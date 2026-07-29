ETV Bharat / state

વાવ થરાદનુ ડેડાવા ગામ ચાર દિવસથી પાણીમાં, કુદરત સામે લાચાર લોકોની ખબર લેવા ન નેતા આવ્યા ન તંત્ર

દર ચોમાસામાં સર્જાતી આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે દયનીય જીવન જીવતા ગામ લોકોને વેદના સાંભળવા વાળું જાણે કોઈ જ નથી

દર ચોમાસામાં સર્જાતી આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે દયનીય જીવન જીવતા ગામ લોકોને વેદના સાંભળવા વાળું જાણે કોઈ જ નથી.
દર ચોમાસામાં સર્જાતી આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે દયનીય જીવન જીવતા ગામ લોકોને વેદના સાંભળવા વાળું જાણે કોઈ જ નથી. (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વાવ થરાદ: વાવ થરાદ જિલ્લાનું ડેડાવા ગામ છેલ્લા ચાર દિવસથી પાણીમાં ડૂબેલું છે. ગામના લોકોની મદદ માટે ના તો તંત્ર પહોંચ્યું છે ના તો કોઈ નેતા પહોંચ્યા છે માત્ર ગામ લોકો મદદની આશ લગાવી બેઠા છે. તંત્ર એ કે સરકારે ગામમાં ભરાતા વરસાદી પાણીના નિકાલની તો આજદિન સુધી કોઈ વ્યવસ્થા કરી જ નથી પરંતુ છેલ્લા ચાર દિવસથી ગામમાં ભરાયેલા વરસાદી પાણી બાદ પણ કોઈ જ મદદ પહોંચાડી નથી. જ્યારે બીજી તરફ કુદરત સામે લાચાર બનેલા ગામ લોકો પાણી વચ્ચે પોતાના પરિવાર સાથે લાચાર જીવન ગુજારવા મજબૂર બન્યા છે.

દર વર્ષે જળમગ્ન થઈ જાય છે ડેડાવા ગામ

વાવ થરાદ જિલ્લાના ડેડાવા ગામમાં વરસાદની શરૂઆત થતાં જ ગામ લોકોની ઊંઘ હરામ થઈ જાય છે. વરસાદી વાતાવરણ બનતા જ ગામ લોકોમાં ડરનો માહોલ છવાઈ જાય છે કારણ કે જ્યારે જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે આખું ગામ પાણીમાં ડૂબી જાય છે. દર ચોમાસામાં સર્જાતી આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે દયનીય જીવન જીવતા ગામ લોકોને વેદના સાંભળવા વાળું જાણે કોઈ જ નથી. વાવ થરાદ જિલ્લામાં આવેલું ડેડાવા ગામ વર્ષોથી કુદરતી આફત સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે. વર્ષ 2015 પૂર હોય કે વર્ષ 2017 નું પૂર હોય... ગામ બબ્બે વાર પાણીમાં ડૂબ્યું છે. કુદરતી સામે લાચાર બનેલા આ ગામના લોકો દર ચોમાસામાં પોતાના ઘરબાર છોડીને બહાર નીકળવા માટે મજબૂર બની જાય છે કારણ કે વરસાદ આવવાની સાથે જ ગામમાં પાણી ધસી આવે છે. તાજેતરમાં થયેલા વરસાદમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી ડેડાવા ગામના લોકો પાણી વચ્ચે જીવન ગુજારી રહ્યા છે. ગામમાં આવવા-જવાનો મુખ્ય એક માર્ગ પણ પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. એટલું જ નહીં, ગામની ડેરી શાળા આંગણવાડી સહિત ગામની દુકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયું છે. ગામમાં અને ગામના દરેકને પાણી જ પાણી તેવા દ્રશ્ય જોવા મળી રહ્યા છે.

