શાકભાજી વેચતા ફેરીયાને લાગી 11 કરોડની લોટરી, મિત્રને આપશે 1 કરોડ
શાકભાજી વેચીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા એક વ્યક્તિએ ક્યારેય વિચાર્યુ પણ નહીં હોય કે, તે એક દિવસ કરોડપતિ બનશે.
ચંદીગઢ: પંજાબ સરકારની બમ્પર લોટરીએ એક વ્યક્તિનું નસીબ રાતોરાત બદલી નાખ્યું, પરંતુ તે ગુમ હતો. 11 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ જે વ્યક્તિને લાગ્યું હતું તેનો કોઈ પત્તો લાગી રહ્યો ન્હોતો. ઇનામનો દાવો કરવા માટે કોઈ આવ્યું ન્હોતું.
નિયમો અનુસાર, જો 25 દિવસની અંદર દાવો દાખલ કરવામાં ન આવે, તો ઇનામની રકમ સરકારમાં જમા થઈ જતી હતી. એજન્સીના અધિકારીઓ પણ વિજેતાની શોધ કરી રહ્યા હતા. આખરે, પાંચ દિવસ પછી, ₹11 કરોડનો વિજેતા મળી આવ્યો.
કોણ છે ભાગ્યશાળી વિજેતા ?
લોટરી વિજેતાની ઓળખ રાજસ્થાનના જયપુર જિલ્લાના કઠપુતલી ગામના અમિત સેહરા તરીકે થઈ છે. તે ગામડાઓમાં શાકભાજી વેચીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેનો આખો પરિવાર આજે લોટરી જીતેલા પૈસા લેવા માટે ચંદીગઢ આવ્યો હતો. તેની પત્ની અને બે બાળકો પણ તેની સાથે હતા. અમિત સેહરા કોઈ કામ માટે ભટિંડા આવ્યો હતો. ત્યાં જ તેણે લોટરી ટિકિટ ખરીદી હતી. તેણે ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે તેનું નસીબ આટલી ઝડપથી બદલાઈ જશે.
ચા પીતી વખતે ટિકિટ ખરીદી
અમિત સેહરાએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે તે તેના કાકા સાથે મોગા ફરવા આવ્યો હતો. તેઓ ભટિંડામાં ચા પીવા માટે રોકાયા હતા. તેનો મિત્ર મુકેશ પણ તેની સાથે હતો. તેણે કહ્યું હતું કે તેણે ઘણી વખત લોટરી ટિકિટ ખરીદી હતી પરંતુ ક્યારેય ઇનામ જીત્યો નહીં. તેણે અમિતને ટિકિટ ખરીદવા કહ્યું. અમિતે મુકેશ પાસેથી પૈસા ઉછીના લીધા અને બે ટિકિટ ખરીદી. તેણે એ પણ વચન આપ્યું કે જો તે 11 કરોડ રૂપિયા જીતશે, તો તે તેની દીકરીઓને 1 કરોડ રૂપિયા આપશે.
"લોટરીના પરિણામો 31 ઓક્ટોબરે આવ્યા, પણ મને ખબર નહોતી. મુકેશે મને ફોન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ મારો ફોન ખરાબ હતો. તે મારા ઘરે આવ્યો અને કહ્યું કે મેં 11 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ જીત્યું છે. મેં કહ્યું, 'મજાક ના કર દોસ્ત.' પછી મેં લોટરીના નંબરો જોયા અને તેમની સરખામણી કરી; તે બધા મેળ ખાતા હતા." - અમિત સેહરા, લોટરી વિજેતા
હું મારા મિત્રને એક કરોડ રૂપિયા આપીશ
લોટરી વિજેતાએ કહ્યું કે તેણે બે ટિકિટ ખરીદી છે, એક તેના નામે અને બીજી તેની પત્નીના નામે. તેની પત્નીના નામે ટિકિટ પર પણ 1,000 રૂપિયાનું ઇનામ જીત્યું. કુલ ઇનામ 11 કરોડ 1 હજાર રૂપિયા જીત્યા છે. અમિતે પંજાબ સરકારનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તે પહેલા તેના મિત્રને એક કરોડ રૂપિયા આપશે અને તેનું વચન પૂર્ણ કરશે. તેણે કહ્યું કે તેના મિત્રની દીકરીઓ તેની પોતાની દીકરીઓ જેવી છે.
'દરેક વ્યક્તિનો અમિત જેવો મિત્ર હોવો જોઈએ':
મુકેશે કહ્યું, "મારા મિત્ર અમિતે મને કહ્યું હતું કે જો તે લોટરી જીતશે, તો તે મારી દીકરીઓને 1 કરોડ રૂપિયા આપશે, અને હવે તે પોતાનું વચન પૂર્ણ કરી રહ્યો છે. ભગવાન દરેકને આવો મિત્ર આપે. આપણો સંબંધ ભાઈઓ જેવો છે અને હંમેશા અતૂટ રહેશે."
