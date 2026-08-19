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વાવ થરાદ: મોરીખા ગામના યુવકની હત્યા કેસમાં ન્યાયની માંગ, 2 દિવસથી કલેક્ટર કચેરી સામે ધરણાં યથાવત

વાવ તાલુકાના મોરીખા ગામના લખીરામ પરમારની હત્યાના આક્ષેપો સાથે પરિવાર અને સમાજના લોકો બે દિવસથી કલેક્ટર કચેરી સામે અચોક્કસ મુદતના ધરણાં પર બેઠા છે.

મોરીખા ગામના યુવકની હત્યા કેસમાં ન્યાયની માંગ
મોરીખા ગામના યુવકની હત્યા કેસમાં ન્યાયની માંગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 1:24 PM IST

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વાવ-થરાદ: જિલ્લાના વાવ તાલુકાના મોરીખા ગામના દલિત યુવકની હત્યા કેસમાં ન્યાયની માંગ સાથે પરિવાર અને સમાજના લોકોએ કલેક્ટર કચેરી ખાતે બે દિવસથી અચોક્કસ મુદતના ધરણાં શરૂ કર્યા છે. મંગળવારે પણ કોઈ આશ્વાસન ન મળતા ધરણાં યથાવત રાખવાની મક્કમતા દર્શાવી છે.

હત્યાના આક્ષેપો સાથે ન્યાયની માંગ

એક જૂનના રોજ મોરીખા ગામના લખીરામ પરમાર નામના યુવકની ગામના તળાવમાંથી લાશ મળી હતી. પરિવારે હત્યા થઈ હોવાના આક્ષેપો સાથે ન્યાય માટે પહેલા પોલીસ મથક, ડી.વાય.એસ.પી. અને એસ.પી. બાદ કલેક્ટરને રજૂઆત કરી હતી. પરંતુ અઢી મહિના જેટલો સમય વીતવા છતાં ન્યાય ન મળ્યો હોવાના આક્ષેપો સાથે પરિવાર અને સમાજના લોકોએ સોમવારે રેલી સ્વરૂપે કલેક્ટર કચેરી પહોંચી ધરણાં શરૂ કર્યા હતા.

મોરીખા ગામના યુવકની હત્યા કેસમાં ન્યાયની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

કલેક્ટર સામે ઘમંડી હોવાના આક્ષેપો

કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા પહોંચેલા પરિવાર અને સમાજના લોકોએ કલેક્ટર નીચે આવીને તેમની રજૂઆત અને માંગો સાંભળે તેવી માંગ કરી હતી. પરંતુ કલેક્ટર પરિવાર અને સમાજના લોકોની વાત સાંભળવા માટે તેમની નજીક પણ ન આવ્યા હોવાના આક્ષેપો લગાવવામાં આવ્યા છે. આજે બીજા દિવસે પણ કલેક્ટર કે અન્ય કોઈ તંત્રના અધિકારી દ્વારા તેમની માંગો સાંભળવા ન આવતા અને કોઈ જ આશ્વાસન ન મળતા ધરણાંનો બીજો દિવસ પૂર્ણ થયો હતો. સમાજના આગેવાનોએ કલેક્ટર લોકોની વેદના ન સમજી માંગો સાંભળવા ન આવતા તેમને ઘમંડી ગણાવ્યા છે. સાથે અમે ગુલામ હોઈએ તે પ્રકારે અમને અહેસાસ કરાવવામાં આવતો હોવાના અને અમુક લોકો દ્વારા એકતા તોડવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા હોવાના આક્ષેપો પણ કર્યા છે.

રામધુન કરીને તંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ

કલેક્ટર કચેરી સામે જ ધરણાં પર બેઠેલા લોકોને બે દિવસથી તંત્ર કે અધિકારી દ્વારા ન્યાય માટે આશ્વાસન ન આપવામાં આવતા આખરે પરિવાર અને સમાજના લોકોએ કલેક્ટર કચેરીમાં જ રામધુન શરૂ કરી દીધી હતી. રામધુન બોલાવી તંત્ર અને અધિકારીઓને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરી છે. સમગ્ર કલેક્ટર કચેરીમાં મંગળવારે સાંજે ન્યાય માટે રામધુન કરીને અનોખો વિરોધ નોંધાવી તંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ કરાયો છે.

ધરણાં દરમિયાન એક યુવકની તબિયત લથડી

ગઈ કાલે મંગળવારે મોડી સાંજે ધરણાં પર બેઠેલા લોકોમાંથી એક યુવકની અચાનક તબિયત લથડી હતી. તેને તાત્કાલિક 108ની મદથી થરાદ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે. ધરણાંકારોએ જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી આ ધરણાં યથાવત રાખવાની મક્કમતા દર્શાવી છે.

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