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વાવ-થરાદમાં એક સગીરા સાથે બે શખ્સોનું દુષ્કર્મ: થરાદ સેશન્સ કોર્ટે બંને આરોપીને 20 વર્ષની સજા સાથે 2 લાખ દંડ ફટકાર્યો

આરોપીઓએ સગીરાને પ્રેમની જાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ આચર્યું અને ફોટા પાડી બ્લેકમેઈલ કર્યું હતું. પીડિતાએ માવસરી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

થરાદ કોર્ટ
થરાદ કોર્ટ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 1:08 PM IST

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વાવ-થરાદ: સગીરાઓને પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ આચરતા નરાધમો સામે થરાદ સેશન્સ કોર્ટે દાખલારૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે એક સગીરા પર દુષ્કર્મના કેસમાં બે આરોપીઓને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.

દીકરીઓ પર થતા શોષણ અને દુષ્કર્મના વધતા કેસોને લઈને હવે કોર્ટ પણ દાખલારૂપ ચુકાદા આપી નરાધમોને કાયદાનો પાઠ ભણાવી રહી છે. ત્યારે આવો જ એક કેસ થરાદ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી જતા કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. જેમાં સગીરા પર દુષ્કર્મ કરનાર બે નરાધમોને થરાદ સેશન્સ કોર્ટે 20 વર્ષની સજા ફટકારી છે.

વાવ-થરાદમાં સગીરા પર દુષ્કર્મ કેસ મામલે કોર્ટનો કડક ચુકાદો (Etv Bharat Gujarat)

શું છે કેસની વિગત?

બે શખ્સોએ એક સગીરાને લલચાવી-ફોસલાવી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ મામલે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ બંને આરોપીઓ સામે પોલીસે કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી. જે કેસ થરાદ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલ્યો હતો. કેસની વિગતો મુજબ આરોપીઓએ સગીરાને પ્રેમની જાળમાં ફસાવી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ત્યારે સગીરાએ માવસરી પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને તપાસ હાથ ધરી હતી. જે કેસમાં સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે કેસની સુનાવણી દરમિયાન બંને આરોપીઓને 20 વર્ષની જેલની સજા અને 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.

આરોપી દિલીપ જોશી અને ભરત રાજપૂત
આરોપી દિલીપ જોશી અને ભરત રાજપૂત (Etv Bharat Gujarat)

સરકારી વકીલની દલીલોને આધારે સજા

કોર્ટમાં સરકારી વકીલ આર.ડી.જોશીની ધારદાર દલીલો અને પુરાવાના આધારે આખરે બંને આરોપી દિલીપ જોશી અને ભરત રાજપૂતને કોર્ટે દોષિત જાહેર કર્યા હતા. તેમને 20 વર્ષ સુધી જેલમાં કેદ રહેવાની સજા ફટકારી છે, સાથે જ 2 લાખ રૂપિયાનો દંડ ભરવાનો પણ આદેશ કર્યો છે. જો આરોપીઓ દંડની રકમ ભરે તો તેમાંથી 1.75 લાખ રૂપિયા ભોગ બનનાર સગીરાને વળતર પેટે આપવાનો પણ કોર્ટે હુકમ કર્યો છે.

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TAGGED:

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