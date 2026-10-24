વાવ થરાદ: બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધ હોવાની શંકામાં દોસ્તારે દારૂમાં નશાની ગોળીઓ ભેળવી મિત્રને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો
હત્યા કર્યા બાદ આરોપીઓએ આ હત્યાને આત્મહત્યામાં ખપાવવાનો ખેલ રચ્યો હતો
Published : October 24, 2026 at 7:58 AM IST
વાવ થરાદ: વાવમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં એક યુવકની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે. આ હત્યા તેના જ મિત્રોએ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. મિત્રને એવી શંકા હતી કે તેના મિત્રને તેની જ બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો અને આ જ શંકાના કારણે તેણે મિત્રને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. વાવ ગામની સીમમાં આવેલા સ્વરૂપ પાટીયાના ખેતરના ઢાળિયામાંથી 18 વર્ષીય અશોકભાઈ ભગાભાઈ ઠાકોરનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા પરિજનોએ તેની હત્યાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી. જે બાદ પોલીસ તપાસમાં તેના જ મિત્રોએ તેને ગળે ટૂંકો આપી હત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.
મળતી વિગતો મુજબ મૃતક અશોક ઠાકોરને મુખ્ય આરોપી મહેશ કરશનભાઈ ઠાકોરની બહેન સાથે છેલ્લા બે વર્ષથી પ્રેમસંબંધ હતો. આ સંબંધ મંજૂર ન હોવાને કારણે પંદર દિવસ અગાઉ અશોક અને મહેશ વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝઘડો પણ થયો હતો. જેની અદાવત રાખીને આરોપીઓએ અશોકને મોતને ઘાટ ઉતારવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. જેમાં ગત 21 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજના સમયે આરોપી મહેશ ઠાકોર અને કિરણભાઈ જોહાભાઈ ઠાકોરે અશોકને દારૂ પીવાના બહાને બોલાવ્યો ભેગા કર્યા હતા. જોકે અગાઉના પ્લાન મુજબ આરોપીઓએ દારૂની બોટલમાં નશાની ચાર ગોળીઓ ભેળવી દીધી હતી. જે દારૂ પીધા બાદ અશોક અતિશય નશાની હાલતમાં થઈ ગયો હતો. જે બાદ અંધારું થતાં જ તેને ખેતરના ઢાળિયામાં લઈ જઈને ગળાના ભાગે ટૂંપો આપી તેની મિત્રોએ મળી નિર્મમ હત્યા કરી નાખી હતી.
હત્યા કર્યા બાદ આરોપીઓએ આ હત્યાને આત્મહત્યામાં ખપાવવાનો ખેલ રચ્યો હતો. જેમાં મૃતક અશોકના જ શર્ટ વડે તેનો મૃતદેહ ઢાળિયાના લાકડા સાથે લટકાવી દીધો અને ત્યારબાદ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. જોકે મૃતકના ભાઈ મુકેશભાઈએ ભાઈની શોધખોળ કરતા ખેતરના ઢાળિયામાંથી મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતકના પગ ઘૂંટણ સુધી જમીનને અડેલા હોવાથી અને ગળા પર ફાંસાના શંકાસ્પદ નિશાન હોવાથી પરિવારે હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી 108 મારફતે મૃતદેહને વાવ સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો, જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
જોકે સમગ્ર મામલે મૃતકના ભાઈ મુકેશભાઈ ભગાભાઈ ઠાકોરની ફરિયાદના આધારે વાવ પોલીસે મુખ્ય આરોપી મહેશ કરશનભાઈ ઠાકોર (રહે. વાવ સીમ, મૂળ રહે. ખરડોલ) અને કિરણ જોહાભાઈ ઠાકોર (રહે. ઉચપા) વિરુદ્ધ હત્યા અને મદદગારીનો ગુનો નોધી તપાસ આરંભી હતી. જેમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ બંને હત્યારાઓને ઝડપીને જેલ હવાલે કરી દીધા છે.
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