થરાદમાં અફીણ અને હેરોઈન સાથે બે શખ્સોની અટકાયત, 12 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત

થરાદના વડતાવ ગામ નજીક ભારતમાલા રોડ ઉપર થરાદ પોલીસ વાહન ચેકિંગ કરી રહી હતી. તે દરમિયાન સાંચોર તરફથી આવતી કારને રોકાવવામાં આવી હતી.

થરાદમાં અફીણ અને હેરોઈન ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 21, 2025 at 8:43 PM IST

વાવ-થરાદ: થરાદ પોલીસે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન અફીણ અને હેરોઈનની હેરાફેરી કરનારા પંજાબ અને મહારાષ્ટ્રના બે શખ્સોને ઝડપીને કાર્યવાહી કરી છે. આ બંને શખ્સો પાસેથી 12.99 લાખથી વધુનો માદક પ્રદાર્થ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

થરાદના વડતાવ ગામ નજીક ભારતમાલા રોડ ઉપર થરાદ પોલીસ વાહન ચેકિંગ કરી રહી હતી. તે દરમિયાન સાંચોર તરફથી આવતી કારને રોકાવવામાં આવી હતી. તેની તપાસ કરતા તેમાંથી શંકાસ્પદ પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. જે બાદ એફએસએલ ટીમને જાણ કરવામાં આવી હતી. ટીમ દ્વારા પુથ્થકરણ આ પ્રદાર્થ અફીણ અને હેરોઈન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે બાદ કારમાં બેઠેલા બંને શખ્સોની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

પોલીસ તપાસમાં 4.83 ગ્રામ અફીણ અને 211.81 ગ્રામ હેરોઇન મળી આવ્યું હતું. પોલીસે હાલમાં કાર સહિત 12 લાખ 99 હજારથી વધુનો માદક પદાર્થ જપ્ત કર્યો છે. સાથે જ સતનામસિંગ પવાર અને અવતારસિંગ સિંધુની અટકાયત કરી થરાદ પોલીસ મથકે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બંને શખ્સો પંજાબથી ડ્રગ્સ લાવીને મુંબઈ ડિલિવરી કરવા જવાના હોવાનું હાલ તો સામે આવ્યું છે.

થરાદ ડિવાયએસપી એસ.એમ. વારોતરિયાએ માહિતી આપતા કહ્યું કે, ગુજરાત સરકારની એનડીપીએસ સંબંધિત 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમજ પકડાયેલા બંને શખ્સોને માદક પદાર્થ કોને આપ્યો અને મુંબઈમાં કોને પહોંચાડવાના હતા તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. તેમજ પકડાયેલા બંને શખ્સોના ગુનાહિત ઈતિહાસ શોધવા માટે પણ પોલીસે પ્રયાસ શરૂ કર્યા છે.

મહત્વનું છે વાવ-થરાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લો સરહદી વિસ્તારો પર આવેલો હોવાથી રાજસ્થાનની બોર્ડર ઉપરથી નશાયુક્ત પદાર્થોને ગુજરાતમાં ઘુસાડવાના પ્રયાસો થતા હોય છે. ત્યારે પોલીસની સતર્કતાથી નશાના કારોબારનો પર્દાફાશ થતો હોય છે. ત્યારે વધુ એક વાર રાજ્યવ્યાપી નશાનું નેટવર્ક ચલાવતા ટોળકીના બે શખ્સોને થરાદ પોલીસે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન ઝડપીને કાર્યવાહી કરી છે. અને આગામી દિવસોમાં આ નેટવર્કમાં કોણ કોણ સંડોવાયેલા છે તે દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