સમસ્યા ઉકેલવામાં તંત્રની નીરસતા

ગામ લોકોનું કહેવું છે કે, વર્ષ 2015માં આવેલા પુર બાદ ગામમાં પાણી ભરાઈ જવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. દર ચોમાસામાં વરસાદી પાણી ગામમાં ભરાઈ જાય ત્યારે જે લોકો ગામમાં હોય તે ગામમાં અને જે લોકો ખેતરમાં હોય તે ખેતરમાં જ સંપર્ક વિહોણા બની જાય છે ગામમાં વર્ષોથી ભરાતા વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે તંત્ર સમક્ષ ઘણીવાર ગામલોકોએ આજીજી કરી છે પરંતુ તંત્રએ પાણી નિકાલની કોઈ જ કામગીરી કરી નથી. એટલે દર ચોમાસામાં વરસાદ આવતાની સાથે જ ગામના લોકોની ઊંઘ હરામ થઈ જાય છે. કારણ કે વરસાદ આવતાની સાથે જ આખા ગામમાં વરસાદી પાણી કમરસમા ભરાઈ જાય છે ગામના લોકો ધંધાર્થે ગામમાંથી નાતો બહાર નીકળી શકે છે અને નાતો પોતાના બાળકોને તેઓ શાળાએ મોકલી શકે છે એટલું જ નહીં કોઈ બીમાર થાય તો તેને હોસ્પિટલ પણ નથી લઈ શકતા.

લોકો નિ:સહાય, તંત્ર લાપરવા (ETV Bharat Gujarat)

જ્યારે ગામના આકાશી દ્રશ્યો લેવામાં આવ્યા તો ચારેય તરફ પાણી જ પાણી જોવા મળ્યું ગામ આખુ તો પાણીમાં ડૂબેલું હતું જ પરંતુ ગામના આજુબાજુ આવેલા ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. ગામમાં જવાનો એક મુખ્ય માર્ગમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા હાલ બંધ થઈ ગયો છે. દર ચોમાસામાં આકાશી આફત વચ્ચે આખું ગામ સંપર્ક વિહોણું બની જાય છે. તંત્ર સમક્ષ ગામ લોકોએ ગામમાં ભરાતા વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે રજૂઆતો તો ઘણી કરી છે છતાં આજ દિવસ સુધી આ રજૂઆતો અધ્ધરતાલ જ રહી છે. જોકે ચૂંટણી જાણે મત લેવા આવતા નેતાઓએ પણ વાયદાઓ તો ઘણા કર્યા છે પરંતુ આ વાયદાઓ આજ દિન સુધી પૂરા થયા નથી જેના કારણે ગામ લોકો ભારે હાલાકી ભોગવવા માટે મજબૂર બન્યા છે.

કુદરતનો કહેર અને સરકારી તંત્રની આળસના કારણે હાલ ગામ લોકો છેલ્લા ચાર દિવસથી પાણી વચ્ચે જીવન ગુજારી રહ્યા છે. ગામમાં ચાર દિવસથી વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા ગામ લોકોનું જનજીવન દયનીય સ્થિતિમાં મુકાયુ છે. આ ગામમાં ના તો તંત્રની કોઈ મદદ માટે પહોંચી છે કે ના તો કોઈ નેતા આ લોકોની ખબર લેવા માટે પહોંચ્યા છે. માત્ર ગામલોકો હાલ ચાર દિવસથી માટે ભગવાન ભરોસે પાણીમાં બેસી જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે. સંવેદનશીલ માનવામાં આવતી આ સરકાર અને સરકારી તંત્ર જાણે હાલતો જાણે સાવ સંવેદના ભૂલી ગયુ હોય તેમ આ ગામલોકોની કોઈ જ ખબર લઈ રહ્યું નથી અને આ જ કારણે ગામ લોકો તંત્રના પાપે મુશ્કેલી ભોગવવા માટે મજબૂર બની ગયા છે.

આ અંગે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ જણાવ્યું કે, પાણી ભરાવાની સમસ્યાને લઈ જિલ્લામાં ઘણી જગ્યાએ પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ છે સબંધિત તંત્ર દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. તેમજ પાકોની નુકશાની અંગે ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સર્વે હાથ ધરાશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

VAV THARAD DEDAVA VILLAGE
DEDAVA VILLAGE SUBMERGED IN WATER
VAV THARAD DEDAVA VILLAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.