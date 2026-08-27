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વાવ-થરાદમાં પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો, દીકરીના સોદાનો આરોપ છતાં ફરિયાદમાં હકીકત છુપાવ્યાનો ફરિયાદીનો આક્ષેપ

14 વર્ષની સગીરાને 19 વર્ષની બતાવીને લગ્ન કરાવાયા હોવાના અને શારીરિક સંબંધની શક્યતાના આક્ષેપો છતાં પોલીસે માત્ર પતિ અને પિતા સામે જ ગુનો નોંધ્યો છે.

14 વર્ષની સગીરાને 19 વર્ષની બતાવીને લગ્ન કરાવાયા હોવાના અને શારીરિક સંબંધની શક્યતાના આક્ષેપો
14 વર્ષની સગીરાને 19 વર્ષની બતાવીને લગ્ન કરાવાયા હોવાના અને શારીરિક સંબંધની શક્યતાના આક્ષેપો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 1:50 PM IST

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વાવ-થરાદ: જિલ્લામાં ફરી એકવાર પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠ્યા છે. પિતા અને દલાલે પૈસાથી દીકરીનો સોદો કરી અન્ય સમાજના વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરાવ્યા છે, પરંતુ પોલીસે ફરિયાદમાં તમામ હકીકત છુપાવી હોવાના આક્ષેપ ખુદ ફરિયાદીએ કર્યા છે.

તાજેતરમાં વાવ પોલીસ દ્વારા મોરીખા ગામના યુવકની હત્યા મામલે ફરિયાદમાં વિસંગતતાઓ રખાઈ હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે પાંચ દિવસ સુધી સમાજ અને પરિવારના લોકોએ ન્યાય માટે કલેક્ટર કચેરીએ ધરણાં કર્યા હતા. હજુ એ મામલો શમ્યો નથી, ત્યારે હવે ફરી થરાદ પોલીસની કામગીરી સામે પણ ખુદ ફરિયાદીએ સવાલો ઉઠાવ્યા છે.

દીકરીના સોદાનો આરોપ છતાં ફરિયાદમાં હકીકત છુપાવ્યાનો ફરિયાદીનો આક્ષેપ (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદીએ કહ્યું કે અમારા કહ્યા મુજબની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી નથી. પોલીસે ઓનલાઈન કરેલી ફરિયાદમાં ઘણી હકીકતો છુપાવી દીધી છે. જે પ્રકારે દીકરીને પૈસા લઈ દલાલ અને પિતા દ્વારા લગ્ન કરાવી દેવામાં આવ્યા છે, દીકરીનો જે રકમમાં સોદો થયો તેની માહિતી પણ પોલીસ સમક્ષ આપવામાં આવી છે, છતાં પોલીસે એ હકીકતો ફરિયાદમાં દર્શાવી નથી.

એટલું જ નહીં, 14 વર્ષની દીકરીને 19 વર્ષની બતાવીને લગ્ન કરાયા હોવાના પણ ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, પોલીસે માત્ર પતિ અને પિતા સામે જ ગુનો નોંધ્યો હોવાના આક્ષેપો કરી જરૂરી હકીકતો પોલીસે જાણી જોઈને છુપાવી આરોપીઓને બચાવવાના ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રયાસો થતા હોય તેવા આક્ષેપો ફરિયાદીએ કર્યા છે.

ફરિયાદીએ દીકરી સાથે ક્યાંક શારીરિક સંબંધ બંધાયા હોવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે. પરંતુ ક્યાંક પોલીસે જે કામગીરી કરવાની હોય તે જરૂરી પ્રક્રિયા મુજબ ન થતા હવે સમગ્ર મામલે ફરિયાદીએ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવવાની ચીમકી આપી છે.

વાવ-થરાદ પોલીસ
વાવ-થરાદ પોલીસ (Etv Bharat Gujarat)

ફરિયાદીના આક્ષેપો બાદ DYSPએ પણ સમગ્ર મામલામાં આગામી તપાસમાં જરૂર જણાશે તો વધુ કલમ ઉમેરવા માટેની વાત કરી છે. એટલે ક્યાંક સમગ્ર ફરિયાદમાં પોલીસ દ્વારા જેવી જરૂરી છે તે મુજબની તપાસ કરવામાં ઢીલાશ રખાઈ હોવાની શંકાઓ ઉપજી રહી છે. પરંતુ ફરિયાદીના આક્ષેપો મુજબની ફરિયાદ કેમ ન નોંધાઈ તે બાબતે DYSPએ પણ કોઈ જ જવાબ આપ્યો ન હતો. માત્ર DYSPએ કહ્યું કે હાલમાં બે લોકો સામે ગુનો નોંધી પોલીસ તપાસ ચલાવી રહી છે અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ થશે તેવી ખાતરી આપી છે.

બીજી તરફ સમગ્ર મામલામાં જિલ્લા બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારીની પણ એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે. તેઓ પણ આ ગંભીર કેસમાં પોલીસે શું કાર્યવાહી કરી છે તેની થરાદ પોલીસ મથકે પહોંચીને જરૂરી માહિતી મેળવી હતી. એટલે કે જિલ્લા બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારી દ્વારા પણ હવે તપાસ તેજ થવાની છે.

ક્યાંક જે પ્રકારે ફરિયાદીના પોલીસ સામે આક્ષેપો છે તે દિશામાં એક એક કડી જોડીને તપાસ આગળ વધી રહી છે, જેમાં આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ થવાની સાથે ગંભીર અને મજબૂત કલમો ઉમેરાય તેવી શક્યતાઓ પણ જોવાઈ રહી છે.

મહત્વનું છે કે સમગ્ર મામલામાં ફરિયાદીના આક્ષેપો બાદ પોલીસની કામગીરી સામે ક્યાંક અણિયાળા સવાલો ઉઠ્યા છે. જોકે, ગંભીર આક્ષેપો બાદ પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી તેમને જામીન પર છોડી મૂક્યા હોવાની માહિતી છે, જ્યારે હવે દીકરી અને ફરિયાદીને ન્યાય માટે કોર્ટના દરવાજા ખખડાવવાનો વારો આવ્યો છે. ત્યારે હવે સમગ્ર કેસમાં પોલીસ વધુ આરોપીઓની અટકાયત કરી કોઈ અન્ય ચોંકાવનારા ખુલાસા કરે છે કે પછી મામલો કોર્ટમાં પહોંચે છે તે જોવાનું રહ્યું.

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TAGGED:

THARAD CHILD MARRIAGE CASE
THARAD MINOR GIRL MARRIAGE
BANASKANTHA POLICE COMPLAINT
VAV THARAD POLICE CONTROVERSY
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