રાજકોટ: રીલ જોઈને નકલી નોટ છાપવાનું શીખ્યો શાકભાજી વેચતો યુવાન: SOGએ દરોડો પાડી નકલી નોટો, પ્રિન્ટર જપ્ત કર્યા, મધ્યપ્રદેશ સુધી કનેક્શન
પોલીસે કુલ 219 નકલી નોટો અને નોટો છાપવાના સાધનો સહિત રૂ. 65,500 નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો
Published : September 29, 2026 at 10:42 AM IST
રાજકોટ: ઓનલાઈન રીલ જોઈને ગુનાના રવાડે ચડેલા એક યુવાનનો પર્દાફાશ થયો છે. અગાઉ શાકભાજી વેચતો અને ડ્રાઇવિંગ કરતો યુવાન હવે પોતાના ઘરમાં જ ભારતીય ચલણી નોટોની નકલી નોટો છાપતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજકોટ SOG અને DCB ની સંયુક્ત ટીમે શ્યામ કિરણ પાર્ક શેરી નં.3 માં આવેલા રહેણાક મકાનમાં દરોડો પાડી 30 વર્ષીય કિશન ભૂપેન્દ્રભાઈ સોલંકીને ઝડપી લીધો છે. પોલીસે તેની પાસેથી 100 રૂપિયાના દરની 216 અને 500 રૂપિયાની 3 એમ કુલ મળી 219 નકલી નોટો અને નોટો છાપવાના સાધનો સહિત રૂ. 65,500 નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
ઈન્સ્ટાગ્રામ રીલથી શરૂ થયો ગુનાનો સિલસિલો
આ બાબતે ડીસીપી જગદીશ ભાંગરવા સાથે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં તેમને જણાવ્યું હતું કે આરોપી કિશન સોલંકીએ પોલીસ સમક્ષ કબૂલ્યું છે કે, 6 મહિના પહેલા તેણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક રીલ જોઈ હતી. આ રીલમાં એક વ્યક્તિ ભારતીય ચલણી નોટોની નકલી નોટો બનાવવાની ટૂંકી પદ્ધતિ સમજાવી રહ્યો હતો અને વધુ જાણવા માટે સંપર્ક કરવાનું કહેતો હતો.
કિશને દોઢ મહિના સુધી સતત તે વ્યક્તિને મેસેજ કર્યા બાદ સામે છેડેથી જવાબ આવ્યો. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ મૂકનાર શખ્સનું નામ દીપક બારફા સીરવી હોવાનું સામે આવ્યું છે જે મૂળ મધ્યપ્રદેશનો રહેવાસી છે. દીપકે બાદમાં કિશનને ટેલિગ્રામ પર નકલી નોટ બનાવવાના વીડિયો મોકલવાનું શરૂ કર્યું. ફોટોશોપ જેવી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે પણ શીખવ્યું.
મહિનાઓની મહેનત બાદ આખરે કિશન નકલી નોટો બનાવતા શીખી ગયો. દીપકે તેને લાલચ આપી હતી કે 10 હજારની નકલી નોટો આપવાના બદલામાં તેને અસલી 3 હજાર રૂપિયા આપવામાં આવશે. આ લાલચમાં આવીને કિશને ઘરમાં જ નકલી નોટો છાપવાનું શરૂ કરી દીધું.
SOGના દરોડામાં શું મળ્યું?
28 સપ્ટેમ્બરના રોજ SOG અને DCBની સંયુક્ત ટીમને મળેલી બાતમીના આધારે હિંગળાજ પ્રોવિઝન સ્ટોર સામે આવેલા કિશનના મકાનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન પોલીસને
- 100ના દરની 216 નકલી નોટ
- 500ના દરની 3 નકલી નોટ
- 100ની પ્રિન્ટવાળા 28 કાગળો (અડધી છાપેલી નોટો)
- કેનનનું પ્રિન્ટર કમ સ્કેનર
- HPનું પ્રિન્ટર
- લેમિનેટર હીટર મશીન
- IVOOMIનું CPU, મોનિટર
- બટર પેપર અને મોબાઈલ ફોન
કુલ મળીને રૂ. 65,500નો મુદ્દામાલ કબજે કરી DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
- ભૂતકાળમાં પણ ગુનાહિત ઈતિહાસ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કિશન સોલંકી કોઈ નવો ગુનેગાર નથી. તેની સામે અગાઉ રાજકોટ શહેર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશનનો ગુનો અને એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં જીપી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયેલો છે. અગાઉ શાકભાજી વેચીને અને ડ્રાઇવિંગ કરીને ગુજરાન ચલાવતો કિશન ઝડપથી પૈસા કમાવવાની લાલચમાં આ રસ્તે વળી ગયો હતો.
પોલીસ તપાસનો મુખ્ય ફોકસ: નેટવર્ક કેટલું મોટું?
હવે પોલીસ માટે સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે આ નેટવર્ક કેટલું મોટું છે? કિશન એકલો જ નકલી નોટો બનાવતો હતો કે તેની પાછળ મોટી ગેંગ કામ કરી રહી છે?
1.MP કનેક્શન: ઈન્સ્ટાગ્રામ પર સંપર્કમાં આવેલો દીપક બારફા સીરવી કોણ છે? શું તે આખા દેશમાં આ રીતે યુવાનોને નકલી નોટો બનાવતા શીખવાડી રહ્યો છે?
2.નોટો ક્યાં વટાવવાની હતી?: કિશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલી નોટો ક્યાં અને કોને આપવાની હતી તે અંગે પોલીસ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.
3.સોશિયલ મીડિયાનો દુરુપયોગ: ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર આવા ગુનાહિત કન્ટેન્ટ કેવી રીતે ફરી રહ્યા છે તે અંગે સાયબર સેલ પણ તપાસ કરશે.
હાલ તો પોલીસે આરોપીના મોબાઈલ ફોનને FSLમાં મોકલી તેના ટેલિગ્રામ ચેટ અને ઈન્સ્ટાગ્રામ હિસ્ટ્રી ખંગાળવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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