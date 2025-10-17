ETV Bharat / state

વાવ થરાદ: ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોર મંત્રી બનતા વતનમાં ફટાકડા ફોડી જશ્ન મનાવાયો

વાવ થરાદ જિલ્લાના ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોર મંત્રી બનતા વતનમાં ફટાકડા ફોડી જશ્ન મનાવાયો
વાવ થરાદ જિલ્લાના ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોર મંત્રી બનતા વતનમાં ફટાકડા ફોડી જશ્ન મનાવાયો (ETV Bharat Gujarat)
વાવ થરાદ: વાવ-થરાદ: ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં વાવ-થરાદ જિલ્લાની વાવ બેઠક પરથી ચૂંટાઈ આવેલા ધારાસભ્ય સ્વરૂપજી ઠાકોરનો સમાવેશ કરવામાં આવતાં તેમના પરિવારજનો અને વતન બીયોક ગામમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો છે. સ્વરૂપજી ઠાકોરના સમર્થકોની ભીડ તેમના વતનમાં એકઠી થઈ હતી, અને મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમને શુભેચ્છા પાઠવવા પહોંચ્યા હતા.

સ્વરૂપજી ઠાકોર ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના સક્રિય કાર્યકર છે અને હાલમાં વાવ બેઠકના ધારાસભ્ય તરીકે કાર્યરત છે. વાવ બેઠક, જે લાંબા સમયથી કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતી હતી, તેને સ્વરૂપજી ઠાકોરે 2024ની ઉપચૂંટણીમાં જીતીને ભાજપ માટે મહત્વની સફળતા હાંસલ કરી હતી. આ ચૂંટણીમાં તેમણે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગુલાબસિંહ રાજપૂતને 2,400થી વધુ મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા. આ ઉપચૂંટણીમાં 70.5% મતદાન નોંધાયું હતું.

અગાઉ, સ્વરૂપજી ઠાકોરે 2022ની રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વાવ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી હતી, પરંતુ તેમાં તેઓ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેન ઠાકોર સામે હારી ગયા હતા. આ ઉપરાંત, 2019માં તેમણે બનાસકાંઠા લોકસભા બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી હતી, પરંતુ તેમાં પણ તેમને સફળતા મળી ન હતી.

ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળતાં સ્વરૂપજી ઠાકોરના વતન બીયોક ગામમાં ગ્રામજનોએ ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી હતી. સ્વરૂપજીના પિતા સરદારજી ઠાકોરે પુત્રની આ સિદ્ધિ બદલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે સ્વરૂપજી ઠાકોરની વધુ પ્રગતિ માટે હૃદયપૂર્વકની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

