ETV Bharat / state

વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠામાં CNG પંપ સંચાલકોની હડતાળ, 65 પંપ બંધ રહેતા વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં

વાવ-થરાદ અને બનાસકાંઠા પંથકમાં વહેલી સવારથી આજે 65 જેટલા CNG પંપોના સંચાલકોએ સેવા સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ કરી દીધી છે

વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠામાં CNG પંપ સંચાલકોની હડતાળ
વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠામાં CNG પંપ સંચાલકોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: વાવ-થરાદ અને બનાસકાંઠા પંથકમાં વહેલી સવારથી આજે 65 જેટલા CNG પંપોના સંચાલકોએ સેવા સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ કરી દીધી છે. CNG કંપની અને ડીલરો વચ્ચે વેચાણ કમિશન વધારવા તેમજ વીજળીના ખર્ચમાં રાહત આપવા બાબતે યોજાયેલી બેઠક નિષ્ફળ જતાં પંપ સંચાલકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. અચાનક પંપ બંધ થઇ જવાના કારણે વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

CNG પંપ સંચાલકોની હડતાળ

બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદ પંથકમાં CNG પંપની સેવા ઠપ્પ થતાં વાહનચાલકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. એક-બે નહીં પરંતુ અંદાજે 65 જેટલા CNG પંપ પર સેવા બંધ રાખવામાં આવી છે. CNG કંપની અને પંપ ડીલરો વચ્ચે માંગણીઓને લઇને લાંબા સમયથી મતભેદ ચાલી રહ્યા હતા. ડીલરોની મુખ્ય માગ છે કે CNG વેચાણ પર મળતું કમિશન વધારવામાં આવે અને પંપ સંચાલન દરમિયાન થતા વીજળીના ખર્ચમાં રાહત આપવામાં આવે.

વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠામાં CNG પંપ સંચાલકોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે કંપની અને ડીલરો વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી, પરંતુ બેઠકમાં કોઈ સમાધાન ન આવતા સંચાલકોએ વિરોધ સ્વરૂપે CNG સેવા બંધ કરી દીધી છે. CNG પંપ બંધ રહેતા સૌથી વધુ અસર રિક્ષાચાલકો અને રોજિંદા મુસાફરો પર જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને લેવા-મૂકવા જતા રિક્ષાચાલકોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. બીજીતરફ વાહન ચાલકો CNG ગેસ ભરાવવા માટે પંપ સુધી તો પહોંચી રહ્યા છે પરંતુ પંપ બંધ રહેતા પરત ફરી રહ્યા છે. રિક્ષા ચલાવી રોજિંદો ધંધો કરતા રિક્ષા ચાલકોના રોજગાર ઉપર પણ અસર જોવા મળી રહી છે.

65 પંપ બંધ રહેતા વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં
65 પંપ બંધ રહેતા વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં (ETV Bharat Gujarat)

પંપ સંચાલકોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી તેમની માગણીઓ અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી વિરોધ યથાવત રાખવામાં આવશે. જો આગામી સમયમાં પણ માગણીઓ નહીં સંતોષાય તો CNG પંપ ફરીથી બંધ રાખવાની ચિમકી પણ સંચાલકો દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BANASKANTHA CNG PUMPS STRIKE
CNG PUMPS
CNP PUMPS CLOSED
CNG PUMPS STRIKE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.