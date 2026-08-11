વાવોલમાં પિતાના ઘરે જીવન ટૂંકાવનાર પરિણીતાના રાજસ્થાની પતિ સામે દુષ્પ્રેરણનો ગુનો નોંધાયો; FSL રિપોર્ટ બાદ કાર્યવાહી
પરિણીતા માત્ર એક સપ્તાહ સાસરીમાં રહી હતી. પતિ દ્વારા અવારનવાર ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાથી તે પિતાના ઘરે રહેવા આવી ગઈ હતી.
Published : August 11, 2026 at 7:19 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર શહેર નજીક આવેલા વાવોલ ગામમાં પિતાના ઘરે રહેતી પરિણીતાએ ચાર મહિના પહેલાં જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. અંતિમ ચિઠ્ઠીમાં પતિના ત્રાસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આ ચિઠ્ઠીને એફએસએલમાં તપાસ અર્થે મોકલી હતી. રિપોર્ટમાં યુવતીએ જ ચિઠ્ઠી લખી હોવાનું સાબિત થતાં પિતાની ફરિયાદના આધારે પુત્રીના પતિ સામે દુષ્પ્રેરણનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
મળતી વિગતો અનુસાર, ગાંધીનગર શહેર નજીક વાવોલ ગામમાં રહેતા અને પસ્તીનો વેપાર કરતા કનૈયાલાલ મેવાલાલ ગુર્જરની પુત્રીના લગ્ન વર્ષ 2023માં રાજસ્થાનમાં રહેતા નાનાલાલ ઉર્ફે સોનુલાલ ગુર્જર સાથે સમાજના રીતરિવાજ મુજબ કરવામાં આવ્યા હતા. પરિણીતા માત્ર એક સપ્તાહ સાસરીમાં રહી હતી. પતિ દ્વારા અવારનવાર ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાથી તે પિતાના ઘરે રહેવા આવી ગઈ હતી.
પતિના ત્રાસથી કંટાળીને પરિણીતાએ ચાર મહિના અગાઉ વાવોલમાં પિતાના ઘરે જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. આ પહેલાં તેણે અંતિમ ચિઠ્ઠી પણ લખી હતી, જેમાં પતિના ત્રાસથી કંટાળીને આ પગલું ભર્યું હોવાનો ઉલ્લેખ હતો.
તે સમયે પોલીસે અકસ્માતે મોત તરીકે નોંધ કરી હતી અને અંતિમ ચિઠ્ઠીને તપાસ માટે એફએસએલમાં મોકલી હતી. ચાર મહિના બાદ એફએસએલનો રિપોર્ટ આવ્યો, જેમાં આ પરિણીતા દ્વારા જ ચિઠ્ઠી લખવામાં આવી હોવાનું ફલિત થયું. ત્યારબાદ તેના પિતાની ફરિયાદના આધારે પતિ નાનાલાલ સામે આપઘાતમાં દુષ્પ્રેરણનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીની અટકાયત માટે સેક્ટર-7 પોલીસ દ્વારા તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે.