વાવ થરાદ SOGએ એમડી ડ્રગ્સ સાથે ત્રણની અટકાયત કરી, 7.12 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
શંકાસ્પદ કારને રોકાવીને તપાસ કરતા તેમાં રાજસ્થાનના શખ્સ પાસેથી એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું.
Published : May 21, 2026 at 1:00 PM IST
વાવ થરાદ: વાવ થરાદ એસઓજીએ થરાદ વાવ હાઈવે પરથી 66.750 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ સાથે ત્રણ શખ્સોની અટકાયત સાથે 7.12 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાર્યવાહી કરી છે.
વાવ થરાદ એસઓજી વાવ હાઈવે ઉપર વાહન ચેકિંગમાં હતી તે દરમિયાન શંકાસ્પદ કારને રોકાવીને તપાસ કરતા તેમાં રાજસ્થાનના શખ્સ પાસેથી એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. તેમજ કારમાં બેઠેલા થરાદના અન્ય બે શખ્સો કે જેવોએ આ ડ્રગ્સ મંગાવ્યું હતુ તેમની પણ અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે.
બનાસકાંઠા રેન્જ આઈ.જી અને વાવ થરાદ જિલ્લા પોલીસ વડાની સૂચના અને આદેશથી SOG પોલીસ વાવ હાઈવે ઉપર વાહન ચેકિંગમાં હતી તે દરમિયાન થરાદ તરફ આવી રહેલી સ્વીફ્ટ કાર શંકાસ્પદ જણાતા તેને રોકાવામાં આવી હતી જે બાદ કારમાં તપાસ કરતા પાછળ સીટમાં બેઠેલા રાજસ્થાનના રાણારામ ચૌધરી પાસેથી 66.750 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યુ હતુ. તેની પૂછપરછમાં કાર ચાલક સુરેશ ત્રિવેદી અને બાજુમાં બેઠેલ બાબુ પઢિયાર થરાદવાળાઓએ આ ડ્રગ્સ મંગાવ્યું હોવાની કબૂલાત કરતા એસઓજીએ ત્રણેયની અટકાયત કરી લીધી છે.
વાવ થરાદ એસઓજીએ 66.750 ગ્રામ ડ્રગ્સ જેની કિંમત બે લાખથી વધુ આંકવામાં આવી છે. ત્યારે ડ્રગ્સ સાથે પોલીસે કાર સહિત 7.12 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ત્રણેય શખ્સો સામે થરાદ પોલીસ મથકે એનડીપીએસ કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોધી છે. પકડાયેલા શખ્સોમાં એક નગરસેવકનો ભાઈ અને બીજો રાજકીય પાર્ટીનો કાર્યકર્તા હોવાની ચર્ચા છે.
વાવ થરાદ જિલ્લા એસ.ઓ.જી પીઆઈ એ.જી.રબારીએ જણાવ્યું કે વાવ થરાદ હાઈવે ઉપર વાહન ચેકિંગની કામગીરી દરમિયાન થરાદ તરફ આવી રહેલી સ્વીફ્ટ કારની તપાસ કરતા તેમાંથી એમડી ડ્રગ્સ મળી આવ્યુ છે કારની પાછળની સીટમાં બેઠલા રાજસ્થાનના જાલોર જિલ્લો અને સાંચોર તાલુકાના દાંતા ગામના રાણારામ ગજારામ ચૌધરી પાસેથી 66.750 ગ્રામ ડ્રગ્સ મળ્યું હતુ જેની કિંમત 2 લાખ 250 રૂપિયા તેમજ થરાદની પારસનાથ સોસાયટીના સુરેશ ત્રિવેદી કાર ચાલક અને બાજુમાં બેઠેલ બાબુ પઢિયાર શિવનગર સોસાયટી થરાદવાળાએ આ ડ્રગ્સ મંગાવ્યું હોવાનુ જણાવતા ત્રણેયની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
