલીસે નેશનલ હાઈવે પરથી 528 દારૂની બોટલો સાથે કાર ઝડપી
વેળાવદર પોલીસે નેશનલ હાઈવે પરથી 528 દારૂની બોટલો સાથે કાર ઝડપી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 9:32 AM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના વેળાવદર પોલીસે નેશનલ હાઈવે પરથી બાતમીના આધારે દારૂથી ભરેલી કારને ઝડપી લીધી છે. કારમાંથી 528 દારૂની બોટલો મળી આવી છે. એક શખ્સને અટકાયતમાં લેવાયો છે, જ્યારે કુલ ચાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધવામાં આવ્યો છે.

ભાવનગર-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે પર વેળાવદર પોલીસને બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદ તરફથી દારૂ ભરેલી કાર ભાવનગર તરફ આવી રહી છે. બાતમીના આધારે પોલીસે હાઈવે-751 પર કૃષ્ણા હોટલ પાસે વોચ ગોઠવી હતી. વોચ દરમિયાન આર્ટિગા કારને રોકીને તપાસ કરતાં તેમાં 528 દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. જેની કિંમત આશરે ₹1,93,200 જેટલી થાય છે.

પોલીસે કાર ચાલક કિશન લાલજીભાઈ ચૌહાણ (રહે. અક્ષરપાર્ક, ભાવનગર)ને અટકાયતમાં લીધો છે. તેમની પાસેથી મોબાઈલ, કાર અને દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

પૂછપરછમાં કિશન ચૌહાણે અન્ય ત્રણ આરોપીઓના નામ ખુલ્લા પાડ્યા છે, જેમાં ઋતુરાજસિંહ ઝાલા (સુરેન્દ્રનગર), ગોપાલ પ્રાગજીભાઈ મકવાણા અને દેવ રાઠોડ (બંને અક્ષરપાર્ક, ભાવનગર)નો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેયને પકડવાનું પોલીસ કાર્ય અધિકારીઓ ચાલુ રાખ્યું છે.

વેળાવદર પોલીસે આ કેસમાં ચાર આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

TAGGED:

VELAVADAR POLICE
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