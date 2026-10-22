વાવ-થરાદ: ચેકપોસ્ટ પર પાસે ચા-પાણીના નામે લાંચ માગવાની ઘટના, ટ્રક ડ્રાઈવરે વીડિયો વાઈરલ કર્યો
વાયરલ વીડિયો થરાદ ચેકપોસ્ટનો હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં રાજસ્થાની ટ્રક ડ્રાઈવર પાસે ચા પાણીનુ કહી લાંચ માગવામાં આવી રહી છે.
Published : October 22, 2026 at 2:52 PM IST
વાવ-થરાદ: વાવ-થરાદ જિલ્લામાં થરાદ ચેકપોસ્ટ પર ટ્રક ડ્રાઈવર પાસેથી લાંચ માગવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે રાજસ્થાની ડ્રાઈવરે સમગ્ર મામલાનો વીડિયો બનાવીને જિલ્લા પોલીસવડા પાસે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
આમ તો પોલીસની જવાબદારીએ કાયદાની રાહે ફરજ નિભાવવાની હોય છે. પરંતુ વાવ થરાદ જિલ્લામાં વાયરલ થયેલા વીડિયોએ અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા છે. જેમાં પોલીસની કામગીરી સામે સવાલ રાજસ્થાની ડ્રાઈવરે ઉઠાવીને તેના પાસે લાંચ માંગી હોવાના આક્ષેપો સાથેનો વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી દીધો છે.
વાયરલ વીડિયો થરાદ ચેકપોસ્ટનો હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં રાજસ્થાની ટ્રક ડ્રાઈવર પાસે ચા પાણીનુ કહી લાંચ માગવામાં આવી રહી છે. જોકે ડ્રાઈવરે ચા-પાણીના નામે લાંચ માંગતા ચાનો કપ આપ્યો હોવાનું વીડિયોમાં દેખાઈ રહી છે. ત્યારે પોલીસ કર્મીના ડ્રેસમાં દેખાતા વ્યક્તિએ રસીદ માગી જે બાદ ટ્રક ડ્રાઈવરે ચેકીંગનો ઓર્ડર માંગતા બંને વચ્ચે રકઝક થઈ તેનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જોકે હાજર પોલીસ કર્મીને પણ ટ્રક ડ્રાઈવરે સવાલો પૂછતા કોઈ જ યોગ્ય રીતે જવાબ ન મળ્યો હોવાનું વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.
ટ્રક ડ્રાઈવરે વીડિયોમાં આગામી 12 નવેમ્બરે ટ્રક હડતાલ પાડવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે અને જિલ્લા પોલીસવડાને આ સમગ્ર વીડિયો મામલે તપાસ કરી કડક કાર્યવાહીની કરવાની માંગ રાજસ્થાની ટ્રક ડ્રાઈવરે કરી હોવાનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જે વાયરલ વિડીયોથી ચેકપોસ્ટ પર કામ કરતા પોલીસ કર્મીઓની કામગીરી સામે અનેક અણિયાળા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
આ અંગે ETV ભારત દ્વારા વાવ-થરાદ જીલ્લા પોલીસવડા ચિંતન તેરૈયાને ટેલિફોનિક વાત કરી જાણવાનો પ્રયાસ કરતા તેમને કહ્યું કે વાયરલ વીડિયો ધ્યાનમાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસ આપી છે. થરાદ ડીવાયએસપીને પ્રાથમિક તપાસ આપી છે. એમાં વિડીયોમાં GRDને એ બધા દેખાય છે. એકાદ દિવસમાં તે રિપોર્ટ સોંપશે તે પ્રમાણે એક્શન લઈશું.
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