વાવ થરાદ: દિયોદરમાં ભારે ધમાસાણ બાદ કોંગ્રેસે તાલુકા પંચાયત કબ્જે કરી, પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી

ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થઈ તે દિવસે પણ અધિકારી હાજર ન રહેતા કોંગ્રેસ આગેવાનોએ હાઈકોર્ટમાં જવાની તૈયારી બતાવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 7:53 PM IST

વાવ થરાદ : જિલ્લાની દિયોદર તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં પ્રથમ અને બીજી બેઠકમાં ભારે હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા અને રસાકસી બાદ આજે ત્રીજી બેઠકમાં પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કોંગ્રેસે જીત મેળવી લેતા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિતના હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી છે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં દિયોદર તાલુકા પંચાયતની બેઠકો ઉપર કોંગ્રેસે 12 અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 10 બેઠકો ઉપર જીત મેળવી હતી, જે વાદ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી માટે પ્રથમ બેઠક મળી ત્યારે ચૂંટણી અધિકારીએ કોઈક કારણોસર ચૂંટણી મુલતવી રાખતા ભારે હાઈ વૉલ્ટેજ ડ્રામા ઉભો થયો હતો. જે બાદ ફરી ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થઈ તે દિવસે પણ અધિકારી હાજર ન રહેતા કોંગ્રેસ આગેવાનોએ હાઈકોર્ટમાં જવાની તૈયારી બતાવી હતી.

બીજી તરફ વણસેલી પરિસ્થિતિ ઉપર કાબુ મેળવવા જિલ્લા કલેકટરને પણ 144ની કલમ લાગુ કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે આજે આખરે શનિવારે ચૂંટણી માટે ત્રીજી બેઠકની તારીખ જાહેર થતા ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે દિયોદર તાલુકા પંચાયત ખાતે પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી માટે બેઠક મળી હતી.

દિયોદર તાલુકા પંચાયતની આજે મળેલી બેઠકમાં કોંગ્રેસના બાર સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 10 સભ્યો પણ હાજર રહ્યા હતા, ત્યારે કોંગ્રેસને બહુમતી મળતા કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં દિયોદર તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં પાલડી બેઠક ઉપરથી જીત મેળવેલા પ્રભાતબા વાઘેલાને પ્રમુખ તરીકે અને ચીભડા બેઠક ઉપરથી જીતીને આવેલા મહિલા સભ્ય પાનાબેન ચાવડાને ઉપપ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે. એટલે કે ભારે રસાકસી બાદ દિયોદર તાલુકા પંચાયતમાં આખરે કોંગ્રેસની સત્તા બનતા કોંગ્રેસ કાર્યકરોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી.

પ્રથમ બેઠક નિષ્ફળ જતા અને ચૂંટણી મુલતવી રખાતા હોબાળાના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે થેયલી ઝપાઝપી અને બબાલના વિડિઓ પણ સામે આવ્યા હતા. જોકે બીજી બેઠકમાં પણ ચૂંટણી અધિકારી ચૂંટણી સમયે ઉપસ્થિત ન રહી શકતા ચૂંટણી અધિકારી ભાજપના ઈશારે કામ કરતા હોવાના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા હતા અને નારાજ થયેલા કોંગ્રેસના આગેવાનોએ અંત સુધી લડી લેવા માટેની મક્કમતા દર્શાવી હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવાની તૈયારી બતાવી હતી.

