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કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે વાવ-થરાદના ખેડૂતો આકરા પાણીએ, કેનાલમાં ઉતરી ઢોલ વગાડી નોંધાવ્યો વિરોધ

લાખણીના વાસણા ખાતે ખેડૂતોએ ઢોલ વગાડી તંત્રને જગાડવાનો કર્યો પ્રયાસ, પાણી નહીં મળે તો ચાંગા પમ્પિંગ સ્ટેશને આંદોલનની ચિમકી

કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે વાવ-થરાદના ખેડૂતો આકરા પાણીએ
કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે વાવ-થરાદના ખેડૂતો આકરા પાણીએ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 8:05 AM IST

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વાવ-થરાદ: વાવ-થરાદ અને લાખણી તાલુકામાં વરસાદ ખેંચાવાને કારણે વાવેતર નિષ્ફળ જવાની ભીતિ વચ્ચે ખેડૂતોનો આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. લાખણીના વાસણા ખાતે આવેલી સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવાની માંગ સાથે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થયા હતા અને કેનાલમાં ઉતરી, ઢોલ વગાડીને તંત્ર અને સરકારને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ સાથે જ ખેડૂતોએ ચિમકી ઉચ્ચારી હતી કે આગામી દિવસોમાં પાણી છોડવામાં નહીં આવે તો દિયોદરના ચાંગા પમ્પિંગ સ્ટેશન ખાતે ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે.

ખેડૂતોએ ઢોલ વગાડી નોંધાવ્યો અનોખો વિરોધ

વરસાદ ખેંચાયા બાદ કેનાલમાં પણ પાણી ના હોવાને કારણે વાવ-થરાદ પંથકમાં વાવેલો પાક મુરજાઇ રહ્યો છે અને ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થવાની સંભાવના છે. સિંચાઇ વિના પાકમાં નુકસાન થઇ રહ્યું છે ત્યારે ખેડૂતોની અનેક રજૂઆતો બાદ પણ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં ના આવતા ખેડૂતો આકરા પાણીએ જોવા મળ્યા હતા.

કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે વાવ-થરાદના ખેડૂતો આકરા પાણીએ (ETV Bharat Gujarat)

વાસણા ખાતે આવેલી સુજલામ સુફલામ કેનાલ ખાતે ખેડૂતો ઢોલ નગારા સાથે એકત્ર થયા હતા અને ઢોલ વગાડી વહેલી તકે પાણી કેનાલમાં છોડવા માટેની માંગ કરી હતી. જો સરકાર પાણી નહીં છોડે તો ખેડૂતો ચાંગા પમ્પિંગ સ્ટેશન ખાતે આંદોલન પર ઉતરશે તેવી ચિમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે, એક તરફ વરસાદ ખેંચાયો છે અને બીજી તરફ કેનાલમાં પાણી નથી જેથી ખેડૂતોએ મહા મહેનતે અને મોંઘા ભાવના બિયારણ લાવી પાકની વાવણી કરી છે. જોકે, સિંચાઈ વિના મોટું નુકસાન થવાની ચિંતા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે. ખેડૂતોએ કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ કરી છે. જો ખેડૂતોની માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો તેઓએ આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવા માટેની મક્કમતા બતાવી છે.

ખેડૂતોએ પાણી નહીં મળે તો ચાંગા પમ્પિંગ સ્ટેશને આંદોલનની ચિમકી ઉચ્ચારી હતી
ખેડૂતોએ પાણી નહીં મળે તો ચાંગા પમ્પિંગ સ્ટેશને આંદોલનની ચિમકી ઉચ્ચારી હતી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, અગાઉ સરકારે સિંચાઈ માટે કેનાલમાં પાણી છોડવાની જાહેરાત કરી હતી પરંતુ તંત્ર દ્વારા ઉદાસીનતા દાખવી કેનાલમાં પૂરતું પાણી છોડવામાં આવ્યું નથી અને જેના કારણે જમીનો સુકાઈ ગઈ છે અને પાકની વાવણી બાદ હવે સિંચાઈ માટે પાણી મળે તેવી સ્થિતિ નથી. વરસાદ પણ ખેંચાયો છે ત્યારે આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં સરકાર કેનાલમાં પાણી છોડે તેવી માંગ ખેડૂતોએ કરી છે.

લાખણીના વાસણા ખાતે આવેલી સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવાની માંગ સાથે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થયા હતા
લાખણીના વાસણા ખાતે આવેલી સુજલામ સુફલામ કેનાલમાં તાત્કાલિક પાણી છોડવાની માંગ સાથે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થયા હતા (ETV Bharat Gujarat)

હાલમાં બાજરી, મગફળી અને પશુઓ માટે ઘાસચારો વાવવા માટેની સિઝન છે. જો હાલમાં પાકની વાવણી નહીં થાય અને વાવેલા પાકને પાણી નહીં મળે તો ખેડૂતોની હાલત પડતા ઉપર પાટુ જેવી થશે અને ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડશે તો બીજીતરફ ઘાસચારા વિના પશુઓની હાલત પણ દયનિય બનશે.

મહત્ત્વનું છે કે સરહદી વિસ્તારમાં ખેડૂતો કેનાલ આધારિત ખેતી કરે છે ત્યારે હવે પાકની વાવણી સમયે જ કેનાલમાં પાણી છોડવામાં ના આવતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે તંત્ર ઉદાસીનતા દાખવી સમયસર કેનાલમાં પાણી ન છોડતા ખેડૂતોને સિંચાઇ માટે પાણી મળતું નથી.

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